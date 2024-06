Rengeteg okoseszközzel bővült a Huawei hazai kínálata

forrás: Prím Online, 2024. június 1. 11:50

A FIT 3 okosóra májusi bemutatója után számos újabb eszközt hozott a gyártó hazánkba. Ezek között több okosóra modell is szerepel, amely a FIT 3-mal kiegészülve szinte minden árponton kínál iOS és Android kompatibilis eszközöket a vásárlók számára. Megérkezett az e-SIM képes WATCH 4 Pro Space Edition, valamint a Watch GT 4 új, sportosan elegáns zöld színváltozata is. Az okoskarkötők kategóriájába jött az új Band 9, de a nyitott kialakítású, ékszer-szerű FreeClip fülhallgató is kapható már nálunk.

HUAWEI WATCH 4 Pro: exkluzív, űrkutatás ihlette dizájn

Az e-SIM képes HUAWEI WATCH 4 sorozata épp egy éve jelent meg, amely most különleges, az űrkutatás-ihlette kiadással bővült. Az e-SIM képes HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition esztétikáját az űrhajókban is használt Laval-fúvóka ihlette. Az okosóra emellett űrhajós-minőségű DLC-titánból készült, amely strapabíró, mégis könnyű anyag. A napi felhasználásból és sportolásból eredő kopásokkal szemben az anyaghasználat mellett a domború zafír üveg kijelzőborítás, IP 68-as por- és vízállósági tanúsítvány, 5 ATM-es besorolású vízállóság teszi ellenállóvá. Utóbbinak köszönhetően pedig akár 30 méteres mélységig szabadtüdős merülésre is alkalmas az eszköz. Az okosóra a korábbi modellnél precízebb egészségfigyelést biztosít, és alvási légzésfigyeléssel bővült az Egészségügyi Áttekintés 2.0 (Health Glance) funkció is.*

HUAWEI WATCH GT 4 Green Edition: a tavasz és a francia elegancia jegyében

A HUAWEI WATCH GT 4 sorozat hatalmas népszerűségre tett szert, 2023. szeptemberi bevezetése óta világszerte 5 millió darabot szállítottak belőle. A GT 4 okosóra 41 mm-es kínálata most új színváltozattal, a Green Editionnel bővül, amelyet a tavasz és a francia elegancia inspirált. Az óra a sportosan elegáns esztétikán túl a GT 4 modellből ismert személyre szabott sport- és egészségmenedzsment-élményt kínál. A Huawei Egészség app Maradjon Fit! kalóriamenedzsment funkciója 50 ország étkezési kalóriáit tartalmazó globális adatbázisával frissült.**

HUAWEI FreeClip: új iparági fejlesztés az optimális illeszkedéshez

Az új HUAWEI FreeClip fülhallgató a vállalat Fashion Forward koncepciójának tagja. A nyitott kialakítású, a fület átölelő HUAWEI FreeClip ideális azok számára, akik olyan divatos fülhallgatót keresnek, amellyel a környezetüket is hallják, akár sportolás, akár munka, akár a napi közlekedés során. A HUAWEI FreeClip az iparág első olyan nyitott kialakítású fülhallgatója, amely nem tesz különbséget a bal és jobb fül között hangzás tekintetében sem, a pár egyes darabjai bármelyik fülünkbe illeszthetők. A fülhallgató akár 8 órányi folyamatos zenelejátszást biztosít, amely akár 36 órára növelhető teljesen feltöltött töltőtok segítségével.

HUAWEI Band 9: a gyártó eddigi legfejlettebb okoskarkötője

A számos továbbfejlesztett egészségügyi- és fitnesz funkcióval ellátott HUAWEI Band 9 okoskarkötő könnyű, kényelmes viseletet biztosít. Széles körű egészségügyi funkciókat kínál, köztük alvásmonitorozást, stresszfigyelést, menstruációsciklus-követést, és ritmuszavar elemzést*** . A Band 9 emellett 100 edzésmódot**** támogat. A készülék lehetővé teszi a gyorstöltést: 5 perces töltéssel akár 2 napig***** használható, 45 perces töltéssel pedig teljesen feltölthető. A HUAWEI Band 9 akár 14 napos akkumulátor-üzemidőt nyújt, tipikus használat mellett 9 napig, bekapcsolt AOD (Always-On-Display) mellett pedig akár 3 napig használható.******

Elérhetőség, árak

A HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition többek között a MediaMarkt és az Alza, Emag webáruházában és üzleteiben érhető el 249.990 Ft-os ajánlott bruttó fogyasztói áron. A MediaMarkt és az Alza és Emag felületein való vásárláskor HUAWEI FreeBuds 5i fülhallgatót kapnak ajándékba a vevők 2024. június 30-ig.

A HUAWEI WATCH GT 4 Green Edition 41 mm-es modellje az Emag, Euronics, a MediaMarkt és az Alza webáruházában és üzleteiben érhető el 97.990 Ft-os ajánlott bruttó fogyasztói áron. A vásárláskor HUAWEI FreeBuds SE 2 fülhallgató ajándékba jár 2024. június 30-ig.

A HUAWEI Band 9 öt különböző színben érkezik. A csillagfekete, az elegáns fehér, a citromsárga és a selymes rózsaszín modellek 22.990 Ft-os ajánlott bruttó fogyasztói áron kaphatók a Euronics, a MediaMarkt, és a Yettel online felületein és üzleteiben, valamint az Alza webáruházában. A trendi kék változat pedig 27.990 Ft-os ajánlott bruttó fogyasztói áron érhető el kizárólag az Alza webáruházában.

A FreeClip a MediaMarkt, Emag, Alza felületein érhető el bruttó 74.990 forintos ajánlott fogyasztói áron.

______________________

*Ez a termék nem orvostechnikai eszköz. Ezért az adatok figyelése és a kapott eredmények csupán tájékoztató jellegűek, és nem használhatóak orvosi diagnózis vagy kezelés alapjául.

**Ez az alkalmazás nem orvostechnikai eszköz. Ezért az adatok figyelése és a kapott eredmények csupán tájékoztató jellegűek, és nem használhatóak orvosi diagnózis vagy kezelés alapjául.

***Ez a termék nem orvostechnikai eszköz. Ezért az adatok figyelése és a kapott eredmények csupán tájékoztató jellegűek, és nem használhatóak orvosi diagnózis vagy kezelés alapjául.

****100 edzésmód: A kültéri kerékpár csak a GPS-használatot támogató és EMUI 5.0/iOS 13.0 vagy annál újabb operációs rendszerrel működő telefonnal érhető el.

*****A HUAWEI laboratóriumi eredményei alapján. Ötperces gyorstöltés esetén a készülék maximum két napig használható. A tényleges töltési időtartam és akkumulátor-üzemidő az adott terméktől, a használati szokásoktól és körülményektől, valamint a környezeti tényezőktől függ.

******A HUAWEI laboratóriumi eredményei alapján. Az akkumulátor tényleges élettartama a használati szokásoktól és környezettől függően változhat.