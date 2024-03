Energiatakarékosság az ASUSTOR-ral!

forrás: Prím Online, 2024. március 27. 11:40

Wake on LAN és Wake on WAN + S3 alvó állapot

Megfelelő beállítás esetén ASUSTOR NAS automatikusan hibernálhatja a merevlemezeket és a NAS-t az S3 alvó állapot használatával, miután az eszköz egy ideig tétlen volt. A Wake on WAN lehetővé teszi, hogy kényelmesen újból bekapcsold a NAS-t, amikor nem tartózkodsz otthon vagy irodában, míg a Wake on LAN ugyanezt a funkciót biztosítja egy helyi hálózaton belül. Akárcsak egy távirányítóval, a NAS be- és kikapcsolható, valamint alvó állapotba helyezhető, hogy az adatok bármikor könnyen elérhetők legyenek, miközben csökkentik az energiafogyasztási költségeket és energiát takarítanak meg.

Állítsd be energiaütemezést a maximális energiamegtakarításhoz!

A NAS használatának leghatékonyabb módja az, ha kikapcsolod a NAS-t, amikor nincs használatban. Hagyd pihenni a NAS-t, amikor alszol, vagy távol vagy az otthonodtól/irodádtól! Az ADM energiaütemezési funkciói lehetővé teszik a NAS leállításának, indításának és hibernálásának ütemezését, egyszerűvé és hatékonnyá téve az energiatakarékosságot.

A MyArchive automatikusan biztonsági mentést készít fájljaidról

A vadonatúj MyArchive biztonsági mentési ütemezést biztosít. Ha egy ütemezés be van állítva, és egy leválasztott MyArchive-meghajtó csatlakozik, az ADM egy meghatározott időpontban csatlakoztatja a merevlemezt, hogy megkönnyítse az adatok biztonsági mentését. A biztonsági mentés befejezését követően a MyArchive-meghajtó automatikusan leválasztásra kerül. Ez segít biztonságosabbá és kényelmesebbé tenni a használatot, miközben energiát takarít meg a merevlemez leválasztásával. A fokozott biztonságért a MyArchive-meghajtó eltávolítható és tárolható helyszínen és azon kívül is, hogy megvalósítsa a 3-2-1 biztonsági mentési megoldást.