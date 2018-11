A Fujitsu PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack megoldása megkönnyíti a felhő bevezetését

forrás: Prím Online, 2018. november 8. 09:50

A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack egyedülálló megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyek szeretnék teljes egészében kiaknázni a nyilvános felhő előnyeit, de egyes kritikus IT-folyamatokat szívesebben tartanának házon belül az adatszuverenitás, a megfelelés és a csatlakozási követelmények teljesítése érdekében.

A Fujitsu PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack integrált rendszerével akkor is elérhető a számítási felhőre jellemző agilitás, költségszabályozás és gyors ütemű, innovatív fejlődés, ha egyes feladatok helyben maradnak. Az Azure-konzisztens szolgáltatások és funkciók helyi és felhőalapú bevezetésével olyan fejlett hibrid megoldások alakíthatók ki, amelyeken belül megvalósul a helyszíni és a felhőműködés tökéletes egyensúlya.

A felhőalapú és helyszíni feladatok összehangolásában fontos lépést jelent, hogy a Fujitsu PRIMEFLEX integrált rendszerkínálatának legújabb darabja a helyben telepített rendszereknél is biztosítja a felhőre jellemző gazdaságosságot. A rugalmas licencopciók között fogyasztás- és kapacitásalapú finanszírozási modell is szerepel. A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack kiaknázza a Fujitsu és a Microsoft közötti globális rendszerintegrátor-partneri megállapodás előnyeit is. Ennek köszönhetően a szervezetek zökkenőmentesen folytathatják a digitális átalakulást, és áthelyezhetik kritikus feladataikat a felhőalapú szolgáltatási modellre.

A gyors bevezetés és 7x24 órás támogatás mellett a PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack rendszerhez a Fujitsu által nyújtott egységes egykapus szolgáltatások is igénybe vehetők a sok vállalatnál már ma is működő hibrid IT-infrastruktúra kialakításához. Így a szervezetek maximális agilitással és hatékonysággal üzemeltethetik az infrastruktúrát, illetve felgyorsíthatják az új alkalmazások fejlesztését. Menedzselt szolgáltatások vagy hosztingmegállapodás útján igény esetén ki is szervezhetik az infrastruktúra üzemeltetését a Fujitsuhoz.

PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack a felhőre való átálláshoz

A teljes körűen tesztelt megoldás a nagy teljesítményű és energiahatékony, Microsoft Hyper-V fürtkörnyezeteket támogató PRIMERGY szerverplatformra épül, és magas virtualizációs teljesítményt, valamint gazdaságos és energiahatékony működést biztosít. Az infrastruktúra felügyeletét a Fujitsu Infrastructure Manager (ISM) szoftvere egyszerűsíti, biztosítva a hibatűrő, rugalmas és automatikus működéshez szükséges funkcionalitást.

A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack a helyszíni privátfelhős és a fejlett fogyasztásalapú licencmodellek kombinációját nyújtja, lehetővé téve ezzel a szolgáltatások összehangolt igénybevételét. A lehetőségek között használatalapú havidíj is szerepel, amellyel az Azure-szolgáltatások integrálhatók a meglévő licencmegállapodásba. A Fujitsu a költségvetési keretekhez igazodó, saját licencmegoldás kidolgozásához is segítséget nyújt ügyfeleinek. A szolgáltatás opcionálisan a helyszíni adatok beépített Fujitsu ETERNUS CS célgépre történő biztonsági mentésére is kiterjedhet, és az Azure a Fujitsu Enterprise Service Catalog Manager (ESCM) megoldása segítségével más felhőmegoldásokkal is integrálható az egységes, többfelhős környezet kialakításához.

„A digitális átalakulás nyomán komplex hibrid IT-infrastruktúrák jönnek létre, ahogy az IT-csapatok próbálnak megfelelni az új alkalmazások rugalmasság, biztonság és teljesítmény terén támasztott igényeinek. A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack megoldást azért hoztuk létre, hogy biztosítsuk a helyben és a felhőben, Azure-on futó feladatok konzisztenciáját és átjárhatóságát. A megoldás tökéletes azoknak a szervezeteknek, amelyek most kezdenek működni a felhőben, és azoknak is, akik szeretnék kiaknázni a felhő előnyeit a felügyelet, a teljesítmény, az agilitás és a rendelkezésre állás terén, ugyanakkor egyes feladatokat jogszabályi vagy látenciával összefüggő okok miatt mégis házon belül kell tartaniuk” – nyilatkozta Olivier Delachapelle, a Fujitsu adatközponti termékkategóriáért felelős vezetője az EMEIA-régióban.

„A Fujitsu PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack bevezetése megerősíti az Azure vezető pozícióját a hibrid IT-környezetet tervező vállalatok körében. Örömmel dolgozunk ki a Fujitsuval karöltve új hibridfelhő-forgatókönyveket és -alkalmazásokat közös ügyfeleink számára” – mutatott rá Natalia Mackeivicus, a Microsoft Azure Stack termékekért felelős vezetője.