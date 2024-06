ENSZ oktatási díjat nyert a Corvinus egyetem pedagógiai innovációja

forrás: Prím Online, 2024. június 19. 16:45

Június 18-án, New Yorkban hirdették ki az ENSZ és a világ meghatározó üzleti iskoláinak nemzetközi együttműködésében létrejött szervezet, a felelősségteljes menedzsmentoktatást támogató PRME (Principles for Responsible Management Education) 2024-es oktatási díjait. Ezekkel olyan érdemi hatást elérő pedagógiai innovációkat ismernek el, amelyek üzleti oktatás révén járulnak hozzá a fenntartható fejlődési célok eléréséhez és a felelős vezetési gyakorlatok elterjesztéséhez: a vezetéstudomány, a számvitel és pénzügy, valamint a marketing területén. 96 ország több mint 800 pályázó intézménye pályázott az elismerésekre, öt győztest hirdettek, Magyarországról és egyben Európából is egyedül a Corvinus kollégáit díjazták.

Közösségi partnerek valós kihívásaira adnak válaszokat a Corvinus díjazott kurzusán

A Corvinus Egyetem munkatársai marketing kategóriában nyertek egy olyan együttműködéssel, amiben a Vállalati társadalmi felelősségvállalás című kurzus és a Corvinus Science Shop dolgozik együtt – utóbbi a nonprofit és civil szervezetekkel, társadalmi vállalkozásokkal köti össze az egyetemi polgárokat, támogatja tantárgyak fejlesztését és magát az oktatási folyamatot is a közösségbe ágyazott oktatás módszertanával és eszköztárával. Ásványi Katalin, a Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan tanszék vezetője a kurzus oktatója, a Science Shopot Frigyik Márta és Matolay Réka, a szervezet menedzsere és vezetője képviselte. Az alapszakos hallgatóknak szóló, a vállalati fenntarthatóság és felelősségvállalás (CSR) témáját feldolgozó kurzus a közösség bevonására építő tanulás módszerét követi. Féléves tantárgy, amely csoportmunkára alapoz, tapasztalati tanulásra épít és készségfejlesztő együttműködést kínál az egyetemistáknak és egy közösségi partnernek a kölcsönös tanulás érdekében. Ezzel a PRME kétszeresen is az együttműködést díjazta, ami nem mellesleg az SDG17, azaz az ENSZ fenntartható fejlődési céljait szolgálja. Ez az együttműködés nemcsak a kurzuson belül a sokféle szereplő között nyilvánul meg, hanem a kurzus fejlesztésében is, folyamatosan a Corvinus Science Shop 2017-es létrejötte óta.

„A díjjal az együttműködést ünnepeljük” – mondta el a díjátadón Matolay Réka, a Science Shop vezetője. Frigyik Márta menedzser azt világította meg, ahogy e kölcsönös előnyökre építő tanulást a Science Shop mint egyetemi intézmény hogyan támogatja.

„A módszerűnk alapján 9 félév alatt összesen eddig 12 közösségi partnerrel működtünk együtt, így sokféle témát dolgoztunk már fel az etnikai csoportoktól kezdve az állami gondozásban élő gyermekek segítésén keresztül a kórházi ápolásban részesülő gyermekekig. A diákok egy CSR együttműködési javaslatot készítenek egy-egy kiválasztott vállalat számára a közösségi partner nevében, melyeket a partner fel tud használni a vállalatokkal való személyes megkeresés során Ez segít nekik abban, hogy könnyebben elérjék a vállalatot és pozitív együttműködést hozzanak létre. A tereplátogatás, a szervezetek érintettjeinek meglátogatása központi eleme a projektnek, mely közelebb viszi a hallgatókat az ügyhöz és ahhoz, hogy kire lesz hatással az általuk készített projektmunka” – mondta Ásványi Katalin, a díjazott corvinusos tárgy oktatója. Hozzátette: „a módszernek köszönhetően én is mélyebben bekapcsolódhattam az oktatási folyamatba, és egy olyan tanulási környezetet tudtam teremteni, ami eltér a hagyományos előadásoktól, és én is sokat tanulok belőle. A hallgatók fejlődése és a közösségi projektek sikere motiváló tényező volt számomra. Közvetlenül láthattam a munkám hatását a közösségben, ami pozitív visszajelzéssel és megerősítéssel szolgált számomra.”

A Corvinus hallgatói visszajelzései alapján volt olyan diák, akinek a kurzus hatására alapvetően megváltozott a hozzáállása, és sokkal tudatosabb lett a környezeti és társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, útmutatást kapott arra, hogyan válhat egyénként a környezete és közössége iránt felelősebb emberré. Volt, aki szerint a projekt lehetővé tette, hogy egyszerre lássa a fenntarthatóság elméleti, gyakorlati és tudományos vetületeit is. A hallgatókban hosszú távú hatást tud a kurzus elérni a közösségi partnerekkel való közös munka által. “Még mindig van, hogy rágondolok a gyermekekre, akikkel az Alapítvány foglalkozott. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, hogy az egyetem igyekszik megoldásokat keresni az alapítványok problémáira, aktívan bevonva a hallgatókat. A jövőben remélem, hogy lesz még alkalmam alapítványoknak segíteni” – mondta a kurzus egyik volt hallgatója.

A projekt ösztönzi az interaktív, tapasztalati tanulást, a közösen létrehozott tudást, fejleszti a tudományterületek és szektorok határain átívelő gondolkodást, a problémamegoldást, és elősegíti az együttműködést a hallgatók, az oktatók és a közösségi partnerek között a tudományos kutatás és a társadalmi szükségletek innovatív integrációjával. A diákoknak különösen hasznos, hogy az egyedi projekteken túlmutató, valós partnerségekről tanulhatnak, pozitív kapcsolatot alakíthatnak ki a helyi közösségekkel, és a társadalmi kihívásokat nemcsak megismerik, de azokra megoldásokat is találhatnak.

Az idei pályázatok minősége kiemelkedő volt, a Corvinusé ezek közül is kimagaslott

„Összességében a Corvinus pályázata a hatást gyakorló és fenntartható oktatási gyakorlatot példázza, a csapatalapú megközelítésük kimagasló jelölt volt az elismerésre” – hangsúlyozta a PRME sajtóközleménye. "Az idei pályázatok minősége valóban kiemelkedő volt, ami a fenntartható fejlődésnek az üzleti oktatásba való integrálása iránti mély elkötelezettséget tükrözi" – tette hozzá Omid Aschari, a PRME vezető tanácsadója. "Az oktatók által bemutatott innovatív oktatási módszerek és hatás elérő projektek valóban inspirálóak, és új mércét állítanak fel a kiválóság terén." A többi kategóriában amerikai, brazil és indiai pályázók nyertek: a számvitel és pénzügy kategóriában a Kaliforniai Állami Egyetem tanára, a menedzsment kategóriában a Michigani Egyetem Ross Üzleti Iskolája és a Sao Paulói Üzleti Iskola oktatói megosztva, az üzemeltetés és elemzés területén a Goa Üzleti Intézet munkatársa részesült elismerésben. A díjazott oktatási projektekről a PRME honlapja itt ír: Award Repository | UNPRME, a Corvinusos csapat munkájáról pedig így: 2024 PRME Faculty Teaching Award | UNPRME.

A nyertesek mindegyike olyan oktatási módszereket mutatott be, amelyek kreatívak, átgondoltak, pedagógiailag kiválóak, és hatásosan fejlesztik a hallgatók készségeit a fenntartható fejlődés előmozdítására. A bírálóbizottság azt is figyelembe vette, hogy a pályázatok összhangban vannak-e a PRME Impactful Five pedagógiai keretrendszerének céljaival. Számított, hogy az oktatási módszer mennyire innovatívan és hatásosan támogatja a hallgatók tanulását és személyes fejlődését, mennyire mutatnak túl a hagyományos tantermi oktatáson. A nyertesek a magával ragadó élmények, a gyakorlati alkalmazások és reflektív elemek segítségével nemcsak a sikeres karrierre készítik fel a diákokat, hanem hangsúlyozzák az etikus vezetés, a fenntarthatóság és a társadalmi kihívásokkal való megküzdés fontosságát is. A kritikai gondolkodás, az együttműködés és az empátia előmozdításával a díjazottak olyan átalakító oktatási módszereket hoztak létre, amelyek arra ösztönzik a diákokat, hogy átgondolt és felelős vezetőkké váljanak.