Saját AI-t kapnak a kis-és középvállalkozások

forrás: Prím Online, 2024. március 30. 14:55

Végre a hazai kis-és középvállalkozások is haszonélvezői lehetnek az AI-forradalomnak: a fejlesztőkből, AI-szakértőkből, és reklámügynökségi szakemberekből álló Think AI csapata megtalálta annak a módját, hogyan teheti a vállalati folyamatok szerves részévé a mesterséges intelligenciát anélkül, hogy a kkv-knál bárkinek is promptolnia kellene hozzá.