A HTEC támogatásával indul a Budapest Data+ML Fórum

Elszaporodtak a banki ügyfelek jóhiszeműségét kihasználó csalások. Az e-mailben történő adathalász támadások mellett egyre gyakoribbak a csaló telefonhívások. Ezek közös jellemzője, hogy pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják az áldozatokat rábírni arra, hogy kiadják banki adataikat, amelyek birtokában aztán szabaddá válik az út a pénzükhöz is.

Fillérekért megvásárolt zsibvásáros kincsekből jól menő online vállalkozást felépíteni nem lehetetlen, ezt igazolja a Sandi Antik története is. A Vatera a régiségekkel foglalkozó házaspár tapasztalatait gyűjtötte össze, hogy segítse a bolhapiacozókat az online értékesítésben. A siker érdekében érdemes jól tájékozódni, hiszen az egyes korszakok, művészeti stílusok és fémjelzések mellett akár még az időjárás is fontos szerepet játszhat az eladások alakulásában.

Gyakorlatilag beköszöntött a nyár, így egyre többen nyúlnak a légkondicionáló távirányítójához, hogy kellemessé tegyék otthonuk hőmérsékletét. A klímák megfelelő, egészségünk és pénztárcánk szempontjából is optimális használatát azonban még mindig számos tévhit gátolja – az LG most összegyűjtötte és meg is cáfolja a legnépszerűbb városi legendákat.