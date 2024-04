Jön a MI Expo! Kiderül, hogyan formálja át az iparágakat az AI

forrás: Prím Online, 2024. április 24. 13:11

Június 11-én első alkalommal nyitja meg kapuit a MI Expo, amely befektetők, AI-szakértők, kutatók és üzletemberek szemüvegén keresztül mutatja be, miként írja át a különböző iparágak és munkakörök jelenét, és jövőjét a mesterséges intelligencia. Az eseménynek a Lurdy Ház ad majd helyet, ahol terítéken lesznek a marketinget, az értékesítést, a videókészítést, a képalkotást, a HR-t, a jogot, a könyvelést, az adminisztrációt, a robotikát, a logisztikát, és a városfejlesztést érintő legfontosabb változások. A konferencia lehetőséget teremt a kis-és középvállalkozások vezetői és munkatársai számára, hogy elmélyedjenek a már jelen pillanatban is létező AI-megoldások világába, melyeket a céges felhasználók szemszögéből ismerhetnek majd meg a helyszínen.

A rendezvény a Magination és Think AI szervezésében valósul meg, akik nem kevesebbre vállalkoznak mint hogy bevezetik a kis-és középvállalkozásokat az AI vállalati alkalmazásába. A téma kapcsán olyan befektetők, és üzletemberek osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, akik már jelen pillanatban is kiaknázzák a technológiában rejlő lehetőségeket, de olyan kutatókkal és AI-szakértőkkel is találkozhatnak majd a látogatók, akik a mesterséges intelligencia emberi pszichére, és munkára gyakorolt hatásait vizsgálják a mindennapok során.

A június 11-én megrendezendő esemény line-up-jában helyet kapott

• az ország egyik legismertebb jövőkutatója, és kiberbiztonsági szakértője, Keleti Arthur, aki a mesterséges intelligencia hitelességre és értékláncokra gyakorolt hatásait fogja boncolgatni,

• az STRT Nyrt. vezérigazgatója, a Cápák között című műsor befektetője, Balogh Péter, akitől megtudhatjuk, hogyan alakítja át az AI a gazdaságot,

• Lévai Richárd, közösségi média szakértő, aki arról fog beszélni, hogy kinek a feladata lesz a marketing 2 év múlva,

• az AI automatizációk fejlesztésével foglalkozó Think AI két társalapítója, Ágó Zoltán és Lederer Balázs, akik beavatják a cégvezetőket abba, hogy jelen pillanatban milyen munkaköröket válthatnak ki az AI segítségével,

• a ChatGPT magyarul csoport alapítója, Kerek István, aki a videózás jövőjéről fog mesélni,

• Németh Gábor, az Amazing AI Digital Coach-a, aki a 2024-es AI trendekről fogja lerántani a leplet,

• Dr. Buda László, pszichiáter, aki az AI mentális egészségre gyakorolt hatásaival fogja szembesíteni a látogatókat,

• Long Tran Thanh, a Warwick University egyetemi docense, és AI-kutatója, aki “LLM Ágensek: A (közel)jövő mesterséges intelligenciája” címmel tart majd előadást.

• a Billingo alapítója és ügyvezetője, Sárospataki Albert, aki egy kerekasztal-beszélgetés erejéig száll be a jövőről való értekezésbe.

“A mesterséges intelligencia világszerte nyomot hagy majd valamennyi iparág működésén. Egy teljesen új fejezet kezdődik a gazdasági versenyben, amire már most fel kell készülniük a hazai kis-és középvállalkozásoknak. Ez inspirált minket arra, hogy létrehozzunk egy szakmai fórumot, amely platformot ad az AI vállalati alkalmazásáról szóló tudásmegosztásnak, és találkozási pontot teremt az üzletemberek, az akadémikusok és a technológiai szakértők számára” – mondta Hermes Zoltán, a MI Expo főszervezője.