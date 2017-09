Még hatékonyabb üzemeltetés az új SUSE Linux Enterprise rendszerrel

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 24. 12:49

A SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 3 támogatja a legújabb hardvereket, ennek köszönhetően a vállalatok optimalizálhatják infrastruktúrájukat, gyorsabban működő rendszereket építhetnek ki, és még hatékonyabban skálázhatják szolgáltatásaikat. Az operációs rendszer legújabb kiadása emellett a teljesítmény növelésében és az állásidő csökkentésében is segít.

A portfólió zászlóshajójának számító, nyílt forráskódú SUSE Linux Enterprise Server megfelelő alapot kínál a szervezetek számára ahhoz, hogy kihasználják a konténeres és virtualizációs technológiák, valamint a legmodernebb hardverarchitektúrák előnyeit. Segítségével a szervezetek egyszerűen vezethetnek be vállalati felhasználásra optimalizált, biztonságos és azonnal használatba vehető megoldásokat.

Az új kiadás támogatja a legfrissebb ARM, Intel, AMD, SAP HANA, IBM Z és POWER, valamint NVM Express over Fabrics technológiákat alkalmazó környezeteket, ezáltal lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy igényeiknek megfelelően optimalizálják infrastruktúrájukat. Az SP3 verzió szintén támogatja az Intel legújabb és legnagyobb teljesítményű Xeon Scalable Processor családját, amelynek tagjait többek között modellezési és szimulációs feladatoknál, illetve mesterséges intelligenciák működtetésénél is alkalmazzák, így még gyorsabban működő rendszerek használatát teszi lehetővé.

Az új SUSE Linux Enterprise Server az NVMe és NVMe over Fabrics technológiák támogatásának köszönhetően gyorsabb kommunikációt biztosít a helyi és a távoli adattároló eszközökkel egyaránt, ezáltal az alkalmazások teljesítményét is növeli. Az adatbázisok teljesítményének javítását pedig az NVDIMM-eszközök támogatásával segíti elő.

A SUSE egyik legfontosabb célkitűzése a SUSE Linux Enterprise megoldások gyártása során az állásidő csökkentése. Ehhez az új kiadás is hozzájárul a megújult, könnyebben használható felhasználói felület, valamint a továbbfejlesztett Geo Clustering funkciók révén. Ez utóbbiakkal most még hatékonyabban szervezhetők fürtökbe az egymástól nagyobb földrajzi távolságra lévő adatközpontok szerverei is, amelyek katasztrófa esetén képesek automatikus átvenni a szolgáltatásokat és a terhelést. A SUSE Linux Enterprise High Availability és Geo Clustering képességeit világszerte számos különféle területen használják a légiirányítástól és pénzügyi szektortól kezdve az egészségügyön és a gyártási tevékenységen át egészen a kommunikációs szolgáltatások zavartalan biztosításáig.

A SUSE Linux Enterprise család több olyan terméket foglal magában, amelyet kifejezetten egy-egy adott hardver vagy szoftver működtetésére optimalizáltak. Az ARM AArch64 szerver és egyéb ARM rendszerek egyedülálló képességeinek kiaknázására optimalizált SUSE Linux Enterprise Server for ARM legfrissebb kiadása már a Cavium ThunderX2, Qualcomm Centriq 2400, Applied Micro/MACOM XGene 3 és Hisilicon Hi1616 technológiákat is támogatja. Emellett továbbfejlesztett HPC (nagy teljesítményű számítástechnikai) képességeket nyújt az előfizetés részeként kínált SUSE Linux Enterprise HPC modul használatával. A SUSE az ARM megoldásokhoz optimalizált rendszer fejlesztése során a HPC szoftvereket és hardvereket gyártó szervezetekkel folytatott együttműködését is kiterjesztette, beleértve a Cavium, az Applied Micro, a Qualcomm és a HiSilicon vállalatokat.

Az SAP-alkalmazások futtatásához kifejlesztett SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications a korábbiak mellett már az SAP Adaptive Server Enterprise és az SAP Business Objects konfigurálását és finomhangolását is lehetővé teszi. Emellett arra is lehetőséget biztosít a vállalatoknak, hogy olyan felhőszolgáltatásokban is egyszerűen üzembe helyezzenek SAP rendszereket, mint például a Google Cloud, az IBM Cloud és a Microsoft Azure.