A csoportos beszélgetéseket összegzi a Rakuten Viber új, MI-alapú funkciója

forrás: Prím Online, 2024. április 10. 21:07

A mesterséges intelligencia összefoglalója összegyűjti a csoportos beszélgetések legfontosabb részeit, és egy pillanat alatt tömören, pontokba szedve ismerteti a megbeszélteket a felhasználóval, így nemcsak időt és energiát takarít meg, de növeli a hatékonyságot is.

A kezdetben csak a csoportos beszélgetésekre összpontosító mesterséges intelligencia összefoglaló funkció a Viber-felhasználók körében legnépszerűbb kommunikációs formát szolgálja majd ki. A felhasználók így összegyűjthetik a legfontosabb információkat, hogy azokra később könnyen hivatkozhassanak. Ez a megoldás kényelmes lehet azoknak a szülőknek, akik gyermekeik iskolai vagy sportcsapati eseményeit csoportos beszélgetéseken keresztül kezeli; családtagok számára, akik egy szerettük születésnapi buliját tervezik, vagy baráti utazások szervezésénél is.

Az aktiválás egyszerű: az olvasatlan üzeneteket tartalmazó csoportos csevegésbe belépő felhasználók egy felszólítást kapnak, hogy a beszélgetés elmulasztott részeiről készült összefoglaló a rendelkezésükre áll. Fontos kiemelni, hogy ezek az összefoglalók csak azon felhasználók számára láthatók, akik kérik őket, így biztosítva a személyes adatok védelmét és a titoktartást.

Az MI chat-összefoglaló tartalma a felhasználóneveken kívül nem tartalmaz semmilyen azonosítót, így az egyes beszélgetések nem kapcsolhatók össze egyetlen csoporttaggal sem. A Viber emellett nem fér hozzá a beszélgetésekhez és az összefoglalókhoz, illetve nem tárolja azokat a szerverein, így biztonságos és privát felhasználói élményt biztosít.

"Folyamatosan új és innovatív lehetőségeket keresünk arra, hogy felhasználóink életét könnyebbé és egyszerűbbé tegyük" – mondta Ofir Eyal, a Rakuten Viber vezérigazgatója. "Ezért használjuk ki a generatív mesterséges intelligencia erejét, hogy időt takarítsunk meg számukra, és biztosítsuk, hogy ne maradjanak le egyetlen fontos beszélgetésről sem: az iskolai projekteket megvitató osztálytársaktól kezdve a hétvégi programokat menet közben megbeszélő barátokig vagy családtagokig, felhasználóink egy szempillantás alatt értesülhetnek mindenről, amiről esetleg lemaradtak volna."

A funkciót fokozatosan vezetik be az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek, Ukrajna, Japán, Bulgária és Lengyelország felhasználói számára, és hamarosan további országokban is megjelenik. A szolgáltatás iOS és Android rendszereken is egyaránt elérhető, valamint több mint 50 nyelvet képes megérteni.