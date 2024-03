Újabb digitális fejlesztéssel lepte meg a villamosenergia-piacot a Ganz

forrás: Prím Online, 2024. március 24. 12:19

A villamosenergia fogyasztás világszerte folyamatosan növekszik, Magyarországon is, így egyre nagyobb igény jelentkezik a meglévő energiarendszerek bővítésére, fejlesztésére. Eközben a megújuló energiaforrások bevonása is egyre nagyobb keresletet támaszt a transzformátorok és egyéb berendezések iránt, amelyek elengedhetetlenek a villamosenergia-rendszer hatékony és kiszámítható működésének fenntartásához. Egy új transzformátor elkészültére akár négy–öt évet is várni kell jelenleg, ami még inkább előtérbe helyezi olyan eszközök fejlesztését, melyekkel a meglévő gépek, berendezések hasznos élettartama is meghosszabbítható.

Digitális megoldás az energetikai rendszerek hasznos élettartamának meghosszabbítására

Minden beépített transzformátorra igaz, – annak életkorától függetlenül – hogy meghibásodásuk akár jelentős kiesést is okozhat az energiatermelésben és -elosztásban, vagy éppen az ipari üzemek termelésében. Idősebb gépek esetében a meghibásodások egyre nagyobb eséllyel következnek be, ami korlátozza és költségesebbé teszi a további üzemeltethetőségüket.

A Ganz ezért létrehozta a digitalizációs megoldásokat kínáló brandjét, a GANZ Intelligent Solutionst, melynek felügyeleti rendszere intelligens érzékelők alkalmazásával követi nyomon a villamos gépek állapotát, korai stádiumban detektálva a kialakulóban lévő meghibásodásokat. Az eredmény egy, a meghibásodási rátát és a karbantartási költségeket jelentősen redukáló rendszer, mellyel a hibát okozó alkatrészek még azelőtt javíthatóak vagy cserélhetőek, hogy azok tényleges meghibásodást okoznának. Ezáltal mérsékelhetőek a potenciális veszteségek és károk, valamint könnyebbé és hatékonyabbá válik az alkatrészek vagy a teljes eszköz karbantartása és cseréjének ütemezése.

A patinás magyar vállalat fejlesztése nemcsak újonnan gyártott gépeken alkalmazható, hanem már üzemelő, akár más gyártók transzformátorait is elláthatják vele. A rendszer alkalmazásával és az üzemeltetési adatok megosztásával pedig közvetlenül a gyártótól származó szakértői állásfoglalások is elérhetővé válnak a jövőben a végfelhasználók számára – legyenek azok új vagy öregebb gépek.

Ebben a folyamatban fontos mérföldkövet jelent az E.ON Hungária budapesti (Őrmező) alállomására 2023 végén leszállított nagytranszformátor, amellyel Magyarország első digitális mással rendelkező, csúcsfelszereltségű transzformátora kezdheti meg hamarosan működését. Az alállomás üzembe helyezésére a tervek szerint 2024 nyarán kerül sor.

Digitális más – a digitalizáció következő szintje

A Ganz által gyártott 40 MVA teljesítményű gép digitális felügyeleti rendszere hozzájárul az állapotmegőrzéshez, így a transzformátor élettartamának meghosszabbításához is. A beépített technológia olyan adatokat gyűjt az eszköz működéséről, mint például az olaj vagy tekercs hőmérséklete, feszültség vagy áramadatok vagy éppen az olajban oldott gázok koncentrációja.

Elegendő adat összegyűjtése esetén megalkotható a transzformátor úgynevezett digitális mása, amely nagyban hozzájárul az adatalapú operatív döntésekhez, például lehetséges üzemeltetési problémák szimulálásán keresztül. Ezáltal az üzemeltető képes előzetesen értékelni a kritikus helyzetek hatását és megtervezni az eszköz hatékony kihasználását, mindezt a járulékos költségek figyelembevétele mellett.

„Az elmúlt évek turbulens gazdasági környezete próbára tette az energetikai szektort is, a megújuló energiaforrások egyre nagyobb mértékű integrálása pedig szintén arra kényszeríti az iparági szereplőket, hogy új, agilis megoldásokat alkalmazzanak. A Ganz nagy hangsúlyt fektet az ilyen irányú fejlesztésekre, és büszkék vagyunk rá, hogy mi szállíthattuk le az E.ON Hungária számára az első digitalizált nagytranszformátort. Ugyan hosszú ideje dolgozunk együtt az E.ON Hungáriával, azonban jelenlegi együttműködésünk nemcsak a közös munkánk során, hanem Magyarországon is egyedülálló.” – nyilatkozta Farkas Gábor, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. Intelligent Solutions Brand Managere.

Az új nagytranszformátorok ára jelentősen megnőtt az utóbbi években, akár 2–3 millió euró is lehet felszereltségétől és teljesítményétől függően, emellett a tervezési, gyártási és beüzemelési munkák összességében akár több évig is húzódhatnak. Ezzel szemben a felügyeleti rendszerek ára mérséklődött, a piacon már 25–30 ezer eurós beszerzési költség mellett is elérhetőek olyan megoldások, amelyek lehetővé teszik az eszközök alapszintű felügyeletét és mindez nagyságrendekkel rövidebb, akár néhány hónapos átfutási idővel is megvalósítható. Az üzleti igény egyértelmű: a 2023-ban legyártott mintegy 50 új Ganz-transzformátornak 80 százalékát látták el digitális felügyeleti rendszerrel, de az idei évben minden újonnan gyártott berendezés rendelkezni fog ezzel a fejlesztéssel.