Tabudöntögető témákat feszegetnek a diákok a Megoldások a holnapért programban

forrás: Prím Online, 2024. március 28. 10:01

A Samsung és az EdisonKids immár negyedik alkalommal biztosít lehetőséget a technológia iránt érdeklődő fiataloknak arra, hogy fantáziájuk szerint alakíthassák a holnapot, amelyhez szakmai segítséget is kapnak. Idén több mint 400 diák alkotott csapatot, összesen 40 magyar városból, 94 különböző iskolából jelentkeztek – a megújult nevezési feltételeknek megfelelően – a 7-12. osztályos tanulók. A pályázati ötletek és problémafelvetések nemcsak a diákok éleslátását, társadalmi és szociális érzékenységét, valamint sokszínűségét tanúsítják, de azt is bizonyítják, hogy tevékenyen és akár tabukat ledöntve részt vállalnak a saját és környezetük jövőjének alakításában. Az első fordulót követően a szakmai zsűri nézett szembe a kihívással: kiválasztották az 50 legjobb csapatot, akik már meg is kezdték a programhoz tartozó képzést.

A TOP 50 pályázatai évről-évre izgalmas és mélyreható lenyomatot adnak arról, milyen gondolatok járhatnak a diákok fejében, milyen társadalmi kérdések ragadják meg őket, illetve ők maguk milyen nehézségekkel néznek szembe. Nem félnek a tabuktól, nincsenek tiltott témák. A kihívás 21 csapatát foglalkoztatja a környezetük, közösségük mentális és fizikai jólléte: megoldást keresnek a menstruációs edukáció hatékonyságának növelésére, vagy éppen arra, miképpen lehet segíteni a depressziós vagy önmagukat bántalmazó fiatalokon. A diákok továbbá az adományozás megkönnyítésére, a mindennapi közlekedési nehézségek elkerülésére, a továbbtanulás, vagy a társadalmi beilleszkedés kihívásaira keresnek megoldást. Aktívan tennének az internetes bűnözés, az online és offline zaklatás, bántalmazás ellen, valamint ötleteikkel közelebb hoznák a különböző generációk tagjait.

16 csapat versenyez fenntarthatósági javaslatával, a kategóriában olyan ötletekkel érkeztek a diákok, amelyek megoldást hozhatnak az ételpazarlás mérséklésére, a szelektív hulladékgyűjtésre való motiváció felpezsdítésére, a természetközeli érzet megteremtésére a lakótelepeken vagy a ruhák életciklusának meghosszabbítására. A csapatok olyan alternatív anyagokban látták meg a természet adta erőforrást, mint az alga vagy az aktív szén, ezeket a megoldási javaslataikat elemzik, bontogatják és fejlesztik a verseny második szakaszában.

A jövő oktatásának területén jórészt olyan problémákat vetett fel a 13 csapat, amelyek meghatározzák a digitális korszakot: az MI-ben, AR-ben, VR-ben* rejlő lehetőségeket aknáznák ki, hogy fejlesszék az online kommunikáció hatékonyságát, megoldást keresnek arra, hogyan lépjünk ki a telefonunk bűvköréből vagy pedig arra fókuszálnak, hogy miképp válhatnak a mai fiatalok igazán életrevaló felnőttekké. Érzékenyebb területekről sem fordítják el a fejüket, foglalkoznak a tinédzser terhességekkel és a megfelelő szexuális edukációval.

Design thinking eszközeivel a szebb jövő alakításáért

A Megoldások a holnapért, speciális módszertanával és szemléletével példát mutat és jó gyakorlatot hoz a tanulás, a tanítás folyamatának friss megközelítésére. A diákok a kreativitást és a problémamegoldást ösztönző design thinking, azaz tervezői gondolkodás metódusát elsajátítva vizsgálhatják meg az általuk kiválasztott, fenntarthatóságot, közösséget vagy a jövő oktatását érintő problémát, rendszerezhetik az információkat és újszerű stratégiát alkothatnak a megoldásra. Az értékteremtés, tudásmegosztás és közösségépítés által vezérelt tervező és alkotó közösség, a Cellux Csoport két szakembere, Pais Panni és Csernátonyi Fanni kalauzolja a résztvevőket az online és offline workshopokon. Ezeken az alkalmakon megismerhetik, hogy a design thinking keretrendszere miként adaptálható a felvetett probléma megoldására és hogyan alkalmazhatják későbbi tanulmányaik, projektjeik során is.

A második fordulóban a csapatokat kísérő tanárok is bővíthetik kelléktárukat. A szolidárisabb társadalom meghonosodásán munkálkodó, cselekedni vágyó, hétköznapi hősöket „fejlesztő” Hősök Tere Alapítvány jóvoltából olyan fejlődésfókuszú workshopokon vehetnek részt, melyek segítségével hatékonyabban támogathatják diákjaikat a verseny során és a hétköznapokban egyaránt. Ez a szemlélet hosszú távra szóló, nemcsak versenyhelyzetben, hanem a mindennapokban is hasznosítható eszköztárat ad a tanároknak, akik ennek birtokában még tudatosabban és ösztönzőleg jelezhetnek vissza diákjaiknak, úgy terelve őket az úton, hogy közben építik a fiatalok belső motivációját.

„A diákokat foglalkoztató aktuális témák és az azokra hozott megoldási javaslataik magasfokú empátiáról és kezdeményezőkészségről tanúskodnak, legyen szó a társadalmi beilleszkedés kihívásairól vagy a bántalmazás különböző formái ellen való fellépésről. Minden szervezőre, mentorra, pedagógusra izgalmas beszélgetések várnak: hálás feladat ilyen érdeklődő és nyitott csapatokkal dolgozni, és figyelni, ahogy elsajátítják a jövőbiztos kompetenciákat” – mondta Borsos Dorottya, az Edisonplatform vezetője.

„Minden évben meghatározó élmény megismerni a Megoldások a holnapért kreatív pályázatait. Nemcsak a diákok első szárnypróbálgatásait látjuk, hanem mélységében megismerhetjük, mi foglalkoztatja őket, miközben nekünk is tükröt tartanak – tette hozzá Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Különösen érvényes ez az idei kihívásra: a csapatok bátran feszegetnek eddig tabutémákat is, ez a hozzáállás pedig mindenképpen optimizmusra ad okot a jövőnk alakulását illetően.”

Összefogással a célegyenes felé

A kihívás során folyamatosan és fokozatosan zajlik a problémamegoldás modern eszközeinek elsajátítása: a verseny szakaszának megfelelően vértezik fel magukat új, jövőbiztos tudással a diákok. Az online képzést személyes workshop egészítette ki március 23-án. A tanultak alapján a csapatok április 5-ig elkészítik az aktivitási tervüket a felvetett probléma megoldására, valamint egy videóban is bemutatják ötletüket. A Megoldások a holnapért következő sorfordító dátuma április 15-e, ekkor hirdetik ki ugyanis a TOP 8 csapatot, innen pedig már csak egy ugrás lesz a döntő. Az első három helyezettre összesen 6 millió forint értékű nyeremény vár, a csapat tagjai, a kísérő tanáruk, valamint az iskoláik a Samsung termékei közül választhatnak.

*MI= mesterséges intelligencia, AR: kiterjesztett valóság (augmented reality), VR: virtuális valóság (virtual reality)