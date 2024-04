Dizájnkiállításon és konyhai szakkiállításon is megmutatja magát a Samsung

forrás: Prím Online, 2024. április 15. 19:32

A Samsung két milánói eseményen vesz részt idén áprilisban. A vállalat az EuroCucina 2024 konyhai szakkiállításon az összekapcsolt otthonok jegyében mutatja be új, prémium konyhai eszközeit és az életstílust, amit a készülékek kínálhatnak. A Milánói Design Hét Fuorisalone 2024 eseményén rendezett dizájnkiállításán pedig művészileg is megmutatja a látogatóknak a vállalat formatervezési filozófiáját.

A Samsung az összekapcsolt életmódot és beépíthető készülékeit mutatja be az EuroCucina 2024 kiállításon

A Samsung a milánói EuroCucina 2024 szakkiállításon az összekapcsolt otthonok jegyében mutatja be új, prémium konyhai eszközeit és az életstílust, amit a készülékek kínálhatnak. A Rho Fiera Milano területén, 2024. április 16. és 21. között megrendezett esemény az egyik legrangosabb nemzetközi konyhakiállítás. A vállalat a rendezvényen bemutatja, hogy az eszközök közötti csatlakoztathatóság – az új beépíthető készülékek forradalmi funkcióival – miként változtathatja meg a felhasználók mindennapjait otthonukban.

„Izgatottan várjuk, hogy a két héttel ezelőtti Üdvözlünk a Bespoke AI korszakában (Welcome to BESPOKE AI) eseményünket követően az EuroCucina résztvevőinek is bemutathassuk újításainkat – nyilatkozta Moohyung Lee, a Samsung digitális készülékek üzletág ügyfélélmény csoportjának vezetője. – Hiszünk abban, hogy a készülékek összekapcsolásával javíthatjuk a felhasználók életszínvonalát. Bízunk benne, hogy az új, beépíthető készülékek sokoldalú funkcióit hasznosnak találják majd, az EuroCucinán bemutatott kiállításunk pedig elnyeri a látogatók tetszését.”

A vállalat az EuroCucinán felállított bemutatóterében, két fő zónában – Bespoke AI és Premium Built-in Kitchen (Prémium Beépíthető Konyha) – várja a látogatókat. A Premium Kitchen (Prémium Konyha) területén új beépíthető készülékeket ismerhetnek meg az érdeklődök, amelyek az európai életstílusokhoz igazodó forradalmi funkciókat kínálnak.

Még több csatlakoztatási lehetőség



A Samsung standjának első állomása, a Bespoke AI zóna a bővített csatlakozási lehetőségeket szemlélteti, a konyhán túl az otthon egészére kiterjedve. Ezek az intuitív funkciók egyszerűbbé tehetik a felhasználók mindennapi életvitelét, azáltal, hogy minél kevesebb manuális beavatkozásra lesz szükség a háztartásban.

A felhasználók kényelmét szolgálja többek között a SmartThings 3D-s térképnézet funkció, amely a ház háromdimenziós látképét mutatja, és minden, a háztartásban csatlakoztatott Samsung készüléket megtalál. Olyan műveleteket egyszerűsít le, mint a csatlakoztatott eszközök kikapcsolása vagy az energiafelhasználásunk ellenőrzése.

A Bespoke AI zóna valódi élethelyzeteket jelenít meg, például a SmartThings a speciális Energy Away üzemmódban automatikusan kikapcsolja a kiválasztott készülékeket a lakók távollétében. A SmartThings Energy funkcióval pedig energiatakarékos megoldásokat kínál. Az Optimal Charging funkcióval (Optimális töltés) a robotporszívó legfeljebb 60%-ig töltődik a csúcsidőben, míg az Optimal Scheduling (Optimális tervezés) automatikusan, az energiafogyasztás szempontjából alacsonyabb költségű órákra ütemezi a mosogatógép ciklusát.

A Samsung az ökoszisztémához csatlakozást már az első lépésektől gördülékenyebbé teszi a Calm Onboarding (nyugodt belépés) révén. Egy adott Samsung-fiókkal kiválasztott és megvásárolt termék a beüzemelésekor felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan csatlakozik az ökoszisztémához. A csatlakoztatott élmény biztonságáért a Samsung Knox védelmi rendszere felel.

Beépített eszközök a változatos életstílusokhoz igazítva



A Samsung tovább erősítette pozícióját az európai piacon a bemutatott beépített modellekkel, köztük hűtőszekrényekkel, mosogatógépekkel, indukciós főzőlapokkal és sütőkkel, valamint az olyan továbbfejlesztett funkciók bevezetésével, mint például az AI Pro Cooking. A Premium Built-in Kitchen (Prémium Beépíthető Konyha) zónában a Samsung új készülékeket mutat be, amelyek amellett, hogy a márka jelenlétét biztosítják a beépíthető eszközök piacán, mesterséges intelligenciával és továbbfejlesztett funkciókkal kínálnak nagyfokú rugalmasságot a beépíthető konyhák testre szabásakor.

A BRB6500D beépíthető széles alulfagyasztós hűtőszekrény az első széles modell a Samsung beépíthető hűtőszekrény-kínálatában. Wi-Fi-kompatibilitása révén a felhasználók a SmartThings AI Energia módjával csökkenthetik a hűtőszekrényekkel kapcsolatos energiafogyasztásukat. Nyomon követhetik azt, és megbecsülhetik havi villanyszámláikat. Amennyiben a számla meghaladja az előzetesen meghatározott fogyasztási értéket, az energiatakarékos üzemmód a kompresszor sebességének és a leolvasztási ciklusok megváltoztatásával segíthet a felhasználóknak az energiamegtakarításban. A Twin Cooling hűtőrendszer biztosítja, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig maradjanak frissek azáltal, hogy a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérsékletét, valamint páratartalmát a különálló párologtatókkal, továbbá ventilátorokkal módosítja.

A Samsung új, 2024-es EuroCucina konyhakiállításon bemutatott Energiahatékony mosogatógépe a mosogatás terén kínál fejlett energiahatékonyságot. Az A energiacímkével ellátott mosogatógép WaterJet Clean rendszere szinte minden szögből intenzív tisztítást biztosít, hatékonyabb energiafelhasználással. A készülék az Extra csendes program használatakor mindössze 41 dB zajszinten működik, ráadásul a felhasználók – a SmartThings csatlakoztathatóság révén – a gyakorlatban is extra energiát takaríthatnak meg. A SmartThings AI Energia módja proaktívan figyeli az energiafogyasztást, és előre jelzi a mindenkori használatot. A felhasználók bekapcsolhatják az energiatakarékos üzemmódot, ha úgy látják, a havi villanyszámla meghaladhatja a célértéket. A Pots & Pans (Edények és serpenyők) programmal ekkor a mosogatógép kevesebb energiát használhat, csökkentve a főmosás és a forró öblítés hőmérsékletét, és meghosszabbítva a ciklusidőt. Végül, a Kitchen Fit Sliding Door (tolóajtó) biztosítja, hogy a mosogatógép harmonikusan illeszkedjen a modern konyhákba. A csúszó zsanér nyitáskor megkönnyíti az ajtóburkolat felfelé csúszását, így az ajtó teljesen kinyitható anélkül, hogy az alatta lévő szegélylécet le kellene vágni.

Minőség és együttműködés most és a jövőben



A Samsung a termékek minőségének megőrzésére és a még jobb eredmények biztosítására törekszik. A vállalat olyan technológiákat fejleszt, amelyek ezt az elkötelezettséget a készülékek funkcióiban is érvényesítik, ilyen például a mosógép energiafelhasználását csökkentő AI Ecobubble, vagy a mosógépből lefolyó vízben lévő mikroműanyag-kibocsátást csökkentő Less Microfiber Cycle program.

A Samsung a 2024-es EuroCucina kiállításon mutatta be legújabb fejlesztéseit és a SmartThings Energy-t alkalmazó együttműködéseit. A vállalat aktívan részt vett olyan projektekben, amelyek célja a Net Zero Home koncepció megvalósítása. A SmartThings Energy összefogja ezeket a célkitűzéseket, hogy az otthoni energiafelhasználás átfogó vezérlését és felügyeletét biztosíthassa. Emellett összehangolja egy olyan programmal, mint a Demand Response (DR), azáltal, hogy a DR esemény kiváltásakor automatikusan beállítja a csatlakoztatott készülékek üzemmódját. A Samsung elkötelezett amellett, hogy világszerte kiterjessze együttműködéseit, hogy ezzel is segíthesse a felhasználókat az előrehaladásban az energiahatékony életmód felé vezető úton.

Új Egyensúly címmel mutatkozik be a Samsung kiállítása a 2024-es Milánói Design Héten

A Samsung a Milánói Design Hét Fuorisalone 2024 keretében rendezi meg magával ragadó dizájnkiállítását, amely művészileg is megmutatja a látogatóknak a vállalat formatervezési filozófiáját. A kiállítás a nagy múltú milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Tudományos és Technológiai Múzeumban található Le Cavallerizze-ben látogatható április 16. és 21. között. A Samsung vállalati dizájnközpontjának „Newfound Equilibrium” (Új Egyensúly) kiállítása a vállalat felhasználóközpontú tervezési filozófiáját mutatja be.

„A formatervezésnél minden esetben szükséges figyelembe venni az élményt, a felhasználói tapasztalást; a Samsung ezt a tervezési alapelvet követi – mondta TM Roh, a Samsung vállalati dizájnközpontjának elnöke és vezetője. – Emberközpontú tervezési filozófiánkkal olyan jövőt szeretnék teremteni, amelyben céltudatos újításaink harmonizálnak a felhasználók életvitelével.”

Öt tér kelti életre a Lényeges∙Forradalmi∙Harmonikus dizájnfilozófiát



A Samsung „Newfound Equilibrium” (Új Egyensúly) kiállítása egy, az emberek és a technológia közötti egyensúlyt is magában foglaló, szebb jövőt vizionáló elképzelést és törekvést mutat be a 2024-es Milánói Design Héten. Az igazán hatásos bemutatás érdekében olyan multimédiás alkotás is látható, amely a résztvevők érzékszerveit is – kiváltképp a látást, a hallást és a szaglást – felébreszti.

A magával ragadó élményt kínáló, több érzékszervre ható installáció öt téren kalauzolja végig a látogatókat, melyek a fény, a hang és digitális interakciók átgondolt kombinációjaként jelenítik meg a Samsung „Essential∙Innovative∙Harmonious” (Lényeges∙Forradalmi∙Harmonikus) tervezési filozófiáját. A látogatókat az öt tér – „Essence” (Lényeg), „Innovation” (Innováció), „Harmony” (Harmónia), „Infinite Dream” (Végtelen álom), „New Dawning” (Új hajnal) – kijelzők, érzékelők és fény segítségével szólítja meg. Ahogy a látogatók az adott tér képernyőihez közelednek, az áttetsző elemek különleges formákká és textúrákká alakulnak át. Az ablakok mögötti formák pedig a látogatók felé közeledő hatást keltenek, akik így jobban elmerülhetnek a közelgő végtelen jövő álmában.

A Samsung a MUTINA kerámiamestereivel és az ALPI fafurnérrel dolgozó szakembereivel való együttműködés révén a Bespoke hűtőszekrényt és az AirDressert is újragondolta, szem előtt tartva az ember és a technológia együttélését.

A Samsung „Newfound Equilibrium” (Új Egyensúly) kiállítása a milánói Via Olona, 6 bis címen tekinthető meg, és ingyenesen várja a látogatókat az alábbi időpontokban:

• Április 16-18., 10 és 19 óra között,

• Április 19-20., 10 és 20 óra között,

• Április 21., 10 és 18 óra között.