Új innovációkat és együttműködéseket jelentett be párizsi rendezvényén a Schneider Electric

forrás: Prím Online, 2024. április 15. 11:27

A mérnöki és működési adatokat integráló új platform, a háztartási energiamenedzsmentet új szintre emelő vezérlőegység, az elektromos autózás terjedését támogató töltők és szoftver – többek között ezeket az újdonságokat jelentette be a Párizsban rendezett „Innovation Summit World Tour” rendezvényén a Schneider Electric. A vállalat bejelentette a Sustainability Impact Award idei győzteseit, illetve egy új program elindítását is.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat számos innovációt jelentett be az április 3–4-én Párizsban tartott „Innovation Summit World Tour” rendezvényén. Az eseményen arra is felhívták a figyelmet, hogy azonnali cselekvésre és folyamatos együttműködésre van szükség az energetikai átállás felgyorsítása és a klímaválság kezelése érdekében. A Schneider Electric 2016-ban indította útjára innovációs rendezvényét, amelyen a vállalat legújabb, az automatizálás, az elektromos áram használatára történő átállás és a digitalizáció jövője szempontjából meghatározó fejlesztéseit, megoldásait és partnerségeit mutatják be.

„A 2023-ban tapasztalt rekordmértékű globális felmelegedés újabb ok, hogy felszólítsuk a vállalkozásokat világszerte arra, hogy fogjanak össze annak érdekében, hogy érdemi eredményeket érjünk el a klímaválság elleni küzdelemben. A technológia ma már rendelkezésre áll a kibocsátás drámai csökkentésére, és arra, hogy egyszerre biztosítsuk a fejlődést és a fenntarthatóságot. Csak az innováció és az együttműködés révén tudunk új, tartós hatást kiváltó lehetőségeket teremteni a digitalizáció, az elektrifikáció és a dekarbonizáció terén. Együtt képesek vagyunk a törekvéseket tettekre váltani” – hangsúlyozta Peter Herweck, a Schneider Electric vezérigazgatója. A cégvezető az Innovation Summit Paris résztvevői előtt tartott beszédében felszólította a különböző iparágak globális vezetőit, hogy gyorsítsák fel a digitális átállást, és a termelékenységi és fenntarthatósági célok elérése érdekében fogadják el a felkínált technológiát és partnerségeket.

Peter Herweck

Jövőformáló megoldások

A Schneider Electric számos új megoldást mutatott be az „Innovation Summit World Tour” rendezvényen, amelyek célja, hogy támogassák a vállalatokat stratégiák kialakításában, a működésük digitalizálásában és szén-dioxid-mentesítésében, valamint a fenntarthatósági célkitűzéseik gyorsabb megvalósításában.

– CONNECT: agnosztikus, végponttól végpontig tartó ipari intelligenciaplatform, amely integrálja a mérnöki és működési adatokat, hogy átláthatóságot biztosítson a teljes értéklánc és ökoszisztéma számára. Az ügyfeleket a Schneider Electrickel, az AVEVA-val, az etap-pal, a RIB-bel és egyéb szoftverszállítókkal összekötő CONNECT a mesterséges intelligencia és az intelligens digitális iker segítségével képessé teszi a vállalkozásokat a hatékonyság javítására és a felelősségteljes növekedés érdekében a fenntarthatósági törekvések megvalósítására.

– Resi9 Energy Center: utólagosan felszerelhető, kompakt, intelligens elektromos vezérlőpanel otthonok számára, amely integrálható a meglévő panelekkel, biztosítva a biztonságos áramellátást és -elosztást. Ahogy egyre több otthonban használnak napenergiát, elektromos autókat és alakítanak ki mikrohálózatokat – és ezzel párhuzamosan nő az egyszerre fogyasztó és termelő (prosumer) ingatlantulajdonosok száma –, az elektromos panelek számára kihívást jelent a megnövekedett és összetett terhelés menedzselése. A Resi9 Energy Center zökkenőmentesen integrálódik a háztartási energiagazdálkodási rendszerekbe, hogy lehetővé tegye a vezérlést és a testreszabást az otthoni energiagazdálkodás optimalizálása érdekében.

– eMobility portfólió bővítése: Miközben a használatban lévő elektromos járművek száma gyorsan nő, globális szinten az ilyen autók tulajdonosainak mindössze 51 százaléka rendelkezik otthoni töltővel. A Schneider Charge korszerű otthoni töltési megoldást kínál, amely egyszerre robusztus, költséghatékony és egyszerűen telepíthető. A flotta- és töltőpont-üzemeltetők számára pedig az EcoStruxure EV Advisor és az EVLink Pro DC 180 kW jelentik a legmodernebb megoldást az elektromos járművek töltése és kezelése terén. Az EVLink Pro DC gyorstöltőállomás maximalizálja az energiahatékonyságot, miközben minimalizálja az energiaköltségeket. Az EcoStruxure EV Advisor segít javítani a töltőpontok megbízhatóságát és teljesítményét azáltal, hogy az üzemeltetők számára átláthatóságot biztosít a töltési teljesítmény, az energiafogyasztás és a működési hatékonyság kapcsán. Ezek együttesen rugalmas, nyílt forráskódú, végponttól végpontig terjedő megoldást kínálnak az ügyfeleknek a járműflották, parkolók, kereskedelmi és lakóépületek esetében az elektromos autók töltéséhez.

A megbízható töltőinfrastruktúra kritikus fontosságú az elektromos járművek gyorsabb elterjedéséhez, azonban telepítéséhez és karbantartásához szakképzett munkaerőre van szükség. A Schneider Electric bejelentette, hogy az e-autó töltő infrastruktúra fejlesztéséhez és fenntartásához munkaerő-menedzsment szolgáltatást nyújtó észak-amerikai partnerével, a Qmerittel az európai piacokon is együtt dolgozik a jövőben.

Együttműködések az érzékelhető változásért

Az egyes iparágak és az ellátási láncok szereplői közötti partnerségek és együttműködés elengedhetetlen a klímaválság kezeléséhez. A Schneider Electric egyesíti a piaci szereplőket a nagyobb mértékű szén-dioxid-mentesítés és fenntarthatóság érdekében.

– Elismert eredmények: A Schneider Electric idén második alkalommal hirdette ki a Sustainability Impact Award programja globális nyerteseit. A 2022-ben elindított kezdeményezés célja, hogy elismerjék azokat a partnereket, ügyfeleket és beszállítókat, akik jelentős előrelépést értek el saját, valamint ügyfeleik működésének dekarbonizációjában. A kibocsátás csökkentését, az energiahatékonyság javítását és a digitális technológiák bevezetését célzó sikeres projektek bemutatásával a vállalatok tanulhatnak egymástól a minél nagyobb hatás és a további innováció ösztönzése érdekében.

– Az ellátási lánc dekarbonizációja: A Schneider Electric a párizsi rendezvényen jelentette be új kezdeményezése, az ellátási láncok dekarbonizációját ösztönző Materialize elindítását. A program célja, hogy egyesítse a kritikus erőforrások és alapanyagok termelésében élenjáró vállalkozásokat a Scope 3* kibocsátásuk csökkentését célzó stratégiák kidolgozása és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése érdekében. A beszállítók részt vehetnek a közműszolgáltató szintű, megújuló energiaforrásokra vonatkozó áramvásárlási megállapodásokban (PPA), hogy csökkentsék az értékláncuk károsanyag kibocsátását, amely a vállalkozások CO2-kibocsátásának több mint 70 százalékát adja.

_________________

*Az értékláncban keletkező, közvetett kibocsátás.