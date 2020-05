Új funkciókkal és erős társadalmi üzenettel érkezik a LiveRobe 2.0

forrás: Prím Online, 2020. május 29. 19:05

A LiveRobe béta verziójának tavalyi sikere után az alapítók, Angyal Ivett és Molnár Nini egy újabb női taggal, Miklós Andrea e-kereskedelmi szakértővel kiegészülve vágtak bele az alkalmazás finomhangolásába. Közel egy év tervezés és tárgyalássorozat után válogatták be a projektet a Hiventures Inkubációs befektetési programjába, melynek köszönhetően további 30 millió forintnyi befektetést kaptak az alapítók. Ezt a támogatást felhasználva a Digital Natives Zrt. fejlesztőinek és a Pine Design Kft. csapatának közös munkájaként megszülethetett a LiveRobe 2.0.

Angyal Ivett, Miklós Andrea, Molnár Nini

A LiveRobe továbbra is ingyenesen letölthető, divatfókuszú alkalmazás, amely egyben online piactérként üzemel. Célja, hogy a second hand népszerűsítésével, valamint helyi butikok, feltörekvő dizájnerek támogatásával vegye fel a harcot a fast fashion negatív hatásaival szemben. Az időtálló termékek, előző szezonokban el nem adott vagy megunt ruhák adás-vételével az alapítók tudatosságra, a divat fenntarthatóságára szeretnék ösztönözni a fogyasztókat.

A küllemében is megújult LiveRobe 2.0 tartalmi újításokat is tartogat a divatrajongók és kisvállalkozók számára. Az egyszerű és felhasználóbarát fizetési mód mellett bárki létrehozhat egy saját online butikot, ahol egy termékről akár öt fotót is feltölthet és saját maga dönthet, milyen szállítási opciókat szeretne megadni a vásárlóinak. Emellett lehetőség lesz egy saját online katalógus, azaz LookBoard elkészítésére is, ahol szetteket alkotva kombinálni lehet az eladó és nem eladó ruhákat, hogy ezzel is inspirálják egymást a felhasználók, és segítsenek a választásban.

A felhasználóknak lehetőségük nyílik részletes szűrésre, így mindenki azok között a termékek között böngészhet, amit valóban keres. A biztonságos fizetés mellett, az applikáción belül lehetőség van a vitás esetek kezelésére, és ezen vásárlások értékének visszatérítésére is. Júliusig pedig folyamatosan egyéb újításokra számíthatnak a felhasználók.

A LiveRobe missziója, hogy a hatékony körforgás beindításával hozzájáruljon egy fenntarthatóbb világ megteremtéséhez. Ehhez a célhoz és üzenetrendszerhez készült egy YouTube-videó és eseménysorozat is, mely a Humans of LiveRobe nevet viseli. Ezeken az élő online beszélgetéseken (live talk) minden alkalommal csatlakozik egy vendég a LiveRobe egyik alapítójához, hogy egy-egy társadalmilag fontos témát – az egészségtől kezdve a kapcsolatokon, üzleti világon át spirituális kérdésekig – vitassanak meg. A beszélgetések széles palettájával is szeretnének segíteni abban, hogy a legkülönbözőbb érdeklődésű emberek is felismerhessék a saját felelősségüket egy jobb világ megteremtéséhez. A beszélgetéseket bárki élőben követheti a LiveRobe Instagram-oldalán.