Bridgestone abroncsokon gurul a Lamborghini új szuperautója

forrás: Prím Online, 2024. augusztus 21. 17:13

„A Lamborghini Temerario a legújabb Lamborghini szupersportkocsi a Lamborghini Huracán STO, a Tecnica, a Sterrato, a Huracán EVO és a V12-es hibrid HPEV Lamborghini Revuelto után, amelyet a Bridgestone egyedi gumiabroncsaival szerelünk fel gyári első szerelésként” – nyilatkozta Steven De Bock, a Bridgestone EMEA régiójának OE alelnöke. „A három villanymotorral ellátott, ikerturbós V8-as hibrid hajtásláncával a Temerario a hibrid HPEV-k új generációjának képviselőjeként osztályelső teljesítményt kínál. A Lamborghini „hivatalos műszaki partnereként” nagyon izgatottak vagyunk, hogy folytathatjuk közös utunkat, miközben a villamosítás határait feszegetjük, és a fenntartható motorsport új korszakát mozdítjuk elő.”

Széles abroncskínálat minden vezetői igény kielégítésére

Erős motorsport-örökségére építve a Bridgestone az ikonikus Potenza abroncscsaládot alkalmazza a Temerario nyári és versenypályára való felszereléséhez, egyedi fejlesztésű Potenza Sport és Potenza Race abroncsokkal.

A Temerario egyedi Bridgestone Potenza Sport abroncsainak mintázata a jármű sportos viselkedésének fokozása érdekében maximalizálja a kezelhetőséget száraz és nedves felületen, valamint nagy sebesség esetén is. A gumiabroncs Run-Flat homologizált változatban is elérhető, ami lehetővé teszi a sofőr számára, hogy egy defekt után is megőrizze az irányítást a volánnál, és biztonságosan vezethessen 80 km-en keresztül, akár 80 km/órás sebességgel. Ez az egyedi gumiabroncs a biztonság és a nyugalom mellett kiváló tapadást és extrém vezetési kényelmet biztosít.

Ezen kívül a Bridgestone egy egyedi Potenza Race abroncsot is tervezett, hogy a szuperautó kibontakoztathassa igazi képességeit – motorja ugyanis elsőként képes arra, hogy elérje a 10 000 fordulat/perc fordulatszámot. Ez az egyedülálló szerelés kiváló tapadást, fokozott kezelhetőséget és tartós teljesítményt biztosít minden pályarajongó számára. Ez a magas szintű tapadás a versenypálya-használatra kifejlesztett, egyedi abroncskeveréknek köszönhető.

A Bridgestone a teljes kínálatot kiegészítve a Temerario számára egyedileg fejlesztette ki a Blizzak LM005 téli gumiabroncsot is. A Bridgestone többszörösen díjnyertes abroncsa lehetővé teszi, hogy a hibrid szuperautó extrém téli körülmények között is csúcsteljesítményt nyújtson.

„A Temerario új mércét jelent a szupersportkocsik szegmensében, a legmagasabb szintű teljesítményt és kényelmet kínálja, és a Bridgestone tökéletes partner ahhoz, hogy maximálisan kiaknázzuk a benne rejlő lehetőségeket” – mondta el Cristian Mastro, a Lamborghini marketingigazgatója. „Az évek során fantasztikus partnerséget alakítottunk ki, amely újra és újra túllépi a határokat. Most, az elektromosság útján haladva együttműködésünk csak erősödik, miközben továbbra is beváltjuk az ígéreteket.”

Virtuálisan kifejlesztve a nagyobb hatékonyság és fenntarthatóság érdekében

A Bridgestone olaszországi K+F központjában a Lamborghini Temerario számára kifejlesztett gumiabroncs-család a vállalat egyedülálló virtuális abroncsfejlesztési technológiáját (VTD) használja. A technológia javítja a fejlesztési folyamat hatékonyságát és fenntarthatóságát, segítségével mintegy 200 fizikai prototípus kerül kiiktatásra, a fizikai járműtesztek száma 80 százalékkal, a fejlesztési idő pedig akár 50 százalékkal is csökkenhet. A technológia a gyári első szerelések fejlesztési szakaszában a nyersanyagfogyasztás és a CO2-kibocsátás akár 60 százalékos csökkenését is eredményezi.

A Lamborghini Temerario 2025-ben kerül piacra, egyedi tervezésű Bridgestone gumiabroncsai nyolcféle változatban, 20 és 21 colos méretben lesznek kaphatók. Az abroncsokat Európában fogják gyártani.