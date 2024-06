Húszezer résztvevő ismerkedhet az SAP legkorszerűbb megoldásaival Barcelonában

forrás: Prím Online, 2024. június 12. 14:50

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó bejelentéseket a múlt heti orlandoi konferencián már alaposan megismerhette a szakma. Az Accenture-rel, a Microsofttal, a Metával, a Mistral AI-val, az NVIDIA-val, a Google Clouddal és az Amazon Web Services-zel kötött bilaterális megállapodások mindegyike a generatív AI alapú szolgáltatásaik kölcsönösen előnyös integrációjáról, és a copilotok egyre több munkaterületen való bevetéséről szólt, azzal a céllal, hogy az üzleti szoftverekben adminisztrált folyamatok, az adatfeldolgozás és -elemzés, a döntéselőkészítő riportok létrehozása, és általában a végtelen üzleti adatbázisok átláthatósága felgyorsuljon. A nagy visszhangot kiváltó bejelentések egyike az volt, hogy az SAP S/4HANA Cloud Public Edition generatív AI funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelven írják le beszerzési igényeiket, melyek alapján a szoftver ajánlott termék- és szolgáltatáscsomagokat generál. De ugyancsak friss hír a cég háza tájáról, hogy az SAP Analytics Cloud integrálódik a Microsoft PowerPointba, lehetővé téve a zökkenőmentes adatvizualizálást.

A 27 országból 20 ezer fő részvételével zajló, teljesen megújuló energiával üzemeltetett konferenciatermekben és 100-nál is több kiállítási standon zajló eseménysorozat iránti vállalati érdeklődést az SAP S/4HANA bevezetésének 2027-es céldátuma is fűti. Az SAP mindent megtesz azért, hogy az átállást felgyorsítsa és különböző módokon támogassa ügyfeleit, Barcelonában éppen ezért a vállalatok digitális transzformációját segítő megoldásokat is bemutattak.

Ennek egyik kézzelfogható eredménye annak bejelentése, hogy az SAP integrálta a LeanIX platformot a RISE programjába, és most már az SAP AI asszisztensével, a Joule-lal is elérhető. Ez az integráció segít az ügyfeleknek az IT infrastruktúrák modernizálásában. A RISE with SAP, Signavio és LeanIX kombinációja kulcsfontosságú azoknak a vállalatoknak, amelyek az SAP S/4HANA felhőbe történő átállását tervezik. Vezető vállalatok, mint például a FrieslandCampina jelentős hatékonyságjavulást és stratégiai döntéshozatali előnyöket tapasztaltak a LeanIX és az SAP Signavio bevezetése révén. Az IT alkalmazások és üzleti folyamatok integrált áttekintésével az SAP LeanIX felgyorsítja a modernizációt és csökkenti az ügyfelek átalakulási kockázatait.

Ugyancsak az SAP S/4HANA átállási „kaland” zökkenőmentes megéléséhez ad segítséget az SAP frissen bejelentett vállalatfelvásárlása, a WalkMe akvizíciója, amely a digitális alkalmazások felhasználásának és elsajátításának megkönnyítésére szakosodott izraeli tech startup. A cég digitális alkalmazási platformot (DAP) kínál, amely segít a vállalatoknak az alkalmazások integrációjának és használatának optimalizálásában. Ez magában foglal interaktív útmutatókat, intelligens értesítéseket és automatizált felhasználói élményeket. A cég különböző iparágakban kínál megoldásokat, mint például a HR, az IT, az értékesítés és az ügyfélszolgálat. A cég által kínált megoldások között szerepelnek az AI által vezérelt elemzések és automatizációk, amelyek célja a felhasználói élmény és a termelékenység javítása.

A WalkMe 2011-ben alakult, és gyorsan nőtt a DAP piac vezető szereplőjévé. A cég központja Tel Avivban található, és világszerte több irodával rendelkezik. A most bejelentett felvásárlás értelmében az SAP részvényenként 14 dollárért, mindösszesen másfél milliárd dollárért vásárolja meg a WalkMe-t. Noha ez 45%-kal több, mint az elmúlt időszaki tőzsdei átlagárfolyam, ugyanakkor a WalkMe a covidot kísérő digitalizációs hullámban ért már 2 milliárd dollárnál is többet.

„Barcelonában számos magyar ügyfelünk is megfordul, így első kézből ismerhetik meg azokat az innovációkat, amelyekkel a működési hatékonyság növelhető. Az SAP portfóliója és megoldáspalettája mára már annyira összetett, hogy a benne rejlő lehetőségek kiaknázása, az új modulok hadrendbe állítása külön energiát és kapacitásokat igényel, a Sapphire-höz hasonló szakmai rendezvények pedig sokat segítenek az eligazodásban a döntéshozóknak. Úgy látjuk, az ügyfeleink értékelik, hogy az SAP külön hangsúlyt helyez olyan támogató funkciók bevezetésére, amivel a transzformációs lépések megkönnyíthetők” – magyarázza Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Az esemény egyik legnagyobb előnye, hogy kézzelfogható példákkal szolgál az összes iparág mindenféle méretű vállalatának gyakorlatából. Az újdonságokat korai fázisban elsajátító úttörők nem feltétlenül a legismertebb globál márkák sorából emelkednek ki, kisebb vagy kevésbé ismert vállalatok történetei is lehetnek figyelemreméltók. Ilyen jó gyakorlatot mutatott fel például az ENEDIS, Franciaország fő villamosenergia-hálózat üzemeltetője, mely SAP Signavio Process Mining és AI megoldásokat vezetett be a mérési anomáliák automatikus felderítésére és megoldására. Az SAP technológia 90%-os termelékenységnövekedést eredményezett a hibafeltárási gyakorlatban, napi több mint 2,000 mérési hiba feldolgozásával. A közel 200 éves spanyol borászat, a González Byass bevezette az SAP Responsible Design and Production megoldást a műanyagokat sújtó adók kezelésére és a fenntarthatósági célok elérésére. Az SAP megoldása segíti a vállalatot a szabályozások betartásában és az anyagválasztás optimalizálásában. Akár magyar felhasználók számára is ismerős lehet ugyanakkor a német OTTO katalógusáruházból kinőtt Bonprix ruházati kereskedő, mely az SAP Datasphere megoldással modernizálta adat- és elemzési rendszereit, hogy dinamikus, többfelhős adatstruktúrát hozzon létre. A cég célja, hogy adatait jobban kihasználva folyamatosan új kollekciókat kínáljon és javítsa az online vásárlói élményt. Ugyanakkor az SAP Revenue Growth Management megoldása általában is segíti a fogyasztási cikkekkel foglalkozó vállalatokat, hogy racionalizálják a promóciók tervezését, végrehajtását és a kapcsolódó elszámolási folyamatokat.

A háromnapos eseményen megtett bejelentések és a bemutatott esettanulmányok összességében azt a célt szolgálják, hogy az SAP ügyfelei még hatékonyabban tudják végrehajtani saját digitális transzformációjukat. Az új megoldások és partnerségek révén a vállalatok képesek lesznek javítani az alkalmazások befogadását, optimalizálni a munkafolyamatokat, és átláthatóbbá tenni mind üzleti adataikat, mind az IT infrastruktúrát, ami hozzájárul az üzleti célok gyorsabb eléréséhez.