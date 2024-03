Bemutatkoztak az Eaton legújabb épületbiztonsági termékei

forrás: Prím Online, 2024. március 19. 18:02

Az Eaton intelligens energiagazdálkodási vállalat a frankfurti Light + Building 2024 szakkiállításon mutatta be új vészvilágítási termékportfólióját és digitális ökoszisztémáját, amely a legmodernebb technológiát alkalmazza a biztonság, a fenntarthatóság és a könnyű karbantartás érdekében. A most debütált termékcsaládok mellett 2024-ben új, elegáns és áramvonalas kialakítású kijáratjelzőkkel és biztonsági lámpatestekkel is piacra lép a cég.