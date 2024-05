Ilyen lesz az első, személyzet nélkül is működő magyar bolt

forrás: Prím Online, 2024. május 11. 12:01

A többek közt már Csehországban is eredményesen működő, „vegyes” modellt a Laurel Kft. adaptálta a hazai viszonyokra. A cég a május 15-i szakmai konferenciáján mutatja be kész megoldását, melynek bevezetése több bolthálózatnál is előkészítés alatt van. A vállalatnál úgy látják, az újdonság nemcsak a vásárlók és a kereskedők számára hoz előrelépést, hanem egy fokozódó társadalmi probléma kezelésében is segíthet.

„Jól látszik, hogy még a kereskedelem legnagyobb, globális szereplői is keresik, hogyan lehet a leghatékonyabban, leggazdaságosabban bevezetni az automatizált boltokat. Az Amazon például a közelmúltban hátrált ki a nagy méretű üzleteinél a Just walk out koncepcióból, valamint a gépi látás technológiájából. A mi kidolgozott megoldásunk teljesen automata üzemmódú, akár konténerméretű üzlet működtetésére is alkalmas, de elemzéseink szerint a hazai piacon jelenleg az úgynevezett hibrid modellre van nagyobb igény” – fejtette ki Bessenyei István, a Laurel Kft. tulajdonosa.

A hivatalosan a május 15-i XI. Laurel Retail Konferencián debütáló megoldásnál a meglévő boltok a legforgalmasabb órákban az eddigiekhez hasonlóan működnek, míg a megszokott nyitvatartási időn kívül (pl. éjszaka, szünnapokon) teljesen automata üzemmódban, távfelügyelet mellett fogadják a vevőket. A vásárlók ekkor olyan technológiákat beiktatva léphetnek be a boltba és fizethetnek, amelyek már számtalan helyen élesben, megbízhatóan működnek.

A részleteiben a konferencián leleplezendő rendszer a már igazoltan hatékony nemzetközi példák Magyarországra szabott változata, több egyedi Laurel-fejlesztéssel. Az alapkoncepció olyan, hazánkkal minden értelemben összemérhető országokban is kiválóan működik, mint Csehország, ahol idén már rohamléptekben terjesztik ki a megoldást. Bessenyei István szerint ez alapján joggal feltételezhetjük, hogy a rendszer itthon is sikeres lesz, azaz a vevők könnyen boldogulnak majd a használattal és örülnek, hogy bármikor betérhetnek a boltba, a kereskedők pedig működési költségeik optimalizálása mellett jutnak számottevő többletbevételhez.

A társadalmi hasznosság kapcsán a Laurel tulajdonosa így fogalmazott: „éppen a csehországi példa mutatta meg, hogy távfelügyelt módban olyan helyszíneken is gazdaságossá válhat egy bolt fenntartása, ahol hagyományos modellben lehetetlen nyereséggel működtetni egy üzletet. Innen nézve ez az új megoldás arra is lehetőséget adhat, hogy a kisebb, vidéki településeken élők is bármikor, helyben juthassanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez és más termékekhez.”