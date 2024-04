Jövőbe mutató adatvizualizációs megoldások az SAP és az IFUA Horváth versenyén

forrás: Prím Online, 2024. április 17. 19:55

A résztvevők azontúl, hogy megismerkedhettek az SAP újgenerációs digitálisfelhő-megoldásával, hatásos beszámolás tréningen is részt vehettek, és szakmai kapcsolataikat is bővíthették. A verseny győztesei Magyarország legnagyobb informatikai eseményére, az SAP NOW Hungary 2024 konferenciájára is belépést nyertek.

Míg pár évtizeddel ezelőtt az adathiány, addig ma már az óriási mennyiségű adat, az adatok sokfélesége és széttöredezettsége, valamint az adatvagyon megfelelő hasznosítása, értelmezése jelenti az egyik legnagyobb kihívást a vállalatok számára. Az SAP Analytics Cloud (SAC) az SAP Business Technology Platformon belüli analitikai és tervezési megoldásként biztosít naprakész döntés-előkészítést az egész vállalatra kiterjedően. Egy platformon egyesíti a klasszikus üzleti intelligencia (BI) funkcióit a gépi tanulás alapú előrejelzésekkel, valamint egy teljes körű tervezési megoldással, mindezt egy könnyen elsajátítható, Low-Code No-Code alapú fejlesztői környezetben. Az SAP új döntéstámogató eszköze a következő években a vállalati üzleti intelligenciával (BI) és teljesítménymenedzsmenttel (CPM) kapcsolatos projektekben egyre nagyobb szerepet fog kapni.

„Az SAP Analytics Cloud egy újabb megoldásunk, amivel igazi versenyelőnyt kínálunk a vállalatoknak a piacon: az adatok integrációjával és naprakész vizualizációkkal segítjük a gyorsabb döntéshozatalt és az átfogó analitikai szemlélet alkalmazását. Az IFUA Horváthtal közösen meghirdetett versenyünkkel szerettük volna ezt a rendkívül hatékony eszközt minél szélesebb körben megismertetni, vállalati oldalon és a pályakezdők számára is platformot biztosítani a fejlődésre. Azt gondolom, egy ilyen kezdeményezéssel nemcsak az SAP és partnere ad hasznos tudást a résztvevőknek, de mi is tanulhatunk a kollégák és fiatal tehetségek kreatív megoldásaiból és újító ötleteiből” – mondta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Komplex tréningprogram a versenyzőknek

Az 50 csoportot alkotó 84 diák és 61 vállalati résztvevő a verseny előkészítő fázisában speciális képzésen ismerhette meg a SAC platformot, a vállalati tervezés és az adatelemzés ötvözését, a hatásos beszámolástréning során pedig módszertani alapokat sajátíthattak el arról, hogyan kell egy riportot koncepcionálisan felépíteni, melyek a jó diagramtípusok, és hogyan kell egy üzenetet hatékonyan közvetíteni döntéshozók számára.

„Azt látjuk ügyfeleinknél, hogy a governance alapú, „egy igazság” elvhez igazodó döntéstámogató rendszerek kiemelt jelentőségűek, és ehhez szemantikus réteggel is bíró informatikai környezetre van szükség. A mesterségesintelligencia-megoldásokhoz elengedhetetlenek a stabilan jó minőségű adatok, melyhez a szemantikus rétegen keresztül vezet az út.





Az üzleti intelligenciával foglalkozók körében az adatvizualizációs ismeretek ma már a digitális írás-olvasási kompetencia részét képezik, ezért nagyon örülünk, hogy kezdeményezésünket ilyen sokan találták inspirálónak” – mondta Havas Levente, az IFUA Horváth üzleti intelligencia területért felelős partnere.

A versenyhez a KSH agrártémakörben szolgáltatott feldolgozható adatokat: a növénytermesztésről begyűjtött 2000–2020 közötti, vármegyei szintű, terménykategóriánkénti adatokat kellett a résztvevőknek elemezniük és látványosan feldolgozniuk. Az előzsűrizést követően a legjobb 5 vállalati- és 5 diákcsapat az SAP Kreatív Arénában prezentálta megoldását az adatvizualizációs szakmai zsűrinek.

„A Központi Statisztikai Hivatal mindig örül annak, ha adatait használják, és fontos küldetésének tekinti az adatműveltség, adatjártasság előmozdítását a felhasználói és a szélesebb közönség körében is. A mai felgyorsult világban, amikor végtelen sok adat áll rendelkezésünkre, viszont az általános koncentrációs készség drasztikusan lecsökkent, hatalmas szerepe van az adatvizualizációs megoldásoknak, melyek segítségével rövid idő alatt, hatékonyan közvetíthetők a legfontosabb összefüggések és információk” – fejtette ki Dr. Valkó Gábor, a KSH Statisztikai Igazgatóságáért felelős elnökhelyettese.

Vállalati kategóriában sorrendben az Unicorn Tears (CPI Hungary Kft.), a Story Force One (Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft), a Silly Agents Committee (MOL Nyrt.) csapatokat, míg a diákok között az Adatbányászok (ELTE), a SAC/kb (Corvinus) és a SÆC (ELTE) csapatokat díjazták kiemelkedő teljesítményükért. A nyertesek a képzési programokon túl hasznos szakkönyvekkel is gazdagodtak, valamint meghívást kaptak az SAP NOW Hungary 2024 konferenciára, Magyarország egyik legnagyobb üzleti IT-eseményére.