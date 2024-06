Robotika: a fejlődés új szakaszába léphet a műtőben

forrás: Prím Online, 2024. június 28. 11:32

Előnyei nyilvánvalóak: nem fárad el, emellett maximális precizitást, gyorsaságot és optimális ergonómiát kínál. A szakértők a használatukat a páciensek kezelésének következő fejlődési pontjaként látják. A robotrendszereket már napjainkban is számos sebészeti beavatkozásban alkalmazzák, például az ortopédia, a neurológia, a szív-mellkassebészet és fül-orr-gégészet területén. A jól ismer gyártók mellett innovatív induló vállalkozások is elkezdtek belépni a piacra.

Az orvostechnológia nem csak a robotok által végzett eljárásokban támaszkodik a FAULHABER termékeire. A hajtásrendszereket például beültethető szívpumpákhoz, sebészeti kéziszerszámokhoz, a szemészetben, a kozmetikában, valamint az orvosi képalkotásban és képfeldolgozásban is használják.

A műtőben csendes koncentráció uralkodik. A csapat felkészíti a pácienst a műtétre. Ám az első bemetszést nem orvos végzi, hanem egy robot. A sebész erősen koncentrálva ül a sebészeti konzolja előtt, és botkormányok segítségével vezérli a robotkarokat, amelyeket a műtőasztalnál végzett beavatkozáshoz használnak. A robot még egy 24 órás műszak után is teljes pontossággal és könnyedséggel végzi a bemetszéseket. A kamera, amely minden minimálisan invazív művelet elvégzéséhez fontos, optimálisan előkészített, teljesen rezgésmentes képek biztosít. A három dimenziós monitoron az orvos pontosan láthatja, mi történik a páciens hasában. A hagyományos két dimenziós nézet helyett, amely gyakran nagyon korlátozott, a három dimenziós monitoron minden részlet kivehető. Ezenkívül a vékony, csúcstechnológiás karok lényegesen nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak bemetszés, korrigálás, illetve varrás során, mint a szokásos eljárások. Mivel minden műtét előtt pontosan megmérik a páciens testét, a számítógép képes három dimenziós képet készíteni a műtéti területről. A sebész által a számítógépen megadott értékek konvertálásával tizedmilliméteres pontosságú bemetszések is elvégezhetők, amelyeket szabad kézzel egyszerűen nem lehet elérni. A számítógép segítségével a robot folyamatosan képes ellenőrizni, hogy az orvos ott végzi-e a beavatkozást, ahol szükséges. Kétség esetén a rendszer megállíthatja az orvost, ezzel megelőzve az esetleges műhibákat.

Különféle rendszerek

Szinte nincs olyan orvosi eljárás, ahol ne lenne lehetőség a robotok által támogatott műveletek alkalmazására. Már napjainkban is több mint 70 cég kínál rendszereket az eljárások széles választékához. Jelen vannak többek között a gerinc-, a térd-, a csípő-, a hasüregi műtéteknél, az idegsebészetben, a fül-orr-gégészeti beavatkozásoknál, a biopsziák során, a nőgyógyászati és urológiai beavatkozásoknál, sőt, még a szív- és szemműtéteknél is. A technológiát még hajbeültetéseknél is használják. A műtőben használt eszközök rendeltetésüktől függően eltérő kialakításúak. A robotok rendkívül széles mérettartományt fednek le: a rendkívül nagy méretű, többkarú rendszerektől az átlagos italosdoboznál nem nagyobb rendszerekig minden típus létezik. Míg az előbbi rendszert összetett eljárásokhoz, addig az utóbbit csupán a műszerek kívánt pozícióban tartására használják.

Hajtásrendszeres orvostechnológia

A páciens nem tud semmiről, ami a műtőben történik. Az érzéstelenítés működik. Az aneszteziológus szoros figyelemmel kíséri az életfunkciókat. Megbízhat a FAULHABER által kínált mesterséges lélegeztetésében. Az aneszteziológiai rendszerbe integrált lélegeztetőgép turbinaegységében egy kommutátor nélküli, nagy sebességű, mindössze 24 mm átmérőjű egyenáramú motor működik. A motor nemcsak szerfelett gyors és csendes a teljes fordulatszám-tartományban, hanem rendkívül dinamikus is. Ez különösen természetes lélegeztetést tesz lehetővé. A felnőttek, gyermekek és újszülöttek így megfelelően és a lehető legtermészetesebben lélegeztethetők a teljes érzéstelenítés alatt. Ezenkívül a turbinás lélegeztetés mindvégig lehetővé teszi a páciens számára a szabad légzést (spontán légzés).

Mivel egyre több szakterületen hajtanak végre robotok által végzett eljárásokat, a hajtásrendszerek iránti igény is folyamatosan nő, például a robotkarok pozicionálása terén. Itt olyan rendkívül dinamikus rendszerekre van szükség, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt biztosítják a teljes sebességet. Vasmentes tekercselési technológiájuknak és sima sebesség-nyomaték karakterisztikájuknak köszönhetően a FAULHABER hajtásrendszerei minden szükséges tulajdonsággal rendelkeznek, többek között pontos pozicionálást és sebességszabályozást tesznek lehetővé. A nagy teljesítményű motorcsaládok, mint például a FAULHABER BX4 vagy BP4 és az új BXT sorozat, a hajtóműfejek, optikai, mágneses vagy abszolút jeladók, valamint sebesség- és mozgásszabályozók széles választékával kiegészítve, ideálisak az igényes robotikai alkalmazásokhoz nem csak gyógyászatban, de számos más területen is.

Napi rutin

A robotok által végzett eljárások nem csupán futurisztikus elképzelések, hanem már a világ számos műtőjében a napi rutin részét képezik. Annak ellenére, hogy már végeztek távorvoslási műtétet – ahol az USA-ban monitor mellett ülő orvos Franciaországban operált egy páciensen – ezt a gyakorlatban inkább így kell elképzelni: a robot és a számítógép asszisztensként segíti a helyszínen tartózkodókat. Több éves orvosi tapasztalatot nem lehet egyszerűen programozási nyelvvé konvertálni. A műtétek azonban biztonságosabbá tehetők robotok használatával. És a FAULHABER pedig fontos szerepet fog ebben játszani. Mind a páciensért, mind a páciensben.