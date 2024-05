Az AI a technológia jövője, a HONOR pedig úttörő benne

forrás: Prím Online, 2024. május 4. 12:14

Az aggodalmak egy része megalapozott, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy az AI nem egy heterogén technológia, és minden az alkalmazásától függ. A HONOR igyekszik olyan módon beépíteni készülékeibe, hogy azok minden szempontból a felhasználó érdekeit szolgálják. Ennek megértéséhez szükséges pár fogalom tisztázása. A mesterséges intelligencia olyan eszköz, amely algoritmusok segítségével képes emberi beavatkozás nélkül feladatok elvégzésére. Ezen belül a generatív AI képes továbbgondolni a feladatokat, és szimulálni az emberi gondolkodásmódot. Ehhez van szüksége a gépi tanulásra, amivel adathalmazokkal lehet tanítani az AI-t, így hatékonyabban végezheti a feladatát: például minél többször jelezzünk a zenestreaming programunknak, hogy milyen zenét szeretünk, annál jobban találja majd el preferenciáinkat. A mély tanulás pedig a gépi tanulás egy komplexebb formája, amely masszívabb adathalmazokkal dolgozik. Ilyenkor létrejön egy mesterséges neurális hálózat, amiket az emberi agy működése ihlet, és céljuk is azt szimulálni: ez komplexebb és átfogóbb fejlődést kínál, amivel az AI előrejelzései emberszerűbbek, valósabbak lehetnek. Vegyük sorba tehát, hogy a mesterséges intelligencia milyen módokon teszi hatékonyabbá a HONOR eszközeit!

Az AI egyik leglátványosabb alkalmazása okostelefonokban a fotózásban tapasztalható. A fényképezés lelke a megfelelő szög és megfelelő pillanat meglelése, azonban rengeteg utómunka is szükséges lehet a kívánt hatás eléréséhez. Az okostelefonos fotózás ráadásul lehetővé teszi, hogy bármikor bármit lencsevégre kapjunk, és nem biztos, hogy minden esetben művészi indíttatás hajt minket – lehet, hogy a célunk elkapni egy mozzanatot amilyen gyorsan csak lehet. Az AI a gépi és a mély tanulással számos fronton könnyítheti ezt meg. Segíthet felismerni tárgyakat és alanyokat, valamint meggyorsíthatja a képfeldolgozást és az utómunkát, így specifikus szakismeret nélkül, a paraméterek kalibrálásával érhetjük el a kívánt hatást. A HONOR Falcon kamerarendszere ezeket mind beépíti, és segít például abban, hogy mindig a legjobb, legizgalmasabb pillanatokat örökíthessük meg – például sporteseményeken. A már alapvetően óriási adathalmazának és folyamatos fejlődésének köszönhetően képes előrevetíteni a kiemelt pillanatokat, és azokat rögzíteni: például egy zsákolást egy kosárlabda-mérkőzésen azután, hogy valaki labdával a kezében ugrik a háló felé. Segíthet a minimálisan elérhető fény mesterséges felerősítésében, ezzel alacsony fényviszonyok között is pazar képeket eredményezve, de automatikusan válthat a kameralencsék között is az igényekhez igazodva.

Az AI neurális hálózatainak egyik legnagyobb előnye, hogy a mesterséges intelligencia képes általuk megérteni az emberi szándékot, és arra alapozni a döntéseket, javaslatokat. Ez azt jelenti, hogy minél többet használjuk HONOR telefonunkat, annál jobban tudja majd, hogy mikor mire van szükségünk. Ennek lehet egyszerűbb megnyilvánulása, mint a leggyakrabban használt appok folyamatos frissítése, de megnyilvánulhat a chatekben, keresésekben javasolt szavak, kifejezések pontosabb, helyesebb használatában is. A HONOR készülékek nem csak a felhőből elérhető, tehát internetkapcsolattal alkalmazható AI-jal dolgoznak, hanem már a készülékre van telepítve. Így rengeteg minden automatikusan elérhető, és a fejlődés is személyre szabott: például, ha fordítóprogramot alkalmazunk. A HONOR esetében a szándékalapú működés egyik formája a Magic Portal. A funkció segítségével a komplex folyamatok egy vagy párlépéses feladatokká alakíthatók: például a másoktól üzenetben kapott adatokhoz társíthat a készülék automatikusan alkalmazásokat – ha szeretnénk. Egy címre bökve feldobhatja a Google Mapset, míg egy termék fotójánál elvihet egyenesen az üzletre, ahol meg is rendelhetjük. Fontos kiemelni, hogy ez régiónként eltér, és lehet, hogy Magyarországon – egyelőre – kevesebb funkció érhető el, mint máshol. Ezzel párhuzamosan azonban folyamatosan fejlődik a rendszer, és minél többen használják, illetve mi magunk minél többet alkalmazzuk, annál „okosabb”, pontosabb és hatékonyabb lesz.

A HONOR AI-jal segíti az összekapcsoltságot is. Magic Ring funkciója abban segít, hogy zökkenőmentesen kapcsolhassunk össze különböző HONOR készülékeket: okostelefont, tabletet, vagy a nálunk még egyelőre nem elérhető laptopot. Ilyenkor szinte egy eszközzé válnak a különböző platformok, és egy nagy rendszerként kezelhetjük őket. Elkezdhetünk egy szerkesztést az egyik gépen, hogy aztán folytassuk a másikon. Ennek fontos része a MagicOS operációs rendszerek harmonizációja, ami lehetővé teszi az egyébként komplex összekapcsolás egyszerűsítését. Az ilyen hálózatok pedig nemcsak a produktivitás, hanem a szórakozás és egyéb feladatok közben is jól jöhetnek, elvégre könnyebb egy ökoszisztémán belül egységesen végezni tennivalóinkat, mint babrálni az egymással talán kevésbé kompatibilis rendszerekkel. A HONOR ráadásul elkötelezett az AI használata mellett, így a jövőben minden készülékében egyre hatékonyabb és jobb alkalmazásával lehet dolgunk.