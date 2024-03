Kínai világcég a Debreceni Egyetem új partnere

forrás: Prím Online, 2024. március 26. 09:58

Szilvássy Zoltán rektor az együttműködési megállapodás aláírásakor a kínai partnerségek jelentőségét hangsúlyozta a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerében.

– Amikor 25 évvel ezelőtt Debrecenbe érkeztem, éppen egy kínai intézmény, a heilongjiangi egyetem volt az első partner, akivel megállapodást kötöttünk, mégpedig a hagyományos kínai orvoslás módszertanáról és termékeiről. Azóta már több mint 400 kínai intézménnyel van kapcsolatunk, egyetemekkel, tartományokkal és olyan jelentős cégekkel is, mint például a China Construction Development. Megtisztelő, hogy most újabb meghatározó kínai vállalat lép be az egyetem együttműködési rendszerébe – fogalmazott Szilvássy Zoltán.

Az intézményvezető felidézte, hogy az egyetem első hazai felsőoktatási intézményként csatlakozott az Egy övezet, egy út programhoz és örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nemrég megalakult a Zöld Egy övezet, egy út kínai program is, melyben az akkumulátorgyártás, az elektromos energia zöld termelése és tárolása kap hangsúlyt.

– Az együttműködési megállapodásunk tartalmi elemei között szerepel a humánerőforrás-képzés, az egyetemmel közös kutatás-fejlesztés is, de mindezek mellett kiemelkedő szempont számunkra, hogy az önök, illetve az önökéhez hasonló, zöld energia-termelésben és -felhasználásban élen járó kínai vállalatok révén világméretű gazdaságfejlesztési programokhoz csatlakozhat a Debreceni Egyetem – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán.

A rektor ezt alátámasztva kiemelte, hogy a kínai vállalatok több elektromos energiát termelnek és tárolnak, mint az utánuk következő tíz ország a világon együttvéve.

Az Eve Power Hungary Kft. képviseletében Anson Chen vezérigazgató idézte fel a kapcsolatfelvétel kezdeti lépéseit.

– 2019-ben jöttem először Magyarországra. Mély benyomást tettek ránk az itteni gazdasági folyamatok, az emberek nyitottsága, illetve a rendkívül intenzív egyetemi kutatási tevékenység. A Debreceni Egyetemen tett első látogatásomon is rengeteg tehetséges emberrel találkoztam – emelte ki Anson Chen.

A vezérigazgató különleges jelentőséget tulajdonít a hallgatók támogatásának.

– Azért roppant fontos számunkra a sok tehetséges fiatal, mert az az iparág, amit képviselünk, a lítium akkumulátorok gyártása, alapvetően folyamatos és hatékony kutatás-fejlesztési tevékenységet igényel. Termelőegységeink Kínában és Malajziában szoros kapcsolatban állnak a helyi oktatási intézményekkel, egyetemekkel, egyrészt ösztöndíjakat adnak a hallgatóknak, másrészt kutatási projektekbe is bevonják őket. Reményeink szerint ezek a kapcsolódási pontok a Debreceni Egyetemmel is megvalósíthatók, de mindezeken túl bízom abban is, hogy együttműködésünk közös vegyészeti, illetve műszaki kutatásokra is kiterjed majd – bizakodott.

Anson Chen a dokumentum aláírása kapcsán úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy az oktatás támogatása valójában a jövőbe, a jövő generációjába történő befektetés.