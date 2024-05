A Xiaomi publikálta a legújabb ESG jelentését

forrás: Prím Online, 2024. május 3. 13:04

A terjedelmes jelentés 4 részre oszlik az alábbi címekkel: „Technológia a jobb életminőségért”, „A Xiaomi zéró karbonkibocsátás filozófiája”, „A partnerekkel közösen elért sikerek”, „Vállalatirányítás és megfelelőség”.

Technológia a jobb életminőségért

A Xiaomi küldetése szerint azon munkálkodik, hogy „minden ember számára elérhetővé tegye a technológiai innováció nyújtotta előnyöket, hogy jobb életet élhessenek”. A vállalat továbbra is elkötelezett azért, hogy a befogadás jegyében fejlesztett technológiát minél többek számára tegye elérhetővé. 2023-ban az innováció egyik kiemelkedő példája volt a mesterséges intelligenciára alapuló szemüveg, amelyet a vállalatcsoport negyedik Hackathon Technology versenyén mutattak be a Xiaomi mérnökei. A környezet hangjait megkülönböztetni képes és gesztusokkal is vezérelhető technológiát alkalmazó szemüveg a felhasználók mindennapjait teszi kényelmesebbé és egyszerűbbé.

Ezen túl, számtalan új funkció épült be a vállalat közelmúltban bemutatott új operációs rendszerébe, a Xiaomi HyperOS-be. Ilyen új funkció például a környezeti hangok felismerése (Xiaomi Ambient Sound Recognition), a tapintással érzékelhető visszajelzések, és a mesterséges intelligenciát alkalmazó hívásfunkció, amelyek mind-mind a Xiaomi elkötelezettségét bizonyítják aziránt, hogy a technológiát befogadóvá és minél több ember számára elérhetővé tegye.

A HyperOS egy egységes operációs rendszerként funkcionál, amelyet úgy terveztek, hogy integrálható legyen a Xiaomi által megálmodott "Human x Car x Home" okos ökoszisztémába, másfelől még nagyobb biztonságot nyújt, könnyebb csatlakozást biztosít sok-sok okoseszközhöz, és az egyes készülékek működését is hatékonyabbá teszi.

Ezzel párhuzamosan, a vállalat az intelligens gyártási folyamatait is továbbfejlesztette, amely révén az erőforrásait még nagyobb hatékonysággal tudja felhasználni, és tovább csökkentheti a hulladéktermelését. Ez a stratégia is segített előrehaladást elérni olyan feltörekvő üzletágakban, mint a robotika, az okos járművek gyártása, vagy az ember közreműködése nélkül működő üzemek létrehozása. Ezek a kezdeményezések is híven tükrözik a Xiaomi elkötelezettségét a technológiai innováció és a fenntarthatóság iránt.

Zéró Karbonkibocsátás

A Xiaomi a zéró kibocsátást tűzte ki célul, ezért a teljes működést érintően olyan gyakorlatokat részesít előnyben, amelyeknek a lehető legalacsonyabb a karbonlábnyoma. Ezt a megközelítést a teljes beszállítói láncán belül érvényesíti, partnereit támogatja a klímatudatos intézkedések bevezetésében és végrehajtásában. A vállalat karbonsemlegesség iránti elkötelezettségét mutatja az első ilyen irányba mutató kezdeményezéseit részletező jelentésének bemutatása 2023 telén, a Dubajban megrendezett COP28 konferencián (White Paper on Climate Action). Ebben szerepel a zéró-karbon filozófia és az az ütemterv, amellyel a vállalat a zéró kibocsátást szeretné elérni. Az év során, a Xiaomi vállalást tett arra, hogy 2025-re a termelésben 100%-ban megújuló forrásból származó elektromos energiát fog használni, 2040-re pedig eléri a karbonsemlegességet és a saját operációján belül már kizárólag csak megújuló energiát fog használni.

Mindezeken túl, a készülékbeszámítással kapcsolatos szolgáltatásait bizonyos európai piacokon, így Spanyolországban, Franciaországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Németországban, Olaszországban és Lengyelországban továbbfejlesztette, amelynek eredményeként a fogyasztóit felelősebb módon és a fenntarthatóságot figyelembe véve tudja kiszolgálni.

A fenntarthatóság terén 2023-ban elért eredményei elismeréseként a Xiaomit arany fokozattal tüntette ki a fenntartható vízgazdálkodást támogató nemzetközi szövetség (Alliance for Water Stewardship), ezzel a Xiaomi Science and Technology Campus-a lett a világon az első olyan irodaépület, amely elnyerte ezt a tanúsítványt.

A közelmúltban, a Föld napján (2024. április 22-én), a Xiaomi azzal bizonyította a hulladékkibocsátás csökkentése és a környezetvédelem iránti elkötelezettségét, hogy bejelentette, partnerségre lép egy búvároktató iskolával, a Professional Association of Diving Instructors (PADI) nevű szervezettel. Izgalmas online és offline kezdeményezésekkel – például dél-kelet ázsiai tengerpartokon április 27-én végzett szemétszedéssel, amelyben a Xiaomi rajongói is részt vettek, valamint a Xiaomi és a PADI által kiadott, limitált számú ajándéktárgyak terjesztésével – a Xiaomi arra vállalkozott, hogy felhívja a figyelmet a tengerek élővilágának megóvására és közös fellépés fontosságára.

A partnerekkel közösen elért sikerek

A Xiaomi nem csak a növekedés és dolgozói jóléte mellett kötelezte el magát, de az átláthatóság mellett is, amely kiterjed a teljes beszállítói láncára, miközben a vállalat arról sem feledkezik meg, hogy hozzájáruljon a neki otthont adó közösségek és társadalmak fejlődéséhez.

Összehangolt erőfeszítései eredményeként a vállalat egy olyan kényelmes munkakörnyezetet hozott létre, amely révén felkerült a Forbes Világ Legjobb Munkahelyei 2023. évi listájára, Kína legvonzóbb munkahelyeinek listáján pedig a harmadik helyet szerezte meg; a Forbes China az innovatív megoldások terén az év legjobb munkahelyeként nevezte meg a Xiaomit (China's Best Employer in Innovative Practices of the Year).

A vállalat a kutatás-fejlesztésre összpontosítja erőforrásait, amelynek részeként a saját dolgozóit is arra ösztönzi, hogy vegyenek részt innovációs projektekben a Xiaomi Alapítványhoz csatlakozva. A több mint 150 egyetemmel és főiskolával való együttműködés olyan előremutató innovációkat eredményezett, mint a Xiaomi AIoT Box, amely szemlélteti a vállalat szakértelmét a hardver és a szoftver zökkenőmentes integrálásában, hogy változatos szcenáriókat szimuláljanak a Mijia alkalmazáson keresztül.

A saját tehetségeinek felkarolása mellett, a Xiaomi arra is nagy gondot fordít, hogy a beszállítói láncán belül is érvényesüljön a funkcionalitás és a fenntarthatóság. Ennek érdekében, a vállalat kockázatkezelési irányelveket fogadott el az ESG-kockázatok azonosítására és kezelésére. Telephelyi auditokkal és kérdőíves felmérésekkel, a beszállítóival való szoros együttműködéssel igyekszik a vállalat részletesen feltárni azokat a problémákat, amelyek intézkedéseket igényelnek. Ezek mellett, a Xiaomi szigorú mechanizmust vezetett be az új beszállítók értékelésére, amelyben az ESG-megfelelőség ellenőrzése kitüntetett helyen szerepel.

A beszállítói lánc felügyeletén túlmutatóan, a Xiaomi a társadalomra is szeretne a tevékenységével, filantróp kezdeményezéseivel hatást gyakorolni. Az elmúlt évben, a Xiaomi Alapítvány számos jótékonysági akciót bonyolított le, amelyekkel a természeti katasztrófák károsultjait segítette és a szociális ellátórendszert támogatta, aláhúzva a vállalat társadalmi felelősségvállalását.

Vállalatirányítás és megfelelőség

A Xiaomi Csoport tavaly az ESG irányítási rendszerét is továbbfejlesztette, mert meggyőződése, hogy ez elengedhetetlen a szervezet jóléte és a vállalat növekedése szempontjából. Éppen ezért, a vállalat vezetősége rendszeresen felülvizsgálja, milyen haladást sikerült elérni az ESG-célok tekintetében. Az erőfeszítései elismeréseként a Xiaomi számtalan díjban részesült 2023-ban, így elnyerte a Best ESG in the Technology díjat a hardver kategóriában, amelyet az Institutional Investor szervezet adott át a vállalatnak, továbbá a Bloomberg Green a Xiaominak adományozta az ESG Company to Watch of the Year díjat.

A vállalatnak a minőség, a sokszínűség, a haladás és a befogadás melletti rendületlen elkötelezettségét bizonyítja, hogy 2024-ben kinevezték a Xiaomi első női felsővezetőjét, elnökségi tagját. Mindezeken túl, az innováció és a szellemi tulajdon védelme iránti elkötelezettségét megerősítendő, a Xiaomi több mint 37 000 szabadalom benyújtásáról számolt be a 2023. évi jelentésében.

A 2023. évi ESG jelentés, az ebben bemutatott előrehaladás, jól tükrözi a Xiaomi azon törekvését, hogy részese legyen egy jobb világ megteremtésének. Ebben fontos szerepet szán a vállalat az innovációnak, a zéró karbonkibocsátás elérésének, a teljes beszállítói láncon belül érvényesülő fenntarthatóságnak, a szigorú elvek alapján működő vállalatirányításnak és megfelelőségnek. A jelentés szerint a Xiaomi jelentős előrehaladást ért el egy fenntarthatóbb jövő megteremtésében.