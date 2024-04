Többé nem csönget a leolvasó

forrás: Prím Online, 2024. április 5. 16:43

„A Széchenyi Terv Plusz programban országosan megvalósuló 20 milliárd forintos beruházás nemcsak a kényelmesebb hozzáférést biztosítja az emberek számára, hanem növeli az energiatudatosságot is. Ezt a célt szolgálja az E.ON mostani, 165 ezer darab okosmérő telepítése is. Ez a fejlesztés ráadásul csak az első lépcsőfok, hiszen a helyreállítási terv önálló energetikai fejezete, az ún. REPowerEU részeként további több mint 525 ezer okosmérő telepítését vállaltuk. A következő években – egyéb társaságok telepítéseivel együtt – összesen 800 ezer ilyen berendezés biztosít majd internetes hozzáférést a nagy pontosságú mérési adatokhoz. A beruházást a kormány előfinanszírozza, a minél korábbi megvalósítás érdekében. A szolgáltatók és a felhasználók így rugalmasan igazíthatják termelésüket, illetve transzparens és pontos adatokhoz juthatnak, amely új lehetőségeket teremt a számukra. Ez pedig valóban fontos lépés Magyarország energiabiztonságának növeléséhez és energiaszuverenitásunk erősítéséhez” – mondta Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Az E.ON az elmúlt években folyamatosan növelte szolgáltatási területén az okosmérők arányát. Ez egy eleme annak a stratégiának, amelyek célja a Dunántúli és Pest vármegye áramhálózatának teljes megújítása.

„A jövő hálózatát építve olyan megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek, amelyek révén tudatosabbá, és egyben fenntarthatóbbá tudják tenni saját energiahasználatukat. Az okosmérők egy olyan intelligens, az igényekre gyorsan reagáló hálózat részei, amelynek fejlesztése stratégiai cél az E.ON számára. Az idei évben saját forrásainkból mintegy 390 millió, a következő esztendőkben rekordösszegű, összesen 1 milliárd euró értékben fejlesztjük hálózatunkat, melynek előnyei elsősorban az ügyfeleinknél jelentkeznek majd” – mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója.

A több mint tíz milliárd forintos beruházás az ütemtervnek megfelelően immár a célegyenesbe ért. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból biztosított okosmérők többségének felszerelése megtörtént, ezzel 432 ezerre nő az E.ON területén használt okosmérők száma. Ez a szám országos szinten is jelentős. 650 ezer okosmérő üzemel Magyarországon, ezek több mint kétharmadát az E.ON ügyfelei használhatják. Az újgenerációs eszköz terjedése országos léptékben is érzékelhető segítséget nyújt a hazai fenntarthatósági és ellátásbiztonsági kihívások megoldásához.

A beruházás elősegíti a megújuló energiaforrások, különösen a robbanásszerű gyorsasággal elterjedt napelemes rendszerek beillesztését a villamosenergia-rendszerbe. Ezzel kiemelten támogatja Magyarország klímacéljainak megvalósulását.

Az okosmérők elterjedésével az otthonokban is kézzelfoghatóvá válik az energiaipar jelenleg zajló teljes átalakulása. A változásban a megújuló energiaforrások, főként napelemek mellett kiemelt szerepet kapnak az „okos” műszaki megoldások.

A hagyományos mérőórákat egyre több helyen váltják fel az újgenerációs, okos eszközök. Ezek külső megjelenésükben is modernek, az ügyfelek szempontjából azonban a legfontosabb tulajdonságuk, hogy szükségtelenné teszik a mérő személyes leolvasását. Ezek a készülékek ugyanis folyamatos kapcsolatban vannak az E.ON központjával, automatikusan küldenek és fogadnak adatokat.

Az új típusú okosmérők kifejezetten hasznosak azon ügyfelek számára, akik háztartási méretű napelemes rendszerrel rendelkeznek. A mérő kijelzőjéről könnyedén leolvasható, hogy az ügyfél mennyi energiát használt fel, vagy táplált vissza a hálózatba. A napelem tulajdonosok arra is használhatják az okosmérőt, hogy arra az időszakra időzítsék háztartási eszközeik használatát, amikor a napelemek a legtöbb energiát termelik.

Az okosmérők lehetőséget adnak olyan fontos kiegészítő szolgáltatásokra is, mint a napelemek távszabályozása, vagy az áramellátás távolról indított visszakapcsolása. Mivel a készülék folyamatosan gyűjti és továbbítja az adatokat, egy esetleges áramszünetről is csaknem azonnal értesülnek az energiavállalat szakértői. Ezen információk a gyors hibaelhárítást is segítik.

Milyen előnyöket kínálnak még az okosmérők?

• Nagyobb, jobban olvasható kijelzővel rendelkeznek, azokról így jóval több információ olvasható le.

• Sokkal több elérhető adatot biztosítanak az energiafogyasztásról.

• Tudatosabb, könnyebben kontrollálható energiafelhasználásra adnak lehetőséget.

• A smart otthonok részeként lehetővé teszik a mérők és a háztartásban használt elektronikai berendezések és biztonságtechnikai eszközök intelligens összekapcsolását, amelynek segítségével áttekinthetővé és felügyelhetővé válik a lakás energetikai rendszere.

• Távolról vezéreltek, így távolról történő hibajavításra adnak lehetőséget.

• Biztosítják az előrefizetős és a normál fogyasztási módok közötti rugalmas váltást.

• Napelemes rendszerek használata esetén segítik a kiegyenlítettebb hálózatterhelést, lehetőséget biztosítanak a teljesítményvezérlésre.

• A vállalati ügyfelek számára biztosítják a dinamikus árazás és elszámolás lehetőségét.

• Szintén a nagy energiaigényű vállalatok, vállalkozások számára előnyös, hogy lehetővé teszik a napon belüli olcsóbb idősávokhoz is igazodni képes fogyasztást és elszámolást.

• Valamint napi és havi adatok szolgáltatását mindkét irányba, az ügyfelek és az energiakereskedők számára egyaránt.