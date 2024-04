K&H IT-s bravúr egy plasztikkártya mögött

forrás: Prím Online, 2024. április 10. 10:09

Mi történik akkor, ha összeülnek a legnagyobb tech óriások és a legjobb pénzügyi IT szakemberek, akik az egészen merész ötleteket sem vetik el? Az Apple, a Google Pay, a Mastercard és a K&H rendszerét hangolták össze a K&H IT szakemberei ahhoz, hogy megvalósuljon az első elektronikus plasztikkártya, amellyel az addig csak mágnescsíkkal lehúzható SZÉP kártya mellett létrejött a digitális változat is, ami érintésmentes terminálnál és okoseszközös fizetéssel használható.