Megbízható Munkaadó 2024-26 címet kapott az SAP

forrás: Prím Online, 2024. május 28. 13:07

Idén már nyolcadik alkalommal tüntetett ki a DUIHK magyarországi vállalatokat a „Megbízható Munkaadó címmel. Az SAP Hungary a díjat a munkavállaló-barát környezet iránti elkötelezettsége, valamint a munkavállalók fejlődését támogató programjai elismeréseként kapta.

Az SAP Hungary Kft. kevesebb mint tíz emberrel kezdte meg működését 1997-ben, a vállalat jelenleg közel 2000 főt foglalkoztat Magyarországon. A kereskedelmi és támogató funkciókban dolgozó kollégákon túl tanácsadási üzletággal is rendelkezik a magyarországi leányvállalat, emellett kiemelt jelentőségű a hazai fejlesztőközpont, az SAP Labs Hungary létszámát és tevékenységi körének sokszínűségét tekintve is: munkatársai a szoftveróriás termékeinek globális üzemeltetésében, fejlesztésében és ügyfélszolgálati támogatásában egyaránt részt vesznek.

Az SAP Hungary Kft. elkötelezett a munkavállalók testi és lelki egészsége iránt, és kiemelt célja az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A globális Run Healthy program magyarországi alkalmazása keretében strukturáltan mérik a teljesítményt, célokat tűznek ki és figyelik azok teljesülését. Számos mozgásprogrammal támogatják az aktív munkahely filozófiát: a szaunával is kiegészített edzőterem hétvégén is használható, szervezett csoportos órákat is biztosítanak a kollégák számára, de az egészséges munkába járást is ösztönzik kölcsönözhető standard és elektromos kerékpárflottával. Az egészségprogram fókuszpontjai között azonban nem csak a mozgás, vagy a munkahelyen kívüli aktivitás támogatása szerepel, hanem például életmód és karriertanácsadást is nyújtanak, figyelnek az ergonomikus munkaállomások kialakítására, a rugalmas munkavégzés kereteinek biztosítására, és nem feledkeznek meg a munkatársak mentális egészségéről sem – minden kolléga számára elérhető a pszichológiai konzultáció lehetősége, és rendszeresen szerveznek mindfulness tréningeket, valamint egyéb, mentális egészséggel kapcsolatos programokat.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az SAP Magyarországon továbbra is vonzó munkahely, ezt jól mutatja, hogy átlagosan 6 évet tölt el itt egy dolgozó, de számos munkatársunk akár évtizedek óta velünk dolgozik” – mondta el az elismerés kapcsán Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. „Azt látjuk, hogy olyan munkavállalói élményt tudunk nyújtani, ami versenyképessé tesz minket mind a toborzásnál, mind a megtartásnál. Ezt erősíti a kompenzációs csomagunk, a kényelmi szolgáltatásaink, a rugalmas munkakereteink, és a legmodernebb HR-menedzsment gyakorlatunk.” – összegezte Pintér Szabolcs, aki kiemelte: ma már a nyitott pozíciók 30%-át házon belül töltik fel, ezzel is biztosítva, hogy a kollégák megfelelő kihívást és örömöt találjanak a munkájukban.

Az SAP Hungary kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók sokszínűségére és befogadására, valamint a piac legjobb tehetségeinek megtalálására. A cég "early talent" programja keretében friss diplomás fiatalokat is foglalkoztat, akik így értékes tapasztalatokat szerezhetnek egy nemzetközi nagyvállalatnál. Az SAP Hungary emellett nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók folyamatos képzésére és fejlődésére, amelyhez személyre és pozícióra szabott virtuális vagy személyes jelenlétet igénylő tanulási lehetőségeket is kínál. Ezekkel a képzési programokkal, nem csak szakmai tudásukat fejleszthetik, de soft skilleket és új készségeket is szerezhetnek. Globális coaching, mentoring programokban is részt vehetnek a kollégák, de az úgynevezett Global Fellowship Program keretében például akár ideiglenesen egy másik csapat munkájához csatlakozva is szélesíthetik tudásukat és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek egy új területen.

Az SAP Hungary elkötelezett a munka jövőjének alakítása mellett, és a nemzetközileg kialakított sztenderdeket itthon is gyakorolja. Az SAP "Future of Work" stratégiája három pilléren nyugszik. A cég egyrészt a munkaerőpiac változásait figyelembe véve folyamatosan fejleszti a toborzási és megtartási stratégiáját, másrészt a rugalmas munkavégzési lehetőségekre, a munkavállalói jólétre és a befogadásra összpontosít, harmadrészt pedig saját technológiai és digitalizációs fejlesztéseire támaszkodva hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a HR-folyamatokat.