Stratégiai partnerséget kötött a Continental a DeepDrive-val

forrás: Prím Online, 2024. május 1. 10:21

A két cég egy olyan hajtás- és fékelemekből álló kombinált egység fejlesztésébe kezdett, amelyet közvetlenül a jármű kerekére kell szerelni. A DeepDrive a hatékony villanymotorok fejlesztésének specialistája, valamint sok éves tapasztalattal rendelkezik a nagyüzemi gyártásban is. A Continental a fékrendszerekkel kapcsolatos tudásával és az innovatív technológiák iparosításával kapcsolatos szakértelmével járul hozzá az együttműködéshez.

„A DeepDrive-val egy erős partnerre tettünk szert, akivel fenntartható módon tudjuk előmozdítani az e-mobilitás piaci elterjedését. Az általuk kifejlesztett villanymotorok növelik az elektromos járművek hatótávolságát, valamint könnyebbek, gazdaságosabbak és erőforrás-hatékonyabbak is. Ezek kombinálása a nagy teljesítményű fékmegoldásainkkal egy új, kompakt egység előállítása érdekében történik és döntően hozzájárul az elektromos mobilitás sikeréhez” – mondta el Matthias Matic, a Continental Safety and Motion üzleti területének vezetője.

„Meggyőződésünk, hogy kétrotoros motorunk fejlesztése forradalmasítja a gépjárművek villamosítását. A Continental-lal való stratégiai partnerség lehetővé teszi, hogy meghajtási rendszerünket féktechnológiával kombináljuk, ami a jövő mobilitásához nélkülözhetetlen innovatív elektromos alkatrész létrehozását eredményezi. Az ilyen megoldások iránti növekvő kereslet is azt mutatja, hogy ebbe az irányba kell elindulnunk” – jelentette ki Felix Poernbacher, a DeepDrive társalapítója és ügyvezető igazgatója.

Mindkét cég nagy lehetőséget lát az együttműködésben, mivel a járművek villamosítása lehetővé teszi, hogy az alváz minden funkcióját, beleértve a hajtást is, közvetlenül a kerékre helyezzék a jövőben. Az elektromos járművek különböző követelményeinek – például a hatótávolság maximalizálása, a beépítési hely minimalizálása és az egyidejű modularitás – legjobb megvalósítása érdekében átfogó járműszintű optimalizálásra van szükség.

Az innovatív egység, ami hajtásra és fékezésre is képes hatékonyabb, kompaktabb és gazdaságosabb

A DeepDrive kifejlesztett és szabadalmaztatott egy úgynevezett kétrotoros, radiális fluxusú motort, amely központi hajtóegységként vagy kerékagyhajtásként is beépíthető sorozatgyártású járművekbe. A partnerség egy hatékony, kompakt kerékmeghajtás kifejlesztésére összpontosít, amelyet a költséghatékony gyártás érdekében optimalizáltak. A Continental nem csak a fékkomponensekkel járul hozzá a közös projekthez: az iparosítás terén való szakértelmével a vállalat azt is biztosítja, hogy a müncheni motorinnováció hamarosan közúton is használhatóvá váljon. Először egy hidraulikus féket integrálnak az újegységbe. Ezt követően a hosszútávú tervek szerint hidraulikus komponensek nélküli száraz fékrendszereket is adaptálnak a DeepDrive innovatív kerékhajtásába. A hajtás és a fék egy egységben történő párosítása egyben az első lépés egy integrált alvázelemekkel ellátott sarokmodul felé – csakúgy, mint a Continental légrugós rendszerei, kompakt egységben, közvetlenül a keréken.

Az együttműködést a Continental Corporate Venture részlege kezdeményezte. Az egység pénzügyi befektetőként szintén részt vett a müncheni székhelyű DeepDrive cég Series A finanszírozási körében, amelyet az év elején teljesítettek.