A kánikula sem akadály az új csúcstöltőnek

forrás: Prím Online, 2024. április 5. 18:50

Az immár ultragyors töltést biztosító modell kapacitásának köszönhetően leginkább autópályák mellett és e-kamionok töltőoszlopaként válhat a mindennapi mobilitás támaszává.

Az akár 40 °C-os hőségben is teljesítménycsökkentés nélkül működő töltőket – speciális kialakításuknak (diszpenzeres rendszerüknek) köszönhetően – négy DC (egyenáramú) töltőkarral látták el. Azaz egyidejűleg több jármű is csatlakoztatható, amelyek között az eszközt kezelő szoftver dinamikusan osztja meg a rendelkezésre álló teljesítményt. A fenntartható működéshez így a helytakarékosság is hozzájárul. A többféle fizetési opciót is integrálni képes töltők többnyelvű, intuitív, érintőképernyős kezelőfelület segítségével irányíthatóak, amelyeken a töltőpont-üzemeltetők akár hirdetéseket is elhelyezhetnek.

„Ez egy úttörőnek számító fejlesztés, hiszen magas környezeti hőmérsékletnél szinte minden gyártónak problémát okoz, hogy az oszlopaik nem képesek folyamatosan a 400 kW-os teljesítmény stabil leadására. Emellett az is kiemelkedő a piacon, hogy a Siemens partnereinek személyre szabott szolgáltatásokat és folyamatos támogatást biztosít a termék teljes életciklusa alatt, a telepítéstől a digitális és távoli, valamint a helyszíni szolgáltatásokig.” – mondta el Szilágyi Norbert, a Siemens Zrt. e-mobilitási szakértője.

Az előző verziójú, „csak” 300 kW teljesítményű SICHARGE D gyorstöltőből tavaly nyáron gyártották le az ezredik darabot a Siemens lipcsei gyárában.

Az új modell már rendelhető a hazai piacon is.