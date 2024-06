Tárolási- és hálózati megoldásokat mutat be a QNAP

forrás: Prím Online, 2024. június 3. 20:05

A QNAP Systems, Inc. (QNAP), a számítási-, hálózatépítési és tárolási megoldások vezető innovátora részt vesz a COMPUTEX TAIPEI 2024-en (Nangang Exhibition Center, 1-es csarnok, J0628 stand), hogy átfogó informatikai megoldásokat mutasson be, beleértve az AI-alapú fájlkezelést és felügyeletet, a magas rendelkezésre állású rendszereket, a myQNAPcloud One felhőtárhelyet, a 25 GbE-s eszközöket és a Thunderbolt 4 NAS-t videószerkesztéshez, a gyártási végrehajtórendszer-megoldásokat (MES) és még sok mást.