Átadták Magyarország legnagyobb autótöltő állomását

forrás: Prím Online, 2024. március 23. 13:55

A Metrodom, a Smart Digital és a KIA közös Metrodom IN/Charge esemény keretében adta át Magyarország eddigi legnagyobb autótöltő állomását a Metrodom River mélygarázsában. A lakópark több ütemben fejlesztett töltési infrastruktúrája összesen 336 EV autó töltésére lesz képes világviszonylatban is kiemelkedő technológiai teljesítménnyel.

Autótöltés a jövő városában

A Metrodom a hazai ingatlanfejlesztők közül elsőként mutatta be, hogy az elektromobilitás térnyerésének nem lehet akadálya a töltési infrastruktúra hiánya. A Metrodom River mélygarázsában 336 autó számára épít ki korszerű töltőpontot. A Metrodom lakásaiban 2021 óta alapfelszereltség az elektromos autótöltő. A Budapesten épülő prémium lakóprojektek esetében ez példa nélkül álló fejlesztés. A River prémium lakóparkban minden autóbeálló saját, e-töltőállomással is rendelkezik, így a szolgáltatás kivétel nélkül elérhető az összes Metrodom lakástulajdonos számára.

2023 egy új lakáspiaci korszak kezdetét jelentette: megtorpant az éveken át tartó felívelés, az új korszak új vevői igényeket is formált. A Metrodom felismerte, hogy korunk kihívásaira csak okos és fenntartható ingatlanok nyújtanak megoldást. Kutatások támasztják alá, hogy az elektromobilitás terjedése megállíthatatlan. A jövő okosotthon-tulajdonosai számára különösen fontos, hogy fenntartható lakóotthonaikban tudják tölteni elektromos autóikat. A megfelelő töltési infrastruktúra kiépítése és folyamatos rendelkezésre állása ezért nélkülözhetetlen.

„A jövő városát fejlesztjük Budapest XI. kerületében, ahol alapfelszerelés az elektromobilitást kiszolgáló infrastruktúra. Ezzel az ingatlanfejlesztők között elsőként tudjuk prémium lakóprojektjeinket valóban jövőállóvá tenni. A telepített rendszer – ahogy az okoslakásaink is – ma és 10 év múlva is tökéletesen kiszolgálja a lakók és a kor igényeit. A 32A-es, és maximum 7,4 kWh-s teljesítménynek köszönhetően egy ma kapható elektromos autó akkumulátora egyetlen éjszaka, 8-10 óra alatt teljesen feltölthető. Az integrált mérőórának és az egyedi kódos indításnak köszönhetően az áramfogyasztás havi elszámolása, illetve az illegális áramvételezés megakadályozása is megoldott” – ismertette a beruházás technológiai paramétereit Pongrácz Tamás, a Metrodom fejlesztési igazgatója.

Metrodom River InCharge

A Metrodom Riverben tartott sajtóeseményen lehetőség nyílt kipróbálni a korszerű töltési megoldásokat a KIA által biztosított Niro EV, EV6 és EV9 elektromos autók segítségével. Hoffmann Zsolt, a Smart Digital ügyvezetője a töltési infrastruktúra fejlesztője hangsúlyozta, hogy „ma már nem kérdés, hogy a tudatos energiafelhasználás a fenntarthatóság záloga. Az új technológiák segítségével ennek a kényelmünk megtartása mellett tehetünk eleget. A prémium elvárások jegyében fejlesztettük ezt a világviszonylatban is egyedülálló, 2 x 3 x 300 A (414 kW) teljesítményt és 336 töltőt menedzselő társasházi (üzemeltetési és energiamenedzsment funkciókkal bíró) rendszert, amely valóban magasra teszi a lécet az ingatlanfejlesztő piac szereplőinek.”

A Metrodom InCharge eseményen a terület és az iparág irányadó szakértői kerekasztal-beszélgetés keretében ismertették, hogyan lehet az innovatív töltés menedzsment segítségével a már rendelkezésre álló elektromos hálózattal és kapacitással a jelenlegi elektromos autóállománynál nagyságrendekkel több járművet ellátni. Záróakkordként az esemény esszenciáját a világhírű Freelusion csapatának egyedülálló produkciója világította meg.

Céges e-autókhoz is az otthoni töltőinfrastruktúra a megoldás

A KIA elektromos autóinak hazai sikere is bizonyítja, hogy az elekromobilitás terjedése már Magyarországon sem kérdés, de a megfelelő töltési megoldások még tovább segíthetik ezt. Iparági becslések szerint ma az EV autók 80-85%-a céges autó Magyarországon. A most átadott EMSP (töltő üzemeltető szolgáltatás) megoldás lehet a céges autók töltésének problémájára is a könnyű elszámolhatóság biztosításával.

„Az elektromos autók térnyerése Magyarországon is vitathatatlan. A folyamatok előmozdításában pedig az ilyen nagyszabású projektek, valódi katalizátor szereppel bírnak.” – nyilatkozta Nagy Norbert a Kia Hungary elnök- ügyvezetője az eseményen, amelyre KIA EV6-os és EV9-es autókkal szállították a vendégeket és az újságírókat a vállalat jóvoltából.