Üzleti döntéseket támogat a Vodafone látogatószámláló megoldása

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 1. 12:51

A megoldás a Musette üzleteinek bejáratánál telepített képfeldolgozó szenzortechnológia alkalmazásával képes valós időben számolni az üzlet személyforgalmát, de az adatok visszamenőlegesen is elérhetők interneten keresztül, mobiltelefonról, és számítógépen is.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a hazai kiskereskedelmi forgalomban is egyre inkább megjelennek az egymással kommunikálni képes intelligens eszközök, és hogy egyre többen ismerik fel, a digitális technológiák milyen nagymértékben képesek hozzájárulni a vásárlói szokások, viselkedési normák megismeréséhez és döntési folyamatok elősegítéséhez.” - mondta Dr. Pete Gábor, a Vodafone Magyarország IoT területért felelős vezetője. Dr. Pete Gábor emlékeztetett arra is, hogy a várakozások szerint néhány év múlva az intelligens szenzortechnológiákon alapuló megoldások olyan mértékben elterjedhetnek, hogy az intelligens terek, boltok és áruházak a mindennapi életünk részét képezik majd. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra is, hogy a negyedik ipari forradalomnak köszönhetően – mely a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba való csatlakozásáról szól – megjelenhetnek majd az egyedi vásárlói igényekre szabott termékek is.

“Az Intechsys Kft-nél nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra, mely nemcsak a technológiai megoldásokra, hanem a humán oldalra is kiterjed. Valljuk, hogy a technológia eszköz ahhoz, hogy elősegítsük az okos megoldások elterjedését, mely minden esetben az üzleti folyamatok újragondolását is jelenti az ügyfeleknél” - nyilatkozta Gajdár Tibor, az Intechsys Kft. ügyvezető igazgatója.

A Musette budapesti boltjaiban bevezetésre kerülő látogatószámláló rendszer célja, hogy segítse a menedzsmentet a döntéseiben. A vásárlószámolás csak eszköz, a valódi cél a döntéstámogatás. “Hatékonyabbá váltak folyamataink, mióta bevezetésre került a PassCount rendszer a két budapesti üzletünkben” nyilatkozta Oszvald Réka, az Oxford Shoes cégvezetője. Mostantól akár a mobilomról is tájékozódhatok a vásárlói forgalomról, míg házon kívül a cég üzleti ügyeit intézem.”

Az elmúlt évek kitartó munkájának köszönhetően jött létre a PassCount termékcsalád. A széles körű felhasználási területek között említhető a kiskereskedelem mellet a tömegközlekedés (különböző járatok forgalmának, terheltségének nyomon követése), a ’shared desk’ munkahelyek esetén az irodakihasználtság optimalizálása, vagy épp a múzeumok látogatottságának monitorozása.

A beágyazott technológiának és a vezeték nélküli adatátvitelnek köszönhetően a teljes megoldás Plug and Play kivitelű, csak tápellátás biztosítása szükséges. Egyedülálló módon maga a képfeldolgozás is a szenzorban történik, így a szenzoroktól a szerverekhez feldolgozott adatok jutnak el az üzletben már meglévő Wi-Fi vagy Vodafone mobilinternet-hálózaton keresztül. Az adatvesztés elkerülése érdekében a szenzorok önálló adatbázisrendszerrel is rendelkeznek, továbbá távolról is monitorozhatók.

Az egyedi igényeknek megfelelően szerkeszthető VásárlóInfó webes felület alkalmas riasztási üzenetek azonnali küldésére, amennyiben a vásárlószám lecsökken egy kritikus értékre vagy éppen zsúfoltság alakul ki a boltokban. A határértékek, időintervallumok egyedileg állíthatók be. A webes felületnek része az eszközök távfelügyelete is: hiba esetén erről is értesítés érkezik emailben vagy SMS-ben.

Amennyiben az üzlet tulajdonosai azt is szeretnék tudni, hogy az eladótérben melyik termék vagy termékcsoportok iránt legnagyobb a kereslet, a megoldás abban is tud segíteni a hőtérképes megjelenítés segítségével. „Az emberi komfortérzet és energiafelhasználás területén is jól hasznosíthatók a megoldásaink. Ha figyelembe vesszük, hogy az emberek egyben “hőforrásként” és “károsanyag-kibocsátónként” (CO, CO2) is viselkednek, akkor belátható, hogy hatással lehetnek a havi energetikai számlákra is. Egy üzlet fűtési és szellőztetési igényei ugyanis nagymértékben függenek a vásárlótérben tartózkodók számától” – tette hozzá Gajdár Tibor.