Megérkezett az első tömeggyártásra szánt humanoid robot a Unitree-től

forrás: Prím Online, 2024. május 26. 13:50

A Unitree Robotics május végén bemutatta legújabb remekművét, a Unitree G1 humanoid robotot. A modell egy olyan speciális robot, amelynek külseje nagy mértékben hasonlít az emberéhez, valamint képes a különböző emberi gesztusokat és mozdulatokat megvalósítani. Ezeket a robotokat elsősorban feladatok automatizálására használják, ugyanakkor alkalmasak arra is, hogy emberek számára tervezett környezetben végezzenek monoton, vagy akár az ember számára veszélyes feladatokat.

Az ipari termelés átalakulásával foglalkozó forgatókönyvek szerint várhatóan a jövőben a mezőgazdaságban, az építőiparban és más területeken is humanoid robotokkal fogják javítani a termelékenységet. Egy humanoid robotnak, amelyet ipari termelésben szeretnénk használni, számos képességgel és technológiai jellemzővel kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan és biztonságosan tudjon működni.

„A humanoid robotok kifejlesztésének legfőbb oka, hogy az emberhez hasonló méret és a testfelépítés teszi képessé ezeket az eszközöket arra, hogy embereknek tervezett és méretezett környezetben hatékony munkát végezhessenek. Egy ipari termelésben használható humanoid robotnak kiváló mozgáskoordinációval és precizitással kell rendelkeznie. Fejlett szenzorokra és adatfeldolgozási képességekre van szüksége a környezet felméréséhez és a döntéshozatalhoz. A Unitree G1 hardvertámogatása ezeken a területeken új szintet jelöl ki, amely mérföldkövet jelent a tömeggyártásra érett humanoid robotika területén” – mondta el Körömi János, az Infuze Robotics ügyvezetője.

Az új Unitree G1 robot 127 centiméter magas és 35 kilogrammot nyom. Járási sebessége körülbelül 2 m/s. A modell nagy ízületi mozgástérrel rendelkezik, flexibilitása meghaladja a hétköznapi emberek képességeit, így az alapfunkció mellett (pl. felállás, ülés, tánc) olyan komplex mozdulatokat is végre tud hajtani, mint a hátraszaltó.

Ami a vizuális szenzorokat illeti, a G1 Intel RealSense D435-tel és LIVOX-MID360 3D lidarral van felszerelve, amely 360°-os érzékelést tesz lehetővé. Ezek a szenzorok erős hardveralapot biztosítanak, amely lehetővé teszi a G1 számára, hogy pontosabban legyen képes feltérképezni a környezetét. A G1 tápegység modul két órányi akkumulátoridőt és gyors szétszerelést támogat.

A G1 típus kompatibilis a gyártó Dex3-1 háromujjú okoskezével. Ezzel a modell akár olyan kényes műveleteket is képes elvégezni, mint a szódásüvegek kinyitása, a hegesztés, vagy akár törékeny tárgyak – például tojások – összeszedése. Ezek a korábban gépek számára nehéznek tartott feladatok mára a G1 okosvezérlésének köszönhetően elérhető funkciókká váltak.

A G1 modellnek először két változata jelenik meg – a G1 és a G1 EDU. A G1 EDU különböző modulmegoldások kombinációját kínálja. A G1 alapmodellhez képest a G1 EDU támogatja a Dex3-1 okoskart, a további opcionális érzékelőrendszereket, a nagyobb térdízületi nyomatékot és karterhelést, valamint az opcionális NVIDIA Jetson Orin nagy számítási teljesítményű modult a másodlagos fejlesztés támogatására. Az Unitree az UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model) modelljét is nyilvánossá tette, így bárki számára elérhetőek a fejlesztési lehetőségek.

A Unitree G1 első példányait 2024 utolsó negyedévében szállítják majd le a közép- és kelet-európai régióba.