Akár szabadnapot is „vehetnek” a Schneider Electric munkatársai

forrás: Prím Online, 2024. június 5. 13:00

Tovább bővült a Schneider Electric által a munkatársak elismerésére létrehozott Step UP program keretében kínált lehetőségek köre, a kiemelkedő teljesítményekért kapott pontokért most már szabadnapokat is „vásárolhatnak” a vállalat dolgozói. A felmérések azt mutatják, hogy az alkalmazottak rendszeres elismerése jelentősen erősíti az elkötelezettségüket és pozitív hatással van az üzleti eredményekre is.

Különleges lehetőség nyílt meg a Schneider Electric hazai munkatársai előtt, a kiemelkedő teljesítmények elismeréseként a Step Up program keretében kapott pontokat ugyanis most már szabadnapok „megvásárlására” is felhasználhatják. A vállalat kezdeményezésének lényege, hogy a különböző, a munkaterületeken felüli tevékenységeket, közösségi munkát jutalmazzák. Az elismerésre és az azzal járó pontokra a kollégák jelölhetik egymást, és a teljesítmény mértékétől függően ők, vagy a vezetőik döntik el, hogy a jelölt valóban kiérdemelte-e a jutalmat.

A Step Up pontokat többek között hasznos árucikkekre, ajándékkártyákra, élményekre, jegyekre válthatják be a cég munkatársai a Schneider Electric Store-ban.

A májusban bevezetett újdonságnak köszönhetően a társaság dolgozói egy évben akár 3 szabadnapra is szert tehetnek a program keretében. Egy-egy szabadnap „megvásárlása” 1700 Step Up pontba kerül, és bár ennyi pont összegyűjtése már kihívást jelent, korántsem lehetetlen.

A Bersin by Deloitte HR-tanácsadó cég tanulmánya alapján a kimagasló teljesítmények elismerése erősíti a munkavállalói elkötelezettséget azáltal, hogy olyan pozitív munkakörnyezetet teremt, ahol az embereket értékelik és megbecsülik. Az elemzés szerint a magasan elkötelezett alkalmazottak 71 százaléka olyan szervezeteknél dolgozik, ahol a kollégákat havonta vagy gyakrabban elismerik. A Bersin by Deloitte azt is megállapította, hogy a jól működő elismerési programokkal rendelkező vállalatok 12-szer nagyobb valószínűséggel érnek el kimagasló üzleti eredményeket. Emellett azoknál a szervezeteknél, amelyeknél az elismerési programok célja az alkalmazottak elkötelezettségének erősítése, 31 százalékkal csökken az önkéntes fluktuáció.

„Magyarországon mintegy 2150 munkavállalója van a Schneider Electricnek, és az elmúlt évek folyamatos beruházásai, a hazai csapatokra bízott új feladatok, illetve a Dunavecsén megvalósuló gyárfejlesztésünk, a Duna Smart Power Systems (DSPS) egyaránt azt mutatják, hogy elismerik a magyar kollégák teljesítményét a vállalatnál. Kiváló munkát végeznek munkatársaink, amit a fizetés mellett igyekszünk egyéb módon is elismerni, ezt szolgálja például a Step Up programunk is. Mi is tapasztaljuk azt, amit a kutatások is megerősítenek, hogy a kiemelkedő teljesítmények elismerése pozitívan hat a munkavállalói elkötelezettségre. Számos egyéb kezdeményezésünk is van, ennek erősítésére, így például a gyermeket vállaló kollégáink kiemelkedő kedvezményekben és támogatásokban részesülnek, az apasági szabadság nálunk a törvény által előírt 2 hét helyett 4 hét. Mára eljutottunk oda, hogy lényegében teljesen felszámoltuk a nők és a férfiak közötti bérszakadékot. Sokat dolgozunk azért is, hogy vonzó karrierlehetőséget kínáljunk a fiatal tehetségeknek. Több hazai felsőoktatási intézménnyel van együttműködésünk, gyakornoki programunk keretében pedig 70-80 fiatal dolgozik nálunk folyamatosan, akiknek a fele – tanulmányai befejezését követően – nálunk folytatja, így velük együtt formálhatjuk a jövőt” – mondta el Ivanov Katalin, a Schneider Electric országos HR vezetője.