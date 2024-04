Különleges ajánlatokkal indult a Xiaomi fesztiválja

forrás: Prím Online, 2024. április 4. 19:59

Idén is elindul a ma már hagyományosnak számító Xiaomi Fan Festival (XFF) - jelentette be a Xiaomi. Az eseményt minden évben a vállalat alapításának évfordulóján, április 6-án rendezik meg.

A vállalat az alkalmat arra használja fel, hogy exkluzív promóciókkal és egyéb rendezvényekkel hálálja meg a rajongóinak azt a támogatást, amelyet világszerte tőlük kap. A vállalat alapításának 14. évfordulóján az idei fesztivál az "Ikonikus pillanatok" mottóra épül, ami arra ösztönzi a rajongókat, hogy idézzék fel az együtt töltött pillanatokat, és képzeljék maguk elé azokat, amelyek a jövőben várnak rájuk.

Az idei Xiaomi Fan Festival különlegessége a Redmi Note 13 Pro+ Xiaomi Fan Festival Special Edition, de olyan már jól ismert és népszerű készülékek, kiegészítők és más okoseszközök is extra kedvezménnyel lesznek elérhetők az elektronikai termékeket árusító vezető üzletláncoknál, online kereskedőknél és partnereknél, mint a Redmi Note 13, a Redmi A2, a Redmi 12, a Redmi Note 12, a Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, a Xiaomi Band 7 NFC, a Xiaomi Smart Band 8 Pro, a Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, a Mi Smart Electric Folding Bike, a Xiaomi Trueclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum és a Xiaomi Trueclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Mint a kínálatból is látszik, az ajánlatok nem csupán a saját kategóriájukban meghatározó mobilkészülékekre terjednek ki, hanem egy teljes, az élet legtöbb területét lefedő okoseszköz-ökoszisztémára, legyen szó munkáról, szórakozásról, sportolásról, közlekedésről, takarításról vagy épp főzésről.

Egy különleges készülék a különleges alkalomra

A Xiaomi az idei XFF-re tartogatta a Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi Fan Festival Special Edition bemutatását, amely a Redmi Note 13 sorozat legújabb darabja lesz. Ezt az exkluzív készüléket Xiaomi Fan Festival logóval díszített Mystic Silver hátlap különbözteti meg a sorozat többi tagjától. A kifinomult eljárással előállított hátlap egy üvegborítással ellátott ezüst fóliával került kialakításra. A készüléken található aprólékosan kidolgozott logó nanolitográfiás technológiával készült. Ennek eredményeként a fény megtörik a felületen, miközben a logó a fény és árnyék lenyűgöző játéka folytán életre kel.

A Xiaomi Fan Festival Special Edition - amely a készülék fémes hátlapjához illeszkedő háttérképet kapott – egy ezüst dombornyomással és logóval ellátott, exkluzív dobozba került, amelyben helyt kapott több Xiaomi Fan Festival témájú matrica is, amelyekkel a felhasználók saját egyedi logómintát hozhatnak létre. Ez a kollekció nem csak a Xiaomi technológiai teljesítménye előtt hajt fejet, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a rajongók nagyon is kézzelfogható módon kerüljenek kapcsolatba kedvenc márkájukkal. A különleges kiadású készülék így teszi valóban emlékezetessé az idei Xiaomi Fan Festival-t.

A Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi Fan Festival Special Edition termékképek itt érhetők el.

Exkluzív látogatás a Xiaominál

Az idei Xiaomi Fan Festival alkalmából a Xiaomi nem csupán egy új terméket jelentet meg, hanem most először lehetővé teszi, hogy a rajongók egy szűk csoportja részt vegyen egy egyedülálló eseményen. A törzs rajongók április 12-én ellátogathatnak a Xiaomi Global Campusra, ahol lehetőségük lesz bejárni a Xiaomi Labs-t, és közelebbről is megismerkedhetnek néhánnyal a vállalat innovatív termékei közül.

A Xiaomi Fan Festival története

Az első Xiaomi Fan Festival-t 2012-ben rendezték meg a Xiaomi alapításának második évfordulóján. Azóta az esemény hagyománnyá vált, amit minden évben megtartanak azzal a céllal, hogy a Xiaomi kifejezhesse megbecsülését rajongói iránt.

Az XFF Kínában vette kezdetét, 2015-ben már Indiában és Indonéziában is megrendezésre került, végül 2018-ban az európai piacokra is eljutott. Ma már világszerte több mint 40 országban és régióban tartanak Xiaomi Fan fesztiválokat.

Xiaomi Fan Festival promóció részletei

Az április 4-17-ig tartó Xiaomi Fan Festival promóciós ajánlatában az Alza, Auchan, eMAG, Euronics, Media Markt, Notebook.hu, Pepita.hu, Xiaomi Arena Mall és a Xiaomiofficial.hu vesznek részt.