Végleges döntés született az OXO Technologies hollandiai székhelyáthelyezéséről

forrás: Prím Online, 2024. június 19. 10:16

Az OXO Technologies Holding közgyűlése második döntésével is jóváhagyta a Társaság székhelyének áthelyezését Budapestről a hollandiai Rotterdamba, mely döntés így véglegesnek tekinthető. A székhelyáthelyezés jogi folyamata ennek megfelelően a következő hónapokban zárul, mindez azonban nem érinti a Társaság részvényeinek BÉT Xtend piacon történő kereskedését, amely ez alatt az időszak alatt és a székhelyáthelyezést követően is folyamatos marad.

Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2024. június 18-án megtartott közgyűlése egyhangúlag és véglegesen jóváhagyta a Társaság székhelyének áthelyezését az Európai Unión belül Budapestről a hollandiai Rotterdamba. A közgyűlési döntéssel és a szükséges vagyonmérleg és átalakulási tervezetek jóváhagyásával megindul az a jogi eljárás, melynek eredményeként a Társaság Nyrt-ként kikerül a magyar cégnyilvántartásból és változatlan részvényesi körrel, tulajdonosi és tőkeszerkezettel, jogfolytonosan, NV (Naamloze Vennootschap) társasági formában felvételre kerül a holland cégnyilvántartásba. Ezen társasági átalakulástól és a székhelyváltoztatástól függetlenül a Társaság részvényei folyamatos kereskedésben maradnak a BÉT Xtend piacán és az átalakulás lezárultával a részvényesek automatikusan rendelkezni fognak a Hollandiában bejegyzésre került társaság azonos számú és névértékű részvényével.

A székhelyváltoztatás jogi folyamatának végeztével a Társaság továbbra is végre kívánja hajtani részvényeinek a BÉT Standard piacra történő bevezetését, melynek előkészületi munkálatait a közelmúltban megkezdte. A székhelyváltoztatás, a BÉT Standard piaci bevezetés, valamint az ezzel párhuzamosan zajló további tőkebevonási és növekedési tervek megvalósítása pedig a későbbiekben biztosíthatják annak lehetőségét, hogy a Társaság egy ún. dual vagy cross listing keretében részvényeit egy másik európai nyilvános értékpapírpiacra is bevezesse, mellyel egyszerre kívánja elérni befektetői köre jelentős szélesítését és részvénykereskedése likviditásának párhuzamos növelését is.