Júniusban ismét NEXT 3D additív gyártás konferencia

forrás: Prím Online, 2024. április 10. 11:40

2024-ben ismét rendkívül színes szakmai programmal és neves előadókkal tűzdelt nappal várja vendégeit a NEXT 3D konferencia. A 3D nyomtatók és 3D szkennerek bevált hazai alkalmazásaira fókuszáló NEXT 3D idén június 4-én kerül megrendezésre. A jegyek értékesítése április 8-án jelentős elővételi kedvezménnyel indult el, így az érdeklődőknek érdemes már most ellátogatni a next3d.hu-ra és lefoglalni helyüket a nemzetközi additív gyártástechnológiai konferenciasorozat hazai állomására.

A 2022-ben indult NEXT 3D konferencia megszervezésére idén regionálisan ötödik, hazánkban pedig második alkalommal kerül sor. A nemzetközi koncepcióért az Admasys International cégcsoport, a hazai szervezésért pedig a FreeDee Kft. felel. A program különlegessége, hogy a főszereplői nem a 3D nyomtatók és szkennerek gyártói és forgalmazói, hanem olyan hazai szakemberek – és gyakorlati tapasztalataikra építő őszinte előadásaik –, akik napi szinten támaszkodnak az additív gyártás- vagy 3D szkennelési technológiákra. A konferencia programot élő 3D szkennelés bemutató, 3D nyomtató és alkalmazási kiállítás kíséri.

A 2024-es programban kiemelt témakör lesz a fémnyomtatás, a termékfejlesztés, célgép építés, honvédelmi alkalmazások, valamint a célirányos alapanyagválasztás gyakorlatai. Emellett egészségügyi és filmes alkalmazások, valamint hazai épületnyomtatási projektek is színesítik a napot. A tavalyi rendezvény résztvevőinek visszajelzésére hallgatva idén a 3D szkennelés is nagyobb szerepet kap egy külön, dedikált szakmai blokknak köszönhetően. Az előadók már felkerültek a next3d.hu-ra, közöttük multinacionális gyártók, mint a Knorr-Bremse vagy a National Instruments Hungary, hazai KKV-k és egyetemek is képviseltetik magukat.

A tavalyi rendezvény visszhangja alapján a NEXT 3D az ország additív gyártással foglalkozó szakembereinek első számú találkozóhelyeként kiemelkedő lehetőséget teremt a kapcsolatteremtésre és a tudásbővítésre is. Akinek szakmájába vág az additív gyártás, esetleg most tervezi beépíteni a munkafolyamataiba, garantáltan hasznos információkkal és rengeteg inspirációval gazdagodhat a NEXT 3D konferencia során.