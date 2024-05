Újabb régiós szolgáltató központot hoz Budapestre a Schneider Electric

forrás: Prím Online, 2024. május 19. 10:26

A digitalizációval az épületgépészeti, ipari szervíztevékenység is gyökeresen átalakul. A legmodernebb megoldások már a hibamegelőzésre koncentrálnak, folyamatos méréssel, érzékelőkkel, egy-egy épület vagy gyártósor digitális másolatának segítségével valós időben követik a folyamatokat, ehhez előfizetéses keretrendszert kínálva. Ilyen módon pedig lehetséges az is, hogy már a hiba bekövetkezése előtt azonosítsák a rendellenességeket, elvégezzék a szükséges karbantartásokat, de csak ott végezzenek beavatkozást, ahol ez valóban indokolt.

A Schneider Electric helyszíni szolgáltatások széles körét kínálja a szolgáltatási portfólióján belül, ennek részeként a társaság szakemberei tanácsadást nyújtanak új megoldások bevezetéséhez, valamint segítséget a szervizelésben, karbantartásban, így támogatva a költség- és energiahatékonyabb működést.

Az így átalakuló szervíztevékenység az egyik oka, hogy a Schneider Electric szolgáltatási üzletága az elmúlt időszakban jelentős növekedésnek indult. Ez a növekedés indokolta, hogy egy teljesen új szervezeti egységet hozzanak létre, amely egységes folyamatokkal tudja segíteni a cég ezen tevékenységét egész Európában. A most létrejövő budapesti központban dolgozó munkatársak kezdetben ajánlatkészítéssel, a rendelések koordinációjával, valamint virtuális értékesítési feladatokkal, adatelemzéssel és ügyfélgondozással foglalkoznak majd, később további kompetenciák kiépítése is várható. A társaságnál úgy látják, hogy a fenntartható fejlődést és a további növekedést egy központi egység létrehozásával még jobban tudják támogatni.

„Magyarország több szempontból is stratégiai szerepet foglal el a Schneider Electric életében és már eddig is több területen bizonyítottuk, hogy rendelkezünk azokkal a képességekkel, infrastruktúrával, amelyek alkalmassá tesznek minket akár egy európai központ működtetésére is. Mint például a régiós logisztikai központ Szigetszentmiklóson, vagy a budapesti, szintén régiós beszerzési, illetve fenntarthatósági központunk. További fontos szempont volt a kiválasztás során, hogy a nyelvi igényeket is megfelelően ki tudjuk szolgálni Magyarországon. Külön öröm, hogy az új európai központ vezetője magyar szakember lesz, Gendúr István, aki immár tíz éve erősíti a Schneider Electric csapatát” – mondta el Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

„Idővel Európa teljes területén a magyar központból segítjük majd a helyszíni szolgáltatási tevékenységet. Magas hozzáadott értéket képviselő új munkahelyek jönnek létre az új központban, ahova már megkezdtük a munkatársak toborzását és kiválasztását. Jelenleg ajánlatkészítő mérnök, virtuális értékesítés, rendelésmenedzser, adatelemző, ügyfélkapcsolati és munkafolyamat-tervező munkakörökbe keresünk csapattagokat” – tette hozzá Gendúr István, a budapesti Services Hub vezetője.