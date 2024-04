SFFA 2024 – bejelentették az International Filmmakers 30 shortlistesét

forrás: Prím Online, 2024. április 24. 16:39

A Creo által alapított és a Sony által szponzorált, a rövidfilmek számára évente kiírt nagyszabású díjprogram második kiadása a rendkívüli filmes tehetségek előtt nyitja meg a kaput és az egyedi történetmesélők hangját erősíti. Az idei shortlistet 148 ország és terület több mint 5000 filmkészítőjének több mint 8400 filmje közül választották ki, amelyeket a következő hat kategóriában nyújtottak be: Fiction, Non-Fiction, Environment, Animation, Student, és Future Format.

A kiválasztott történetek között szerepel egy megható dokumentumfilm két holokauszt-túlélőről, akik 80 év után csodával határos módon újra találkoztak; egy filmes, aki az utolsó megmaradt gibbont keresi Kuala Lumpurban; egy hajléktalan balett-táncos, aki egy életét megváltoztató meghallgatáson vesz részt; egy spontán románc két idegen között, akik földre kényszerülő repülőgépjáratuk miatt találkoztak, és még sok más. A filmkészítés valóban globális perspektíváját képviselve a shortlisten. Ausztrália, Brazília, Kanada, Csehország, Egyiptom, Észtország, Németország, Ghána, Hongkong, India, Malajzia, Mexikó, Nigéria, Dél-Afrika, Thaiföld, az Egyesült Királyság, Uruguay és az Egyesült Államok filmjei szerepelnek.

A 30 kiválasztott filmkészítőt az Emmy-díjas operatőr, Robert Primes ASC és az ünnepelt ausztrál filmes, Unjoo Moon választotta ki. A zsűrizés második szakaszában Michael Barker és Tom Bernard, a Sony Pictures Classics társalapítói és társelnökei (Call Me By Your Name, The Father, Whiplash); Rob Hardy ASC, BSC, BAFTA-díjas operatőr (Mission: Impossible – Fallout, Ex-Machina, Civil War); Kate Reid BSC, elismert brit operatőr (Game of Thrones, Great Expectations, Silo) választja ki az idei kategória győzteseit, díjazva a kreatív kiválóságot és a narratíva eredeti megközelítését. A zsűrizés mindkét szakaszát a díjnyertes rendező, Justin Chadwick (Mandela: Long Walk to Freedom, The Other Boleyn Girl, Tulip Fever) irányítja.

A 30 kiválasztott filmkészítőt Los Angelesbe repítik, ahol 2024. május 28. és 31. között a Sony Pictures Studios Culver Cityben található telephelyén egy négynapos workshop programon vehetnek részt, amelynek csúcspontja a 2024. május 30-i díjátadó ünnepség lesz. A Cary Grant Színházban megrendezett ünnepségen, amelynek házigazdája az Entertainment Tonight műsorvezetője, Denny Directo lesz, bejelentik a hat kategória győztesét, akik pénzjutalomban és felszerelésben részesülnek. Ez a magával ragadó élmény egyedülálló lehetőséget biztosít a filmkészítőknek, hogy kapcsolatot teremtsenek filmes kollégáikkal és a filmszakma vezetőivel, valamint exkluzív betekintést nyerjenek az iparág kulisszái mögé: a Sony Pictures vezetői által vezetett workshopok számos témát érintenek, a legnagyobb operatőrök előadásaitól kezdve a vetítéseken és a kérdezz-feleleken át a tehetségkutató ügynökségekkel való együttműködésig, a legmodernebb technológiák használatáig, a filmzenékig és a zenei jogokig.

Justin Chadwick, díjnyertes színházi, televíziós és filmrendező, a zsűri elnöke szerint: „A díjra jelölt új alkotók jelentkezésének színvonala és a díjra jelölt új nevek nemzetközi színvonala lenyűgöző. A 30 kiválasztott filmkészítő által bemutatott nézőpontok sokrétűek és magával ragadóak, szenvedéllyel és hitelességgel töltve. Örömömre szolgál, hogy ismét vezethetem ezt a filmes válogatást; a történetmesélés és a filmes leleményesség vízióját, valamint a filmeseket, akik az iparágunk jövőjét formálják.”

Scott Gray, a Creo alapítója és vezérigazgatója szerint: „A Sony Future Filmmaker Awards második alkalommal megrendezett eseményére beérkezett pályázatok kalibere és a kiválasztott filmesek listája kifejezi, hogy milyen kivételes, globális történetek kerülnek bemutatásra az idei eseményen. Hálásak vagyunk a Sony-nak, amiért biztosítja ezt a hihetetlen lehetőséget a feltörekvő filmkészítők számára, és köszönetünket fejezzük ki a nagyra becsült zsűrinek, amely tagjai felbecsülhetetlen szakértelemmel és rálátással járultak hozzá a jelöltek kiválasztásához, akik idén májusban Los Angelesben csatlakozhatnak hozzánk.”