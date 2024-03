A Xiaomi 2023-as korrigált nettó nyeresége 126,3%-kal 19,3 milliárd jüanra emelkedett

forrás: Prím Online, 2024. március 22. 11:31

2023-ban a Vállalatcsoport teljes éves árbevétele 271,0 milliárd jüan volt, míg a korrigált nettó nyeresége 19,3 milliárd jüan volt, ami 126,3%-os növekedésnek felel meg. A korrigált nettó nyereség emelkedésének mértéke messze meghaladta a piaci várakozásokat, és a Vállalatcsoport tőzsdei bevezetése óta a második legmagasabb nyereségességi szintet jelentette. Az okos elektromos jármű ("EV") üzletág és a többi új projekt költsége 6,7 milliárd jüant tettek ki – és ebbe az ezekkel kapcsolatos részvényalapú javadalmazás költségeit nem is számították bele, amelyek 8 milliárd jüanra rúgtak 2023-ban. 2023 negyedik negyedévében a Xiaomi teljes árbevétele két egymást követő negyedévben nőtt, elérve a 73,2 milliárd jüant, ami 10,9%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, a korrigált nettó nyereség pedig 236,1%-kal 4,9 milliárd jüanra nőtt az előző év azonos időszakához képest.

2023-ban a Xiaomi egy következetes stratégia mentén egyszerre helyezett hangsúlyt a növekedésre és a nyereségesség növelésére. A vállalat ebben az évben jelentette be az „Human x Car x Home” intelligens ökoszisztémára épülő, továbbfejlesztett vállalati stratégiáját is. A Xiaomi nyeresége 2023 első negyedévében, árbevétele pedig az év második felében nőtt a legjelentősebben. A két mutató azt tükrözi, hogy a Vállalatcsoport egyfelől képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez, másfelől rendkívül hatékonyan működik. A Xiaomi tovább fejlesztette tavaly az ökoszisztémáját, így bemutatta új operációs rendszerét, a Xiaomi HyperOS-t, a Xiaomi EV Technology eseményen pedig további a innovációit. A Vállalatcsoport ökoszisztéma-portfólióját tovább bővítő Xiaomi SU7 sorozatot 2024. március 28-án mutatják be a nagyközönségnek.

A prémiumizáció erős keresletet generál a csúcskészülékek iránt

A Xiaomi világszerte megközelítőleg 145,6 millió okostelefont szállított le 2023-ban, az éves okostelefonokhoz köthető bevétele elérte a 157,5 milliárd jüant, bruttó haszonkulcsa 14,6% volt. A Canalys elemző cég szerint a Xiaomi három egymást követő évben őrizte meg 3. helyét a legnagyobb okostelefon brandek között a globálisan leszállított eszközök számát tekintve. 2023 negyedik negyedévében a csoport 40,5 millió telefont szállított le, ami 23,9%-os növekedést jelentett éves szinten az előző év azonos időszakához képest.

A fokozódó piaci verseny közepette a Xiaomi tovább erősítette az innovációt, és pozícióját a prémium okostelefon szegmensben. 2023-ban a Vállalatcsoport okostelefonjainak átlagos eladási ára (ASP) Kínában több mint 19%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Harmadik féltől származó adatok szerint 2023-ban Kínában, az okostelefonok 4000 és 6000 jüan közötti árszegmensében a Xiaomi piaci részesedése elérte a 16,9%-ot, ami éves szinten 9,2 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ebben az ársávban a negyedik negyedévre a Xiaomi vezető pozíciót szerzett. Kínában a Xiaomi prémium okostelefonok (3000 jüan vagy annál magasabb kiskereskedelmi árú modellek) aránya a Vállalatcsoport összes okostelefon eladásain belül több mint 20%-ot tett ki 2023-ban. Kína egyik legsikeresebb nemzetközi márkájaként a Xiaomi okostelefonok tavaly is megőrizték pozíciójukat a globális piacon. A Canalys szerint 2023-ban a Xiaomi okostelefonok 51 országban és régióban az első három, 65 országban és régióban pedig az első öt között szerepeltek a leszállított mennyiség tekintetében. A Canalys piackutató szerint 2023-ban a Xiaomi az okostelefon-eladások terén 51 országban és régióban ért el dobogós helyezést, 61 országban pedig az első ötben szerepelt. A Vállalatcsoport az eladások tekintetében a Közel-Keleten a második helyen szerepelt. Latin-Amerikában, Afrikában és Délkelet-Ázsiában pedig a 3. helyen állt, miközben piaci részesedése is növekedett ezekben a régiókban. A Xiaomi 14 sorozat kiváló felhasználói élményt nyújt, csúcskategóriás készüléke széleskörű elismerésben részesült.

A Xiaomi új kiskereskedelmi stratégiája, az "üzlethelyiségek integrációja" is meghozta gyümölcsét, és jelentősen javult az offline kiskereskedelmi üzletek hatékonysága. Harmadik féltől származó adatok szerint, a Xiaomi piaci részesedése az offline értékesítési csatornán belül Kínában, az okostelefon-piacon, 8,4%-ra nőtt 2023-ban.

Az AIoT platformon összekapcsolt okoseszközök (IoT) száma rekordot döntött, az eszközök számos elismerést kaptak a globális piacon

2023-ban a Xiaomi IoT- és okostermékekből származó bevétele 80,1 milliárd jüan volt, a bruttó haszonkulcsa pedig rekordmagas, 16,3%-os lett. 2023. december 31-én a Xiaomi AIoT platformjára csatlakoztatott IoT-eszközök száma (nem számítva a mobiltelefonokat, tableteket és laptopokat) elérte a 739,7 milliót, ami 25,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Azon felhasználók száma, akik öt vagy annál több eszközzel csatlakoztak a Xiaomi AIoT platformjához (nem számítva a mobiltelefonokat, tableteket és laptopokat) elérte a 14,5 milliót – ők 25,3%-kal voltak többen tavaly, mint egy évvel korábban. A Mi Home App havi aktív felhasználóinak száma (MAU) 2023 decemberében 85,8 millióra emelkedett.

A Xiaomi még több felhasználói igényre adott választ különböző okosotthon eszközeivel, amelyek egyre több országban vívnak ki elismerést maguknak. Eközben a Xiaomi TV üzletág tovább folytatta prémiumizációs stratégiáját. Az All View Cloud (AVC) szerint 2023-ban a Xiaomi TV-szállításai globálisan az első öt közé kerültek. 2023-ban a Xiaomi okos nagyméretű háztartási eszközeinek eladásai folyamatosan növekedtek, az ezekből származó árbevétel közel 40%-kal nőtt éves szinten. A Xiaomi táblagépeinek globális kiszállítási volumene meghaladta az 5 milliós darabszámot, ami több mint 50%-os növekedésnek felel meg éves szinten – különösen a Kínán kívüli piacokon, ahol a Xiaomi éves táblagép-szállításai megduplázódtak az előző évhez képest. A viselhető termékek szegmensében a Xiaomi változatos és többféle funkciót kínáló termékportfóliójának köszönhetően megőrizte iparági vezető pozícióját. A Canalys szerint 2023-ban a leszállított termékek száma tekintetében a Xiaomi a második legnagyobb gyártó volt a karon viselhető okoseszközök piacán mind Kínában, mind a globális piacokon. A Vállalatcsoport a leszállított vezeték nélküli (TWS) fülhallgatók számát tekintve szintén a 2. helyen állt Kínában.

Együttműködés az internet szolgáltatások szegmensének fenntartható növekedése érdekében

2023-ban a Vállalatcsoport internethez köthető szolgáltatásai rekordot értek el mind a bevétel, mind a bruttó haszonkulcs tekintetében: az internethez köthető szolgáltatásokból származó árbevétel elérte a 30,1 milliárd jüant, az internetes szolgáltatások bruttó haszonkulcsa pedig a 74,2%-ot. Globális jelenlétének köszönhetően, a Xiaomi havi aktív felhasználóinak (MAU) száma (beleértve az okostelefonokat és a táblagépeket) Kínában elérte a 641,2 milliót, a külpiacokon pedig a 155,6 milliót.

A Xiaomi nyitott a nemzetközi iparági együttműködésekre, ami lehetőséget teremt az üzleti monetizációra. 2023-ban a Vállalatcsoport Kínán kívüli internet szolgáltatásaiból származó éves bevétel a korábbi rekordot megdöntve, 24,1%-kal 8,4 milliárd jüanra nőtt, így jelenleg 28%-át teszi ki a Vállalatcsoport teljes internethez köthető szolgáltatásokból származó bevételeinek.

A Xiaomi tovább optimalizálta a platform hatékonyságát, így a Xiaomi hirdetésekből származó bevétele elérte a 20,5 milliárd jüant, ami 11,2%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának bevételét. Az okostelefonok prémiumizációs stratégiájának előrehaladásával párhuzamosan a Vállalatcsoport játék üzletágának aktív és fizető felhasználóinak száma tovább nőtt, ezzel a játékokból származó bevétel 2023-ra 4,4 milliárd jüanra emelkedett, ami 7%-os növekedést jelent éves szinten az előző év azonos időszakához képest.

Új célok a 2020-2030-as időszakra: a Xiaomi globális vezető szerepre tör a legkorszerűbb technológiák terén, ezért az alaptechnológiák fejlesztésére koncentrál

2023-ban a Xiaomi bemutatta a 2020-2030-as időszakra vonatkozó új céljait. A Vállalatcsoport elkötelezte magát a fő alaptechnológiákba történő fenntartható beruházások mellett, továbbá hogy vezető szerepet töltsön be a globális csúcstechnológiák fejlődő birodalmában. 2023-ban a Xiaomi kutatás-fejlesztési (K+F) kiadásai 19,1 milliárd jüant tettek ki, ami 19,2%-os növekedést növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 2023. december 31-én a Vállalatcsoport 17,800 K+F alkalmazottat foglalkoztatott, ami az alkalmazottak 53%-át jelentette.

2023. december 28-án a Xiaomi bemutatta első elektromos járművét (EV), a Xiaomi SU7 sorozatot. A Xiaomi EV Technology eseményen egyidejűleg ismertették a Xiaomi elektromos járművének öt lényeges technológiai komponensét, technológiáját, amelyek a Xiaomi új vállalkozása sikerének kulcsát jelentik.