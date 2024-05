Az ABB Santa Palomba-i gyártóüzeme évi 675 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátását

forrás: Prím Online, 2024. április 30. 13:02

• Az olaszországi gyártóüzem bevezeti a Net Zero programot

• A kibocsátáscsökkentést megújuló energiával, innovatív smart hálózattal és fotovoltaikus panelekkel érték el

• Az épületfelügyeleti rendszer a maximális hatékonyság érdekében felügyeli és szabályozza az energiafogyasztást

Az ABB Electrification üzletág Smart Buildings üzemében több mint 350 ember dolgozik, akik évente több mint 16 millió készüléket gyártanak. A Santa Palomba-i üzem által vásárolt összes villamos energia 2019 óta megújuló forrásból származik. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó elkötelezettségének előmozdítása érdekében az üzem együttműködésre lépett egyik logisztikai partnerrel, a Laziale Distribuzione-val. Az együttműködés célja egy innovatív smart hálózati projekt megvalósítása volt. Az ABB telephelye melletti raktárépületekre telepített több mint 3000 fotovoltaikus panel immáron 1,52 MW csúcsteljesítményt biztosít. A közös klímavédelmi fellépés jegyében a parkoló területén is telepítettek fotovoltaikus napelemeket, amelyek 17 elektromos töltőállomást látnak el a cég elektromos és plug-in hibrid autóinak elektromos töltéséhez.

Az energiafogyasztás nyomon követése és optimalizálása érdekében az ABB Ability épületfelügyeleti szoftvermegoldását telepítették, amely valós időben figyeli az energiafogyasztást, és lehetővé teszi, hogy az üzem csapata akár a helyszínen, akár távolról gyűjtsön adatokat elemzés céljára. Továbbá a rendszer segít az üzemnek a fogyasztás hatékonyságának kezelésében a leginkább energiaigényes rendszereknél, így például a légkondicionálás, a sűrített levegőrendszer, a légbefúvás és a már 100 százalékban LED-es világítás esetében. A Santa Palomba-i üzem 2025-re tervezi, hogy kazánjait nagy hatékonyságú hőszivattyúkra cseréli.

„A fosszilis tüzelőanyagokról való átállás azt jelenti, hogy több megújuló energiaforrást integrálunk az energiaellátásunkba az elektrifikáció fokozásával párhuzamosan" – mondta Mike Mustapha, az ABB Electrification üzletág Smart Buildings divíziójának vezetője. „Amikor az életünknek és munkánknak helyszínéül szolgáló épületek és városok energiaellátásáról van szó, sokkal több elektromos áramra lesz szükség. A Santa Palomba-i üzemünk követi a 'Mission to Zero' programunk elveit. Ez egy folytonos tevékenység, amely bizonyítja azon elkötelezettségünket, hogy mindannyiunk számára fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövőt tegyünk lehetővé. Nap mint nap világszerte támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy optimalizálják, elektrifikálják és dekarbonizálják működésüket.”