Tervet meghaladó növekedés a Delta Technologiesnál a 2023-24-es üzleti év első felében

forrás: Prím Online, 2024. április 1. 10:34

A Delta Technologies Nyrt. ma közzétett féléves gyorsjelentése szerint az üzleti év első felében 17,25 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, ami 57,62 %-kal haladja meg az előző üzleti év azonos időszakában elért összeget. Ráadásul a célul kitűzött éves tervnek közel 60 százaléka teljesült az üzleti év első felében, igaz, szezonálisan általában is ez az első hat hónap az erősebb.

2023-24-es üzleti évének első feléről – tehát 2023. július 1-től december 31-ig tartó időszakáról – adott közre gyorsjelentést a Delta Technologies Nyrt. Eszerint 17,25 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el a rendszerintegrátor és leányvállalatai. Ez a 2023 tavaszán közzétett időszaki beszámolóhoz képest 57,62 %-kal jobb.

Azonban az árbevétel növekedésénél is szembetűnőbb mértékben javultak az eredménymutatók: a 2,18 milliárd forintos EBITDA többszöröse a korábbi értéknek, és arról tanúskodik, hogy immár tartós növekedési pályán van az informatikai társaság: két évvel ezelőtt még 300 milliós veszteségről adtak számot, tavaly szerény, 19 milliós pozitívum szerepelt a gyorsjelentésben. Az üzleti folyamatok hatékonyságának javítása és a belső erőforrások költséghatékony kihasználása révén az EBITDA marzs is jelentősen növekedett az előző évhez képest, elérve a 12,63%-ot. Ez előrevetíti, hogy a teljes üzleti évre várható EBITDA marzs már 2024-ben teljesíti azt a mértéket, mint amit a tavaly elfogadott ötéves tervben csak 2025-re vállalt a Delta vezetése. A nettó adósságállomány mértékének csökkentésében is hasonlóképpen terven felüli fejleményeket vár év végéig a társaság. Ezen pozitív eredményekhez hozzájárultak a szervezeti változások és a párhuzamosan végzett tevékenységek racionalizálása.

A rendelésállomány megfelelőnek mondható a szezonalitást és a Társaság működési feltételeit tekintve. Az új bevételi források keresése mellett a Társaság továbbra is számít az EU Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz programjának (RFF) keretében megvalósuló projektekből származó bevételeinek növekedésére. A Delta célja, hogy a régióban meghatározó Ipar4.0 szereplővé váljon, és ennek érdekében a világ legkiemelkedőbb technológiai cégeivel dolgozik együtt.

Bár az állami indíttatású projektek piacán az üzleti év második felében sem számít élénkülésre a Delta Technologies, a 2024-2025-ös üzleti évre ez látens növekedési opcióként tartható számon.

„A Delta Technologies Nyrt. továbbra is elkötelezett a növekedés és az innováció mellett, és bízunk benne, hogy az elért eredmények és a jövőbeli tervek egyaránt támogatják ezt a küldetést” – mondta el a féléves jelentés kapcsán Csontos Zoltán, a Delta Technologies igazgatóságának elnöke.

Az akvizíciós célokra a társaság a következő időszakban mintegy hatmilliárd forintot szán, melyből a sikeres szeptemberi tőkeemelésnek köszönhetően kétmilliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre, és a Társaság további finanszírozási lehetőségeket vizsgál a hosszú távú stratégiai tervek megvalósítása érdekében. Az akvizíciók főként olyan cégekre irányulnak, amelyek kapcsolódnak a Társaság jelenlegi tevékenységéhez, különös tekintettel az alkalmazásfejlesztés, az ipari automatizáció és a felhőszolgáltatások területére.