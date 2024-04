Állásbörzét és karrierfelkészítést tart szerdától a Corvinus

forrás: Prím Online, 2024. április 23. 09:57

Több mint kétszáz állásajánlat közül lehet válogatni a Corvinus Egyetem idei karrierexpóján április 24-én és 25-én. Az eseményen részt vevők sok tippet gyűjthetnek karrierjük beindításához, kiteljesítéséhez is. Ebben nemcsak több tucat, corvinusos diplomával színes és sikeres életutakat bejáró szakember segít személyesen, de megtanulható a ChatGPT és a LinkedIn munkakeresői célokra optimalizált, profi használata is.

A Budapesti Corvinus Egyetem kétnapos rendezvényén gyakornoki, pályakezdő és szenior pozíciókra is keresik munkatársaikat a kiállítók, amelyek banki, tanácsadói, pénzügyi, FMCG (napi fogyasztási cikkek) szektorból érkező meghatározó hazai nagyvállalatokat, köztük az egyetem stratégiai partnereit képviselik. Az egyetem Fővám téri épületében megrendezett eseményre nemcsak az aktívan állást keresőket várják, hanem azokat is, akiket érdekel, hogyan lehet a karrierjüket hatékonyan építeni, és ehhez tanácsokat, inspirációt várnak.

A Corvinus Career & Business Festival népszerű különlegessége az Alumni Café: ezen személyes beszélgetésekre lehet időpontot foglalni több tucat olyan Corvinuson végzett szakemberrel, akik 20 percben egyénre szabva, kötetlen formában osztják meg karriertörténetüket, szakmai tanácsaikat. A beszélgetőpartnerek között megtalálható 1-2 éve dolgozó kolléga és több évtizedes munkatapasztalattal bíró, startupalapító és tanácsadó multicég menedzsere, szállodaigazgató és NATO-diplomata, HR-vezető és fenntarthatósági szakértő. Az eseményen ki lehet próbálni az álláskeresőknek az egyik legnagyobb kihívást jelentő munkaerő-kiválasztási eszközt, az Assessment Centert, azaz a munkafeladatok HR-szempontú értékelés melletti teljesítését.

„Azt vallom, az állásbörzénken érdemes nemcsak munkaköröket, de hasznos új szakmai ismeretségeket is találni. A rendezvényt úgy alakítottuk ki, hogy minden segítséget megadjunk a végzettjeink munkaerőpiacra lépéséhez és minden érdeklődőnek megkönnyítsük a kapcsolati hálója bővítését, szakmai életútjának fejlesztését. A Corvinus karrier- és üzleti expója a szemfüleseknek tálcán kínálja a szintlépés lehetőségét” – mondta Baranyai Dávid, a Corvinus vállalati és intézményi kapcsolatainak vezetője.

A börzén tíz szakmai előadást lehet meghallgatni, az idei kiemelt téma a skill up, vagyis az új készségek elsajátításának fontossága. Tippeket lehet gyűjteni a LinkedIn szakmai közösségi oldal profi alkalmazásáról, valamint a ChatGPT és más applikációk hasznáról az állásinterjúkra való felkészülésben. Lesz műhelybeszélgetés a karrierdöntések mögött meghúzódó pszichológiai tényezőkről, és részt lehet venni önéletrajz-fotózáson és -tanácsadáson. Az esemény corvinusos látogatói nyereményjátékra is jelentkezhetnek, amelyen utazási utalványtól kezdve a céglátogatásokon át a corvinusos ajándékokig többféle nyereményt sorsolnak ki. A Corvinus aktív hallgatókra, alumnikra és külsős érdeklődőkre is számít, összesen mintegy 7-8 ezer látogatót vár a rendezvényre. Még több információért érdemes az egyetem expo.uni-corvinus.hu honlapját megnyitni.