A Dürer Park új irodáihoz a Siemens biztosítja az energiaelosztást

forrás: Prím Online, 2024. május 24. 10:02

A leromlott állapotú ingatlanok helyét két iroda- és három lakóépület fogja átvenni. A Dürer Befektetési Kft., mint beruházó, a Property Market Kft-vel, a Market Építő Zrt. ingatlanfejlesztésre szakosodott leányvállalatával együttműködésben, első ütemben közel 41 ezer négyzetméternyi nettó irodaterületet, második ütemben pedig összesen 207 újgenerációs lakást alakít ki, mintegy 11 ezer négyzetméter házak közötti zöldterülettel. Az 19. század végén átadott, régi épületek egyes részeit, a munkálatok során megőrzik, amely így felújítva szerves részét fogja képzeni a korszerű, vegyes funkciójú komplexumnak.

Az irodaházak megfelelő energiahatékonyságú, modern villamosenergia-ellátásához a Siemens Zrt. biztosította a kisfeszültségű elosztóberendezés-rendszereket, amelyeket a berendezésgyártó partnerei szereltek készre.

A két ütemből álló villamos kivitelezés során a Siemens szállította a kapcsolástechnikai készülékeket és a szerkezeti elemeket az összesen több mint 90 elosztóberendezéshez az irodaház és a közösségi területek (pl. kiszolgáló helyiségek, liftek, lépcsőházak) energiaelosztásához. További több mint 60 alelosztó-berendezéshez rendelt Siemens-elemek pedig a már a bérlői igények szerint kialakított helyiségek energiaelosztását biztosítják majd.

A Siemens széleskörű megoldási nem csupán a most épülő, zuglói irodaparkban, hanem például a 2022 decemberében átadott, Budapest legmagasabb irodaházának számító MOL Campus épületében is megtalálhatóak. A komplexum teljes közép- és kisfeszültségű energiaelosztási rendszerét Siemens-eszközök biztosítják, szintén Siemens-technológia mellett döntöttek a tűzvédelmi- és riasztórendszerek kiválasztásánál, emellett pedig az energiahatékonyságot és a kényelmet biztosító helyiségautomatizálásról, illetve a hűtés- és fűtéstechnikáról is Siemens-megoldások gondoskodnak.