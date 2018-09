Videót vetít, kezet fog, ölel, táncol a robot

forrás: Prím Online, 2018. szeptember 21. 14:07

A Muzix Group Kft. elsőként mutatta be Magyarországon a CruzR mesterséges intelligenciával működő szolgáltató robotot. A felhő-alapú szolgáltatást használó robot úgy mozgatja a karjait, mint egy ember, tud ölelni és kezet rázni is. Rengeteg területen hasznosítható, kiválóan alkalmas például ügyfelek tájékoztatására és útbaigazítására, de arcfelismerésre, videóhívás indítására és táncolásra is képes.

Az E.ON nyitott a hazai fejlesztő cégekkel való együttműködésre és azon dolgozik, hogy a hagyományos módszereken túl folyamatosan új, jövőbemutató megoldásokat is alkalmazzon. Ugyanezen fejlesztők Magyarországon már méltán népszerű Alpha robotjai népszerűsítették például a napenergiát a Gorillaz kampány során.

Az újabb és újabb technológiák megjelenésének köszönhetően az energiavilág hatalmas változásokon megy keresztül. Az E.ON arra törekszik, hogy ne csak lépést tartson a változásokkal, hanem aktív szerepet is vállaljon a legújabb technológiai megoldások kifejlesztésénél. Épp ezért a vállalat egyre bátrabban használ mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazásokat és fejlesztéseket megoldásainál.

A most bemutatott CruzR robotokat az UBTECH shenzeni gyártóközpontú cég gyártja, amely világvezető a kereskedelmi célú robotok gyártásában, azokat a világ 40 országában forgalmazza. A robotokat hatékonyan lehet hasznosítani az oktatás, szolgáltatás, kereskedelem, egészségügy területén is. A CruzR-t bemutató videó ezen a linken tekinthető meg.

„A CruzR robotokat Európában elsőként Magyarországon mi kaphattuk meg, az eddig végzett munkánk elismeréseképpen. A robotok képesek üdvözölni ügyfeleinket egy kézrázással, vagy akár egy öleléssel, ráadásul táncolni is tudnak. Bonyolíthatunk rajtuk keresztül videós konferenciahívást, vagy kérhetjük, hogy adjon ügyfeleink számára kedvezményes kuponokat. A robotok valós idejű pozíciómeghatározás során akadályokat tudnak kerülni, kerekeiken pedig stabil, bármilyen irányú haladásra képesek. Röviden összefoglalva ezek a robotok szinte mindenre képesek lehetnek, csupán az igény meghatározását követően kell kialakítani a testreszabott felhőszolgáltatási platformot, melynek segítségével szinte bármilyen információs jellegű tevékenység biztosítására igénybe vehetők, az élet és kereskedelem számos területén. A CruzR olyan, mint egy rendkívüli képességű okostelefon, amelyhez már „csak” az applikációkat kell kifejleszteni és specifikus csodákra lesz képes. Ebben tudunk a leendő partnereink segítségére lenni.” – mondta Orbán Szabolcs, a Muzix Group ügyvezetője.”

„A elmúlt néhány évben a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia meghatározó fogalmakká váltak az energetika területén is. A most bemutatott CruzR robotok elődjei már szerepeltek rendezvényeinken és programjainkban. Azon vagyunk, hogy az emberi szakértelmet kiegészítve alkalmazzuk az új, okos, digitális megoldásokat. Hisszük, hogy ezek ügyfeleink elégedettségét szolgálják és felkeltik a fiatalok figyelmét is az energetika iránt” – mondta Károlyi Zsuzsanna, az E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációs vezetője.

Kifejezetten népszerű az E.ON mesterséges intelligenciával rendelkező, Boti nevű chatbotja is, július óta több mint 7500 üzenetet fogadott a Facebookon és 9100 üzenetet küldött válaszként. A mesterséges intelligenciával rendelkező robotokon kívül az E.ON drónokat is alkalmaz a mindennapi munkája során. A dupla kamerával felszerelt ipari drónok emberi szemmel nem érzékelhető eltéréseket tudnak kiszűrni, így a villamos hálózaton keletkező hibák korai beazonosítására az eddigieknél jelentősen hatékonyabb lehetőséget adnak.

Az E.ON kisebb robotokat is használ már a 10 éves EnergiaKaland programja keretében, amely pedagógusoknak és óvónőknek segít abban, hogy a legkisebbeket játékos módon energia- és környezettudatosságra tanítsák. A robotok feladata az oktató órákon az, hogy játékosan kössék le a gyermekek figyelmét és izgalmas módon átadjanak fontos ismereteket a fiatalok számára.

A most bemutatott CruzR robot 2018. szeptember 23-án a Tudományok Fővárosa fesztiválon is részt vesz majd, amely célja, hogy izgalmas, inspiráló és látványos tudományos fesztivál keretein belül mutassák be tevékenységüket a hazai éllovas K+F vállalatok.