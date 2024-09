A 2024-es év legjobb videós hirdetéseit keresi az IAB Hungary

forrás: Prím Online, 2024. szeptember 3. 11:39

A videós hirdetési piac folyamatosan nő, a 2023-as AdEx riport szerint a hirdetők 8,9 milliárd forintot költöttek a hazai online videós szegmensben, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi összeget. Egyre több hirdető ismeri fel a mozgóképes tartalmak relevanciáját a digitális platformokon, és azt is, hogy a digitális videó ma már jóval többet jelent a tévészpot újrahasznosításánál. Az IAB Hungary Digitális videó Munkacsoportja különösen fontosnak tartja, hogy a használt médiafelület mellett a hirdetések kreatív összeállítása is kiemelt figyelmet kapjon. Ezért az Év videós hirdetése versenyre idén is olyan pályaműveket várnak, amelyek ötletesen kihasználják a digitális környezet nyújtotta lehetőségeket.

A cél és a szándék sem változott: ünnepelni a kiválóságot, inspirálódni az innovációból és a legjobb gyakorlatokkal irányt mutatni a szakmának. “A tavalyi nevezések kivétel nélkül megmutatták, mekkora a jelentősége a kreatívan összeállított online videós hirdetéseknek, és milyen mértékben javítható általuk egy-egy kampány eredményessége. És bár a zsűri nem a kampánycélok teljesülését figyelte a videók értékelésénél, a győztes alkotások azt is bizonyították, hogy a jó sztorira épített digitális hirdetésekre a nézők is kíváncsiak, tartalomba ágyazva sem ugorják át azokat. Pedig egyre nehezebb kitűnni a milliónyi audiovizuális inger közül, ezért ha ez valakinek sikerül, az megérdemli, hogy ünnepeljük és példaként lebegtessük" – fogalmazott Erdélyi Eszter, a Digitális videó Munkacsoportjának vezetője, majd hozzátette, az elmúlt időszakban több olyan visszajelzés is érkezett a pályázati lehetőségre, amelynek eredményeként idén a nevezési kategóriák számát is bővítették.

Nevezési feltételek:

● A versenyre olyan, maximum 60 másodperces videóhirdetéseket várnak (a 60 másodpercnél hosszabbakat az Egyéb kategóriában), amelyek 2024. január 1. és 2024. december 15. között legalább 1 héten át futottak valamely hirdetési kampány keretében, és Magyarországon elérhető online kiadók felületein, valamint a közösségi és videómegosztó platformokon jelentek meg, beleértve a YouTube, az Instagram, a TikTok és a Facebook oldalán megjelent hirdetéseket is.

● A versenyre csak kereskedelmi üzenetet tartalmazó videóhirdetésekkel lehet nevezni. Politikai, társadalmi célú, megosztó vagy 18+ üzenetet megfogalmazó hirdetések (a legálisan szervezett online szerencsejátékok és az alkoholos termékek hirdetéseinek kivételével) nem vehetnek részt a versenyben.

Nevezési kategóriák:

● In-Stream (YouTube*, RTL, Atmedia)

● Out-Stream

● Social (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube Shorts*)

● Egyéb (60 másodpercnél hosszabb vagy branded content jellegű videós tartalmak)

*YouTube-kampányok esetében abban a kategóriában (In-Stream vagy Social) kell a videós hirdetést nevezni, ahonnan több megjelenése származott.

Kik nevezhetnek?

Hirdetők, médiaügynökségek és kreatívügynökségek.

Nevezés végső határideje: 2024. december 15.

A kedvezményes árú nevezések határidejéről és a versenyről további információ a nevezési lapot is tartalmazó Év videós hirdetése 2024 oldalon olvasható.

A verseny eredményhirdetését és díjátadóját 2025 februárjában egy szakmai workshoppal összekötött rendezvényen tartják. Az IAB Digitális videó Munkacsoportja a legjobbnak ítélt videós hirdetés készítőit egy üvegplakettel jutalmazza, és a győztesek egy évig az elektronikus aláírásukban jelölhetik az Év legjobb videós hirdetése 2024 versenyben elért helyezésüket.

A pályázat tavalyi győzteseiről itt lehet olvasni.