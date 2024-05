IT Fitneszteszt 2024 - idén is megmérik a régió diákjainak digitális készségeit

forrás: Prím Online, 2024. május 21. 16:03

Idén Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna részvételével zajlik a régió nagyszabású, online digitáliskészség-felmérése, az IT Fitneszteszt. Az elsősorban az általános iskola végzős diákjait és a középiskolás korosztályt célzó felmérés nem csupán a kitöltők számára nyújt valós képet a szórakozáson túl a tanulás és más hétköznapi online feladatvégzés terén szerzett gyakorlati ismereteikről, eredményeinek összesítése tanáraik, illetve a szakpolitikusok munkáját is segítheti azáltal, hogy fény derül erősségeikre és a fejlesztendő területekre egyaránt.

Idén immár harmadik alkalommal vehetnek részt a magyar fiatalok az IT Fitneszteszt elnevezésű készségfelmérési programban, amely a legnagyobb szabású olyan közép-európai projekt, amelynek célja digitális készségek feltérképezése.

A felmérés szervezői idén két korcsoportban várják a jelentkezőket az életkoruknak megfelelő feladatokkal: a megmérettetésre a 8-10. osztályos diákok illetve a 11-13. osztályos fiatalok és tanáraik jelentkezését várják – utóbbiakat összetettebb feladatsor várja.

A Magyarországon az IVSZ által koordinált felmérés során kifejezetten olyan feladatokat kell megoldani, amelyekre a tanuláshoz és más hasonló mindennapi feladatok digitális felületen történő elvégzéséhez van szükség. A kérdések az internethasználat, az IT biztonság, egyéb komplex feladatok, a közösségi hálózatok, illetve az irodai alkalmazások témakörét érintik.

Mivel az IT Fitneszteszt elsősorban a gyakorlati ismeretekre fókuszál, ennek megfelelően összetett, gondolkodást igénylő kérdéseket tartalmaz. Tavaly közel háromszáz hazai iskola csaknem tízezer diákja és tanára csatlakozott a kezdeményezéshez: 50 százaléknál jobb eredményt a diákok közel 37,7 százaléka ért el.

A felmérés hitelesített része Magyarországon 2024. október 31-ig zajlik, a legalább 50 százalékos eredményt elérő diákok, tanárok és oktatási intézmények nyereményjátékban vesznek részt, ahol értékes ajándékokat nyerhetnek. A kitöltők emellett a válaszok beküldését követően a rendszertől egy elektronikus oklevelet kapnak arról, hogy az elért eredményeik alapján milyen szintűek ezeken a területeken az ismereteik, illetve esetleg milyen területeken lenne szükségük fejlesztésre, gyakorlásra.

“A jövő munkahelyeire nem lehet bekerülni a digitális megoldások ismerete nélkül. Ezért fontos, hogy már az alapfokú oktatásban megkezdődjön a digitális készségek fejlesztése, és a fiataloknak ne okozzon gondot egy mobilapplikációban való ügyintézés, egy neten talált információ validálása, vagy a munkakörükhöz szükséges szoftverek, online szolgáltatások kezelése. Az IT Fitneszteszt abban nyújt segítséget a pedagógusoknak és a szakpolitikának is, hogy visszaméri, hol tartanak ebben a folyamatban a 8-13. osztályos diákok, és így lehetőséget kapnak az adatok alapján beavatkozni akár a tananyag szintjén is. Az IVSZ ezzel is támogatja a digitális írástudás fejlesztését Magyarországon” – kommentálta a felmérés indulását Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára.

Ezért kell megismerni és fejleszteni országos szinten a digitális készségeket

Az Európai Bizottság az unió és a tagországok digitális állapotát vizsgáló Digital Decade jelentésének eredményei alapján Magyarországon a felnőtt lakosság mindössze fele rendelkezik alapszintű digitális készségekkel.

Hazánkban a felnőttek mindössze 50 százaléka rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, ami jelentősen elmarad az uniós átlagtól, és a 80 százalékos uniós célkitűzéstől, amelyet 2030-ig kellene elérni. A Bizottság jelentésében azt javasolta Magyarországnak, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt a digitális készségek fejlesztésére, ezért elengedhetetlen az ezen a területen elért eredmények évenkénti nyomonkövetése az IT Fitneszteszt berkein belül is.

Annak érdekében, hogy az érdeklődők naprakész információt kaphassanak a hazánkban elérhető digitális készséget fejlesztő képzésekről, ezzel kapcsolatos rendezvényekről, az IVSZ a „Koalíció a digitális készségfejlesztésért és munkahelyekért” hazai koordinátoraként létrehozta a digitaliskeszsegek.hu gyűjtőoldalt az Európai Unió CEF programja pénzügyi támogatásának köszönhetően. Az oldalon számos térítésmentesen igénybe vehető kurzus is megtalálható, így például a DigitalTech EDIH kkv-k vagy a közszféra szervezeteinek munkavállalói számára elérhető kurzusai, vagy a minden érdeklődő számára elérhető LevelUP program angol nyelvű digitális képzései is.

Az IT Fitneszteszt története

Az első IT Fitnesztesztet Szlovákiában rendezték meg 13 évvel ezelőtt az Európai Bizottság “eSkills Week” kampányának keretében. Az elmúlt 12 évben, a projekt V4-ekre történt kiterjesztése nyomán közel 550 ezren vettek részt a felmérésben, 2014-ben pedig az Európai Bizottság díjazta is a projektet az európai fiatalok digitális írástudásának növelését célzó, átfogó és innovatív megközelítéséért. A 2024-es IT Fitneszteszt az összes visegrádi országban megvalósul a helyi digitális iparági szervezetek – Magyarországon az IVSZ – közreműködésével. A megvalósításban az Európai Bizottság által kezdeményezett Digitális készségek és munkahelyek koalíciójának nemzeti tagjai vállalnak vezető szerepet.