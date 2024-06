A RECnGO szoftvercég kínai piacvezető harvdvergyártóval működik együtt

forrás: Prím Online, 2024. június 5. 19:40

A kreatív tartalomgyártás mára egy több mint 400 millió fős globális iparággá nőtte ki magát, átlagosan pedig heti 17 órányi videót fogyasztunk a különböző platformokon. Az ebben rejlő üzleti lehetőségek szinte korlátlanok, ennek kiaknázásában pedig fontos együttműködést kötött a RECnGO. A kameratechnikai kiegészítők világpiacának 40%-át uraló kínai óriás, a SmallRig csúcskategóriás eszközei mostantól a magyar fejlesztésű alkalmazás tudásával felvértezve készíthetnek stúdióminőségű videókat bárhol, bármikor. A RECnGO ezzel közvetlen elérést kap a mintegy 70 millió kínai videós tartalomgyártóhoz, globálisan pedig még több kaput nyithat meg az együttműködés. A cél a 400 milliós globális piac minél nagyobb elérése.

Őrült tempóban fejlődik világszerte a videós tartalomgyártói szegmens: a milliós nagyságrendű követővel rendelkező Youtuberek éves keresete megközelítheti az 500 000 dollárt, az influenszer marketing kampányok hatszoros hasznot hoznak a hirdetőknek minden elköltött dollár után, az online videó streaming piac értéke pedig elérte a 670 milliárd dollárt 2024-re. A szinte végtelen üzleti lehetőségek mellett viszont egyre nagyobb a nyomás is, mindenki gyorsan és egyszerűen szeretne minél több és minőségibb videót készíteni. A profi tartalomgyártók, produkciós szakemberek, valamint a hobbifelhasználók számára is jelentős fejlemény a videó streaming-megoldásokat fejlesztő magyar RECnGO és a világpiacot uraló, kamerás kiegészítőket gyártó és forgalmazó kínai SmallRig együttműködése. Az iparágban így elsőként érhetőek el a csúcstechnológiás hardveres és szoftveres megoldások egy csomagban, ezzel pedig gyakorlatilag bármilyen mobileszközből komplett kreatív stúdiót varázsolhatunk.

Jókor érzett rá a piaci igényekre a magyar startup

A RECnGO által fejlesztett applikációt ma már globálisan több százezer videós és tartalomgyártó használja rendszeresen, segítségével akár 12 okoseszközből (illetve azok kameráiból) álló, videó stúdió/live streaming rendszert lehet felépíteni, illetve távolról, egy mobilkészülék segítségével működtetni. Használata rendkívül egyszerű, a szerkesztést és az utómunkát is könnyedén, stúdióminőségben teszi lehetővé. A RECnGO iparági tapasztalata és piacismerete biztos alapokon nyugszik, hiszen egyik megálmodója egy másik magyar sikerstartup, az Ustream soraiból érkező Schwarz Gábor volt: „Mikor 2015-ben elkezdett formálódni az applikáció koncepciója, még nagyon más volt a tartalomgyártói piac, de pontos víziónk volt arról, hová szeretnénk eljutni. Igazunk lett, nemzetközi szinten is hamar komoly érdeklődést váltott ki a fejlesztésünk, ma pedig elsősorban influenszerek, vloggerek, szabadúszó videósok és sport tartalomgyártók használják. Itthon egy kicsit más a piac, főként vállalati ügyfeleink vannak, akik különböző rendezvények, céges események közvetítése kapcsán keresnek meg és jellemzően a teljes kivitelezésben kérik a segítségünket.”

A startup 2019-ben indult, és egy év múlva már összesen 50 millió forintos befektetésnél járt, ekkor vált elérhetővé az applikáció a Google Play és az App Store áruházakban, majd 2021-ben újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor a Hiventures magvető programjából további 250 millió forintnyi tőkebefektetéshez jutott. Az újító megoldás közben olyan globális szereplők érdeklődését keltette fel, mint a Catawiki (Európa egyik legnagyobb digitális piactere) vagy éppen a Huawei, de nem túlzás azt állítani, hogy a SmallRig-gel kialakított partnerség új dimenziót jelent a RECnGO számára. A kínai óriással, mely a kameratechnikai kiegészítők világpiacának 40%-át uralja, egy szakmai rendezvényen ismerkedtek meg, a 2023-ban megkezdett együttműködést pedig olyan sikeresen zárták, hogy 2024-ben megindult a közös globális értékesítés.

Szintet lép a RECnGO a kínai együttműködéssel – és a tartalomgyártók is

A magyar fejlesztésű videó streaming applikáció tehát mostantól közvetlenül is elérhető a SmallRig csúcskategóriás fotós-videós eszközeit használók számára, ezzel pedig két élvonalbeli technológiához jutnak egyben: mostantól egy olyan komplex, hardveres-szoftveres rendszert használhatnak a tartalomgyártáshoz, amely nemcsak leegyszerűsíti a videók készítésének folyamatát, hanem növeli annak hatékonyságát, minőségét és hozzáférhetőségét is. A megoldás abszolút mobiloptimalizált, a felhasználók az okoseszközükön keresztül szerkeszthetik és streamelhetik a tartalmakat, így utómunkára sincs szükség, emellett sokoldalúságának köszönhetően az indie filmektől kezdve a kereskedelmi forgatásokig a legkülönbözőbb gyártási környezetekben is bevethető. A RECnGO és a SmallRig fontos célja volt az is, hogy rendszerük ne csak felhasználóbarát, de megfizethető is legyen így a hobbi alkotók és a korlátozott költségvetéssel rendelkezők számára is elérhetővé teszik a professzionális videógyártást.

„A szakmai egyetértés mellett nagyon jó üzleti kémia is kialakult a SmallRig-gel, abban pedig abszolút egyetértettünk, hogy a legfontosabb irány, amit követnünk kell, az a vevők kiszolgálása a lehető legmagasabb minőségben. Ez az együttműködés egy nagyon komoly lépés a RECnGO életében, hiszen olyan léptékű piachoz jutunk, amely szinte elképzelhetetlen: kínai partnerünk legtöbb termékét havi 10-12 ezres darabszámban értékesíti, a saját csatornáin és például az Amazonon is messze előzi a versenytársakat. Mostantól a hardveres és szoftveres megoldások legjava kéz a kézben szolgálja ki a tartalomgyártókat, mi pedig tovább építkezünk, hogy ez a lehetőség minél több felhasználóhoz eljusson, sőt, továbbra is célunk, hogy az applikációnkat a jövőben professzionális kamerákhoz is használhassák, ezért is tettük elérhetővé az app MacOS verzióját” – mondja Szél Gergely, a RECnGO társalapító-ügyvezetője.