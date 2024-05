forrás: Prím Online, 2024. május 28. 20:37

Beindultak és egész évben kitartanak az előnyös pályázati kiírások kkv-knak, és sorra hirdetik meg a KAP, az agrárium idei pályázati kiírásait. A "Pénz, de honnan? 2024" roadshow utolsó, budapesti állomásán június 20-án is sok új kedvezményes, támogatott forrást hoznak az előadók Közép-Magyarország kkv-döntéshozóinak és az agrárium szereplőinek.

A mikro-, kis- és középvállalkozások idén 450 milliárd forint 0 %-os hitelű pályázati forrásból válogathatnak. Az agrártámogatások (KAP) elképesztő bősége egész évre előre megismerhető! Lehet előre készülni! Idén 11 program 69 pályázata nyílt és nyílik meg folyamatosan a mezőgazdasági és élelmiszerfeldolgozó-ipari gazdák, vállalkozások számára.

Folytatódnak a nagyon előnyös képzési pályázatok. Itt nincs területi korlát. Budapesti vállalatok is indulhatnak. Még van az elektromos autó támogatási keretből is bőven.

Dübörög a nagy népszerűségnek örvendő Széchenyi Kártya Program Max is.

A pénzforrásokon túl a támogatások hatékony elköltéséről, a vállalkozások vagyonának gyarapításáról, értékének megőrzéséről, a mesterséges intelligencia gyorsító és költségcsökkentő hatásáról is beszélnek az előadók a regionális "Pénz, de honnan? roadshow" június 20-i budapesti állomásán.

A Pénz, de honnan? térítésmentes roadshow-konferencia most is, mint 23 év óta minden évben összegyűjti a hazai kkv-k számára rendelkezésre álló kedvezményes, támogatott és előnyös pénzforrásokat és a működési hatékonyságot növelő új módszereket. Az előadók személyes konzultációra is várják a résztvevőket a helyszínen.

Részletes program és regisztráció: https://ppkonferencia.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-2024-budapest/