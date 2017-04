Digitális Témahét: Több, mint ezer iskola nyit kaput a digitális világra

forrás: Prím Online, 2017. április 9. 12:32

A digitalizáció napjaink legmeghatározóbb folyamata: a digitális eszközök használata létszükségletté vált minden munkakörben, miközben ehhez a lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztése elengedhetetlen, hiszen a 15 évesnél idősebb korosztály csaknem harmada jelenleg digitálisan írástudatlan, és nagy részüket digitális leszakadás fenyegeti.

A legátfogóbb iránymutatás ezen a területen Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) néven született meg, és került elfogadásra a Kormány által 2016 októberében. A stratégia nyomán a végrehajtásban már most számos eredményt láthatunk, azonban a rendszerszintű átalakítás nehéz és hosszadalmas folyamat. Hiszünk abban, hogy addig is van teendő. Erre a legjobb alkalom a Digitális Témahét, amely szemléletében, pedagógiai módszertani megközelítésében, digitális eszközhasználattal kapcsolatos iránymutatásaival az MDOS által megálmodott köznevelés jövőjének előszobája.

2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kezdeményezésére második alkalommal szervezi meg a Digitális Témahetet az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ).

A tavalyi hatalmas érdeklődés idén tovább nőtt: 2017-ben több mint ezer iskola döntött úgy, hogy ezen a héten a digitális kompetenciafejlesztésé volt a főszerep. Nyolcezer innovatív pedagógus szervezésében országszerte 3 300 digitális pedagógiai project valósul meg 130 ezer diák részvételével.

A Digitális Témahét a pedagógusokat felkészítő webináriumokkal, mintatartalmakkal, módszertani útmutatókkal támogatja. Az általuk szervezett digitális pedagógiai projekt diákjaik számára egy különlegesen izgalmas kihívás. Az iskolák és az önkéntes partnerek (elsősorban IT cégek és oktató szervezetek) ezen a héten könnyen találnak egymásra. A Témahét honlapján elérhető, több mint száz partnerprogram között az érdeklődők sok más mellett találnak IT iroda látogatást, robot, 3D nyomtató és VR bemutatót, etikus hacker foglalkozást.

A 2017-es Témahét kiemelt célja az intézmények közötti hatékony együttműködés, a tudásmegosztás támogatása. Felhívásunkra felsőoktatási intézmények is csatlakoztak a 2017-es programhoz, bemutatókat és változatos programokat szerveznek közoktatási intézmények számára. Több esetben az általános és középiskolák egymással együttműködve valósítanak meg közös projekteket.

Az idei évben jelentős hangsúlyt kapott a médiatudatosságra nevelés is. Az online jelenlét lehetőségeiről és veszélyeiről több előadást hallgathattak meg az érdeklődő pedagógusok, és a tartalmi és a programkínálat is nőtt a témában. Külön kiemelnénk, hogy 2017-ben nagy számban csatlakoztak alternatív és magániskolák, valamint óvodák is a Digitális Témahéthez.

A résztvevőknek lehetősége van pályázni is, melyen a mintaértékű projektet szervező intézmények, pedagógusok értékes nyereményekkel gazdagodhatnak többek között a Lego Education, a Microsoft Magyarország, a HP Inc Magyarország, az EPAM, az OTP Fáy András Alapítvány, a Huawei, a DELL, a CHS valamint az EPSON Magyarország felajánlásainak köszönhetően.