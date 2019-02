2019 első állásbörzéje az Óbudai Egyetemen

forrás: Prím Online, 2019. február 9. 10:32

Február 27-én Óbudán, a Bécsi út 96/B szám alatt, február 28-án pedig a józsefvárosi Tavaszmező utca 15-17. alatt található G épület aulájában és alagsorában fogadja majd csaknem 30 cég és vállalat az érdeklődő hallgatókat. A korábbi évekhez hasonlóan az Óbudai Egyetem duális partnerei mellett valamennyi munkaerő-piaci szektor képviselteti magát, így a világ vezető multinacionális cégei, valamint a hazai KKV és állami szektor is jelen lesz az eseményen.

A hallgatók ezúttal is szakterületek széles kínálatából válogathatnak, így képviselteti magát az autóipar, az informatika, a telekommunikáció, a bank és biztosítási szektor, a kiskereskedelem, az elektronikai és energetikai ipar, a gyártás és termelés, a szállítmányozás, a logisztika, a könyvelés, a könyvvizsgálat, valamint a közszféra is. Az állami és közszolgáltatók közül például az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Budapesti Elektromos Művek és a MÁV-csoport várja az állásbörzén az érdeklődőket.

A regisztrált vállalatok között a Harman Becker, az ExxonMobil, az Elektro Profi, az Accenture, az Industrial Technologies Kft., a PCB Design, az ANY Biztonsági Nyomda, a Verba Technologies, az United Consult, a Prolan Power, a Zoltek, a Citibank Europe PLC Magyarországi Fióktelepe, a DORSUM, az Infineon Technologies, valamint a Wienerberger is jelen lesz.

A világ vezető nagyvállalatai is részt vesznek az Óbudai Egyetem állásbörzéjén, így többek közt az Audi Hungaria Zrt., a Robert Bosch Kft., a Deloitte Kft., az ABB Kft., a Nokia Solutions and Networks Kft., a P&G, az SAP Hungary Kft., a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft., a Magyar Suzuki Zrt., az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. is kitelepül standjával.

Az óbudai campuson elsősorban a mérnökinformatikusok, a villamos-, a könnyűipari-, a környezetmérnökök, az ipari formatervező hallgatók találhatnak majd ajánlatokat. A józsefvárosi campuson pedig a gépész-, a mechatronikai-, a biztonságtechnikai- és a villamosmérnök, a műszaki menedzser, a kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment szakon tanulók kereshetnek gyakorlati helyet, álláslehetőséget.

A naponta 9:00 és 16:00 óra között zajló állásbörze kiváló alkalom mind az új munkaerő, mind a leendő munkahely feltérképezésére. A személyes találkozás lehetőséget ad a közvetlenebb kapcsolat kialakítására a hallgatók és a majdani munkaadók között. A résztvevő cégek felmérhetik a diploma előtt álló hallgatók szakmai felkészültségét, tapasztalatát és a munkavállalással kapcsolatos elképzeléseiket, miközben bemutathatják cégüket az érdeklődő fiataloknak. A hallgatók a rendezvényen tájékozódhatnak a cégek által nyújtott lehetőségekről, a pályakezdőkkel, frissdiplomásokkal szemben támasztott elvárásaikról.

Az Óbudai Egyetem állásbörzéje nemcsak a záróvizsga előtt álló végzősöknek nyújt hasznos segítséget, hanem az alsóbb évfolyamos hallgatóknak is. Megismerkedhetnek a kiállító cégek profiljával, követelményrendszerével, gyakornoki programjaival, az együttműködési lehetőségekkel, illetve a szakmai gyakorlati helyeket, diplomakészítéshez partnerlehetőségeket találhatnak. Idén a szervezők a hallgatók mellett a partner középiskolák végzőseit is várják a helyszíneken.

A kétnapos börzén az Óbudai Egyetem saját standdal is megjelenik, ahol az intézmény a BSc diploma megszerzését követő lehetőségekről nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek, bemutatva a mester-, a posztgraduális- és a doktori képzéseket, ismertetve az Egyetem karrierlehetőségeit.

Sok éves tapasztalat bizonyítja, hogy mind a rendezvényen megjelenő gazdasági partnerek, mind pedig az ide látogató hallgatók számára hasznos ismereteket és információkat nyújt az Óbudai Egyetem Állásbörzéje.